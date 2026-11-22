זאפה צפויה להגיש תפריט כשר ולסגור את מועדוניה בשבת, במסגרת מתיחת פנים שמתכננים עומר אדם ומשפחתו בעקבות כניסתם לרשת. גלובס חשף בסוף השבוע, במסגרת הרמת מסך שפרסמנו ביחס לאימפריה העסקית כולה, כי התוכנית כוללת גם שיפוץ של הסניפים, החלפת מערכות הסאונד, שדרוג חללי הישיבה וגיוס שף שיוביל את חידוש התפריט.

באחרונה רכשו החברה המשפחתית של אדם וארומה מיוזיק של בני מנשה, בשותפות שווה, 40.5% ממניות זאפה מידי דלק ישראל לפי שווי של 65 מיליון שקל לרשת. העסקה, שתעניק למשפחת אדם שליטה בניהול הרשת, נחתמה כחודש, לאחר שדלק הגדילה את החזקתה בזאפה כשרכשה את חלקה של חברת איוונטים הגרמנית ב־20 מיליון שקל.

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סניפים חדשים מחוץ למרכז, וכתובת חדשה בתל אביב

במסגרת המהלך צפוי מועדון זאפה במתחם מידטאון בתל אביב להיסגר. דמי השכירות בו נחשבים גבוהים ביחס לתמורה, ומיקומו מתחת לקרקע עורר ביקורת על נגישותו. הקבוצה צפויה לחפש עבורו כתובת חדשה במרכז תל אביב.

הסניף בהרצליה ואמפי שוני מיועדים לשיפוץ, ובין הערים שבהן מתוכננת פתיחת סניפים נוספים נמצאות חיפה ובאר שבע.

מועדון זאפה תל אביב / צילום: אביב חופי

לדברי בכיר בשוק הבידור שמכיר את העסקה, המשפחה שואבת השראה ממועדונים שראתה בחו"ל. הכוונה היא להרחיב את רשימת המופיעים ולארח גם אמנים מארה"ב, מיוון וממדינות נוספות באירופה, בהם אמנים יהודים או פרו־ישראלים שמעוניינים להופיע בישראל בפני קהל של 400 עד 1,500 איש.

גם תמהיל ההכנסות צפוי להשתנות. הרשת מתכננת לארח יותר אירועים פרטיים, להקים מועדון לקוחות בשיתוף מועדון הצרכנות של קבוצת דלק ולבסס חלק מהכנסותיה על מנויים.

באמפי שוני, לדברי גורם בענף שמכיר את העסקה, התוכנית כוללת חניון מסודר, מסעדה על הגג שבה אפשר יהיה לאכול לפני ההופעה ומערכת סאונד משודרגת.

מייצוג אמנים וגביית תמלוגים לניהול מועדונים

רכישת המניות בזאפה מרחיבה את פעילות המוזיקה של משפחת אדם, שמייצגת לצד עומר גם את אחיו רואי וגל אדם, וכן את אודיה, אושר כהן ושרק (שי הורוביץ). גל אדם, שמופיע בעצמו, הפיק גם את אלבומו האחרון של עומר. אודיה מובילה קמפיין של מותג האופנה עדיקה, ששוכר שטחים במתחמים המסחריים של הקבוצה.

המשפחה משתפת פעולה עם ארומה מיוזיק ועם NMC יונייטד שבשליטת משפחת אדרי גם בהקמת חברה להפצה דיגיטלית ולגביית תמלוגים מפלטפורמות כמו יוטיוב, ספוטיפיי ואפל מיוזיק. בין האמנים שהפעילות נוגעת להם נמנים אמיר דדון, דיקלה, נינט טייב, יובל דיין והפרויקט של עידן רייכל.