הסל של הישראלים גדל, הדולר נחלש, והרווח של מקס סטוק זינק

התחזקות השקל היא חלום ליבואנים, ומי אם לא רשת מקס סטוק, המייבאת אלפי פריטים לחנויות המוזלות שלה ברחבי הארץ, אמורה ליהנות מכך. אלא שהרשת נאלצת לגדר את שער המטבע, ולכן דווקא התחזקות חדה של השקל ברבעון השני של 2026 שחקה את הגידול ברווח הנקי שלה. עם זאת, מרכז לוגיסטי (מרלו"ג) חדש וגידול בלקוחות, למרות שחג הפסח השנה השפיע יותר על הרבעון הראשון, סייעו לתוצאות שלה.

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ההכנסות של מקס סטוק, בניהולו של מייסדה אורי מקס, צמחו ברבעון השני בכ-13% לכ-379 מיליון שקל, בהשוואה לכ-336 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה מעלייה במכר חנויות זהות בשתי התקופות, בשיעור של כ-7%, וכן מפתיחת סניפים חדשים.

לפי החברה, הגידול במכר חנויות זהות "נרשם הודות לגידול במספר הלקוחות המבקרים בסניפים ומגידול בסל הממוצע, על אף עיתוי חג הפסח, שהשפיע השנה לטובה על תוצאות הרבעון הראשון, בעוד שאשתקד השפעתו נרשמה ברבעון השני. העלייה במחיר הממוצע לפריט משקפת בעיקר השפעה חיובית משינוי בתמהיל המוצרים וצמיחה במכר של פריטים המתאפיינים במחיר ממוצע גבוה יותר".

התחזקות השקל סייעה לשיפור בשיעור הרווח הגולמי של מקס סטוק. שיעור הרווח הגולמי טיפס לשיא של כ-47.1% מההכנסות, לעומת שיעור רווח גולמי של כ-43.8% ברבעון המקביל ב-2025. העלייה נבעה בעיקר מירידה בשער החליפין של הדולר מול השקל. בנוסף מסרו ברשת כי "חל שיפור בתנאי הסחר, וכן שיעור ההוצאות הלוגיסטיות ברבעון המקביל אשתקד שיקף עלויות מוגדלות אשר נבעו מתקופת מעבר של הפעלת המרכז הלוגיסטי החדש בשומריה שטרם הגיע לתפוקה מלאה".

הרווח הנקי צמח בכ-30%

בשורה התחתונה הרווח הנקי צמח בכ-30% לכ-36 מיליון שקל (9.5% ממחזור המכירות), בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-28 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד (8.2% ממחזור המכירות). הגידול ברווח הנקי נבע בעיקר מגידול בשיעור הרווח הגולמי כאמור לעיל ומקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות כאחוז ממחזור המכירות.

ההשפעות החיוביות האלה קוזזו בחלקן על-ידי גידול בהוצאות המימון נטו. גידול זה נבע בעיקר מהפסד בסך של כ-27 מיליון שקל בגין מימוש ושערוך עסקאות הגנה על הדולר, כאשר ברבעון המקביל נרשם הפסד של כ-16 מיליון שקל מאותן עסקאות גידור. ההפסד, מסרו ברשת, "נגרם עקב הירידה בשער החליפין של הדולר אל מול השקל במהלך תקופת הדוח (ירידה שתרמה כאמור לשיפור ברווחיות הגולמית)".

מניית מקס סטוק פתחה את המסחר לפי שווי שוק של 4.8 מיליארד שקל, לאחר שעלתה ב-35% מתחילת השנה.

בסוף יוני היו לחברה עסקאות הגנה עתידיות לרכישת דולר בשערי חליפין בטווח של 2.8 -3.43 שקל. עסקאות ההגנה העתידיות למועד הדוח הן לרכישת כ-34.5 מיליון דולר השנה, כ-51.3 מיליון דולר ארה"ב בשנה הבאה וכ-26.3 מיליון דולר בשנת 2028.

בנוסף, הכנסות מקס סטוק במחצית הראשונה צמחו בכ-15% לכ-780 מיליון שקל, בהשוואה לכ-675 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2025. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר מגידול במכר חנויות זהות בשיעור של כ-12% וכן מפתיחת סניפים חדשים.

הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2026 עלה ב-45% לכ-86 מיליון שקל (כ-11% מההכנסות), בהשוואה לרווח נקי בסך של כ-59 מיליון שקל (כ-8.8% מההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה הושפעה לחיוב משיפור ברווח הגולמי בשל שערי המטבע וירידה בהוצאות שיווק, וקוזזה גם כאן בשל עלויות גידור.