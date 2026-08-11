אחרי שורה של עיכובים רשת המסעדות קיסו בדרך להשלים הנפקה ראשונית (IPO) של מניותיה בבורסה בת"א לפי שווי של 330 מיליון שקל (לפני הכסף). זאת, לאחר שבתחילה ביקשה לבצע את המהלך לפי שווי גבוה יותר של 400 מיליון שקל.

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במסגרת המהלך, אותה מובילה דיסקונט חיתום, תבקשה החברה לגייס סכום של כ-20 מיליון שקל. בנוסף, לצד הנפקת המניות צפויה החברה להקצות למשקיעים בהנפקה אופציות לרכישת מניות, אותן יוכלו לממש במחיר הגבוה בכ-14% ממחיר המניה בהנפקה. מה שבהתאם גוזר לחברה שווי אפקטיבי (הכולל גם את האופציות שהוענקו ללא תמורה), נמוך אף יותר .

לצד הנפקת המניות ימכרו בעלי השליטה בחברה, המייסדים רותם טחן ונועם גבאי, לציבור מניות תמורת 43 מיליון שקל. גם לאחר ההנפקה ומכירת המניות השניים ימשיכו להחזיק במניות בשווי כולל כ-165 מיליון שקל (47% מההון) . בעלי מניות נוספים לצד טחן וגבאי, המשמשים כיו"ר משותף של החברה, הם המנכ"לית, עדי אנגלדר, וסמנכ"ל התפעול של הרשת, המחזיקים בכ-5% ממניות החברה (כל אחד), בשווי מוערך של כ-16.5 מיליון שקל .

קיסו, שהוקמה בשנת 2011 על ידי טחן וגבאי, מתמחה בהפעלת מסעדות המגישות אוכל אסיאתי, הכולל בעיקר מנות מהמטבח הסיני, התאילנדי, היפני, ההודי והווייטנאמי. נכון להיום, מפעילה הרשת שמונה מסעדות הממוקמות באזור גוש דן השרון והשפלה. בנוסף, בימים אלה פועלת החברה להקמת שלוש מסעדות נוספות: מסעדת "Night Office", שתוקם במבנה לשימור במרכז תל אביב, לצד שתי מסעדות בחיפה וברחובות.

כל המספרים צומחים

עוד עולה מהתשקיף כי כ-41% מהכנסותיה אשתקד הגיעו ממשלוחים. בתוך כך, ההכנסה הממוצעת של הרשת לסועד עמדה אשתקד על כ-150 מיליון שקל, לאחר שבשנים 2024 ו-2023 היא עמדה על כ-151 ו-156 שקל לסועד.

בנוסף, בתשקיף מספקת החברה תוצאות ראשונות עבור המחצית הראשונה של השנה, אותה סיימה קיסו עם הכנסות של כ-182.5 מיליון שקל, גידול של כ-26% ביחס לנתון שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד. זאת, לצד רווח תפעולי של 24 מיליון שקל, צמיחה של 22% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בחברה מציינים, כי הרווח התפעולי הושפע משיעורי התפוסה הצומחים במסעדה החדשה, לצד עדכון שכר המינימום.

במבט קדימה, הרשת צופה כי תסיים את שנת 2026 עם הכנסות של 370-380 מיליון שקל, המשקפים צמיחה של כ-22.5% (אמצע הטווח) ביחס לשנה החולפת. בשורה התחתונה, צופה החברה כי תציג EBITDA מתואם של 47-55 מיליון שקל, המשקפים עלייה של כ-22.5% ביחס לנתון בשנת 2025.