קרן ההשקעות של איש העסקים ריצ'י האנטר, גרין לנטרן, קיבלה את אישור רשות התחרות למיזוג של חברת ביסקוטי לפורטפוליו העשיר שלה, שחצה את רף 1.7 מיליארד שקל, לאחר מסע רכישות אגרסיבי בתחום המזון בשנתיים האחרונות. האישור מהרגולטור התקבל היום (ה').

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חצי ממניות הקונדיטוריה שהוקמה על ידי אמיר פורת והקונדיטורית רוסלה יונה ב-2003 יצטרפו לפורטפוליו של קרן ההשקעות, והן נמכרו לה על פי שווי של כ-500 מיליון שקל. מהלך הרכישה, כפי שדווח בגלובס באוקטובר 2025, יתבצע לצד שותפים של קרן ההשקעות.

בין יתר האחזקות של גרין לנטרן, ניתן למצוא את תפוגן, חברת ייצור מזון (100%), גלידות פלדמן (100%), רהיטי הולנדיה (80%), פטריות מרינה (33%), מחלבות גד (9%) ואפילו סלקום (3%). בנוסף, גרין לנטרן רכשה מחצית מרשת בתי הקפה והמסעדות "גן סיפור", של המסעדן ברנרדו בלחוביץ' בפברואר האחרון, לפי שווי של כ-150 מיליון שקל.

לרשת ביסקוטי יש תשעה סניפים בישראל, בעיקר באזור המרכז, השרון והשפלה. בנוסף, היא מפעילה חנות אונליין, ומציעה שירותי קייטרינג, מגשי אירוח של מאפים ועוד. הרשת שיתפה פעולה גם עם וולט מרקט, ומוצריה הם חלק מהמגוון המשתנה של מוצרי הקונדיטוריה שם.

מדובר בעסקה ענקית, המוערכת בכ-250 מיליון שקל, בייחוד בתחום המזון שחווה פריחה מחודשת בשנתיים האחרונות. קרנות ההשקעה רואות פוטנציאל רב בהשקעה בבתי מאפה, מסעדות, חברות מזון - ואפילו הבורסה מאמצת מדד חדש "ת"א-מזון", שנפתח בהתאם למגמה החדשה, כשעוד ועוד חברות מזון מנפיקות את מניותיהן למשקיעים הישראליים.