קרן ההשקעות גרין לנטרן, בהובלת ריצ'י האנטר, דני בן רעי ויוסף עליאש, ממשיכה להרחיב את אחיזתה בענף המסעדנות הישראלי ומנהלת מגעים לרכישת כ-50% מקבוצת המסעדות לה טייבל, המפעילה בין היתר את הרשתות מינה טומיי, ויני וקינג קונג.

מדובר במשא-ומתן נמצא בשלבים ראשוניים, כשבשלב זה טרם נקבע שווי לעסקה, ולא נחתם הסכם מחייב.

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קבוצת לה טייבל, שהחלה את דרכה בחיפה בשנת 1993, נמצאת בבעלות שרון משאלי ושותפיו, ובהם גדי גרנות, המשמש כמנכ"ל משותף. הקבוצה מפעילה כיום 21 מסעדות בפריסה ארצית, תחת ארבעה מותגים: מינה טומיי האסייתית, רשת המסעדות האיטלקיות ויני שנקראה בעבר פאט ויני, רשת המסעדות האסייתיות קינג קונג ומותג ההמבורגרים נתנזון. פעילות נתנזון אינה נכללת בשלב זה במגעים לרכישה.

בשנים האחרונות הרחיבה הקבוצה את פעילותה, בין היתר באמצעות פתיחת מסעדות חדשות ופיתוח מותגים נוספים. לאחרונה פתחה מינה טומיי מסעדה חדשה במרכז קסטרא בחיפה, המשתרעת על שטח של כ-1,000 מ"ר, בהשקעה של כ-15 מיליון שקל.

שרשרת השקעות בתחום

עבור גרין לנטרן מדובר במהלך נוסף בשרשרת השקעות בענף המסעדנות והמזון. בפברואר האחרון פורסם כי הקרן רוכשת מחצית מרשת בתי הקפה גן סיפור לפי שווי של כ-150 מיליון שקל, ומאז גם קיבלה את אישור הרגולטור על עסקה זו, והיא הסתיימה.

בחודשים האחרונים התקדמה הקרן גם בעסקה לרכישת החזקות בקבוצת המסעדות האסייתיות קיסו, לאחר שזו בחנה הנפקה בבורסה בתל אביב. לצד זאת רכשה הקרן 49% מיצרנית המאפים והקינוחים ביסקוטי, לפי שווי חברה של כחצי מיליארד שקל.

פעילותה של גרין לנטרן לא מוגבלת למסעדנות. לאורך השנים השקיעה הקרן בשורת חברות מזון, בהן מחלבות גד, גלידות פלדמן, תפוגן וקונדיטוריית שמו. המגעים הנוכחיים משקפים את המשך התרחבותה בתחום המסעדנות, שבו רשתות בעלות מספר סניפים ומערכי תפעול מרכזיים מושכות בשנים האחרונות עניין הולך וגובר מצד קרנות השקעה וגופים פיננסיים.

בגרין לנטרן אישרו כי מתקיים משא-ומתן ראשוני, אך הדגישו כי בשלב זה טרם סוכמו תנאי העסקה.