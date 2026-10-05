קרן ההשקעות גרין לנטרן, בראשותו של ריצ'י הנטר, בוחנת השקעה אפשרות להשקיע ברשת המסעדות האסייתיות קיסו בניהולה של עדי אנגלנדר. ככל הידוע מדובר במגעים סביב הצעה שהוגשה לגרין לנטרן, שאינם בעלי אופי מחייב, ולפי שעה טרם נחתם מסמך מחייב בנושא.

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גרין לנטרן בדקה בעבר אפשרות השקעה בקיסו, שכן ראשי קרן ההשקעות מאמינים מזה שנים בהשקעה לא רק בתחומי המזון, אלא גם במסעדנות. אולם גם ההשקעה הפרטית ההיא לא יצאה בסוף לפועל, וגם המחיר המצופה בהנפקה אינו ריאלי ככל הידוע.

בגרין לנטרן לא צפויה להיות נכונות לשלם את השווי שציפו לו בעלי קיסו בהנפקה, שהוערך בכ-330 מיליון שקל. כך שניתן להעריך בזהירות שאם תהיה עסקה, היא צפויה להיות בשווי נמוך יותר שינוע בין 300 ל-330 מיליון שקל. את ההנפקה של קיסו מובילה חברת דיסקונט קפיטל חיתום.

אקזיט לטחן ולגבאי

קיסו מחזיקה ברשת של מסעדות אסייתיות שנחשבות לחזקות מבחינה תפעולית ותזרימית. התשקיף שפרסמה באוגוסט האחרון חשף מידע רב על טעמי הישראלים בבילוי במסעדות. בבורסה תוכננה הנפקת מניות לציבור מצד בעלי השליטה בחברה, המייסדים רותם טחן ונועם גבאי, תמורת 43 מיליון שקל. גם לאחר ההנפקה ומכירת המניות השניים ימשיכו להחזיק במניות בשווי כולל כ-165 מיליון שקל (47% מההון).

לא ידוע מה המתווה שיגובש מול גרין לנטרן, אך ההנחה היא שמדובר יהיה באקזיט קודם כול לטחן ולגבאי. לפי התשקיף, המנכ"לית עדי אנגלדר וסמנכ"ל התפעול דורון גת מחזיקים בכ-5% ממניות החברה (כל אחד), בשווי מוערך בין 15 ל-16.5 מיליון שקל.

קיסו, הוקמה בשנת 2011 על-ידי טחן וגבאי, והיא מתמחה כאמור בהפעלת מסעדות המגישות אוכל אסייתי, הכולל בעיקר מנות מהמטבח הסיני, התאילנדי, היפני, ההודי והוייטנאמי.

נכון להיום מפעילה הרשת שמונה מסעדות הממוקמות באזור גוש דן השרון והשפלה. בנוסף, בימים אלה פועלת החברה להקמת שלוש מסעדות נוספות: מסעדת "Night Office", שתוקם במבנה לשימור במרכז תל אביב, לצד שתי מסעדות בחיפה וברחובות.

מהתשקיף עלה כי כ-41% מהכנסותיה של רשת קיסו אשתקד הגיעו ממשלוחים. בתוך כך, ההכנסה הממוצעת של הרשת לסועד עמדה אשתקד על כ-150 מיליון שקל, לאחר שבשנים 2024 ו-2023 היא עמדה על כ-151 ו-156 שקל לסועד.