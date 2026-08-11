חברה זרה נוספת מסתבכת: ג'י.אף.איי מבקשת לדחות את פירעון האג"ח

עוד בטרם התאושש השוק מקריסתה המפתיעה של חברת מחנות הקיץ, סימד , ובהמשך למספר חברות זרות נוספות שלא עמדו בהתחייבויותיהן בשנים האחרונות, חברת BVI נוספת שהנפיקה אג"ח בת"א מתקשה לעמוד בהתחייבויותיה למשקיעים המקומיים.

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הפעם מדובר בחברת הנדל"ן האמריקאית ג'י.אף.איי (GFI), שבשליטתו ובניהולו של יזם הנדל"ן האמריקאי, אלן גרוס, פנתה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') בבקשה לדחות בשלוש שנים את מועד הפירעון המלא של חובותיה. מה שהביא לצניחה במחיר האג"ח, המשקפות "תשואות זבל".

כיום, לחברה שתי סדרות שטרם נפרעו בהיקף כולל של כ-262 מיליון שקל, מהן 170 מיליון שקל באג"ח המדוברת. המחזיקים הגדולים בג'י אפ איי סדרה ה': דולפין (קרנות נאמנות בהוסטינג אצל איילון), מגדל שוקי הון, אילים, פסטרנק שהם וקסם

בדיווח של ג'י.אף.איי לבורסה נכתב, כי קיים חשש כי "לא יהיו בידי החברה האמצעים כדי לפרוע את מלוא תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב", שמועד פירעונן המקורי הוא בסוף השנה (1 לדצמבר). על כן, היא מבקשת הארכה של 36 חודשים במועד הפירעון של אגרות החוב, כך שהתשלום הסופי שלהן יעודכן לסוף שנת 2029.

בתמורה להארכה, מציעה החברה לשעבד עבור מחזיקי האג"ח את זכויותיה במלון Beekman בו היא מחזיקה. שווי המלון, הממוקם במנהטן כולל 287 חדרים שנמצאים בתפוסה ממוצעת של 80%, מוערך בספרי החברה ב-310 מיליון דולר.

בפניה אל מחזיקי האג"ח מציינת החברה, כי להערכתה "סביבת השוק משתפרת", וכי במהלך שלוש השנים הקרובות "ייווצרו הזדמנויות אטרקטיביות למכירת מלונות", אשר יאפשרו את הפירעון המלא של יתרת חובותיה כלפי המשקיעים בת"א. בנוסף, היא מציינת כי המלחמה מול איראן הביאה לעלייה באינפלציה וירידה בהיקף התיירות הבינלאומית לניו יורק, מה שהקשה עליה לבצע את מחזור החוב לו היא נדרשה.

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עם זאת, נדמה שלפחות בינתיים המשקיעים המקומיים לא מתרשמים מהסברי החברה. בעקבות הדיווח מתחילת השבוע צנחה מחיר אג"ח ה' והיא נסחרת כעת בתשואת "זבל" של 169%, המשקפת חוסר אמון ביכולת של החברה לעמוד במחויבויותיה. במקביל, גם תשואת האג"ח בסדרה הנוספת של החברה (סדרה ו') זינקה לרמה של 27%.

ג'י.אף.איי, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב בארה"ב, גייסה לראשונה חוב בשוק המקומי לפני כ-12 שנה. מאז, היא גייסה בארץ חוב בהיקף כולל של כ-1.2 מיליארד שקל בשש סדרות שונות, מתוכן היא פרעה סכום של כ-956 מיליון שקל. זו אינה הפעם הראשונה שבה החברה, כשבעבר נדרש בעל השליטה בחברה גרוס להזרים לקופתה כספים ונכסים, כדי שתעמוד בהתחייבויותיה.