ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום קיבלה אישור: גרין לנטרן רוכשת את ביסקוטי לפי שווי של 500 מיליון ש'
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ריצ'י האנטר

קיבלה אישור: גרין לנטרן רוכשת את ביסקוטי לפי שווי של 500 מיליון שקל

רשות התחרות אישרה את רכישת מחצית ממניות רשת הקונדיטוריות ביסקוטי בידי קרן גרין לנטרן, בעסקה המשקפת לחברה שווי של כ־500 מיליון שקל • המהלך מצטרף לשורת רכישות שביצעה הקרן בתחום המזון בשנתיים האחרונות ומרחיב את פורטפוליו ההשקעות שלה, שחצה את רף 1.7 מיליארד השקלים

נבו שפיר 13:17
ריצ'י האנטר, מבעלי קרן גרין לנטרן / צילום: יונתן בלום
ריצ'י האנטר, מבעלי קרן גרין לנטרן / צילום: יונתן בלום

קרן ההשקעות של איש העסקים ריצ'י האנטר, גרין לנטרן, קיבלה את אישור רשות התחרות למיזוג של חברת ביסקוטי לפורטפוליו העשיר שלה, שחצה את רף 1.7 מיליארד שקל, לאחר מסע רכישות אגרסיבי בתחום המזון בשנתיים האחרונות. האישור מהרגולטור התקבל היום (ה').

שופרסל טלטלה את השוק ותעמיד למבחן את יבוא הבשר ללא תיווך
סקר חדש מגלה: הרדיו לא מת, הוא רק עבר לאינטרנט

חצי ממניות הקונדיטוריה שהוקמה על ידי אמיר פורת והקונדיטורית רוסלה יונה ב-2003 יצטרפו לפורטפוליו של קרן ההשקעות, והן נמכרו לה על פי שווי של כ-500 מיליון שקל. מהלך הרכישה, כפי שדווח בגלובס באוקטובר 2025, יתבצע לצד שותפים של קרן ההשקעות.

בין יתר האחזקות של גרין לנטרן, ניתן למצוא את תפוגן, חברת ייצור מזון (100%), גלידות פלדמן (100%), רהיטי הולנדיה (80%), פטריות מרינה (33%), מחלבות גד (9%) ואפילו סלקום (3%). בנוסף, גרין לנטרן רכשה מחצית מרשת בתי הקפה והמסעדות "גן סיפור", של המסעדן ברנרדו בלחוביץ' בפברואר האחרון, לפי שווי של כ-150 מיליון שקל.

לרשת ביסקוטי יש תשעה סניפים בישראל, בעיקר באזור המרכז, השרון והשפלה. בנוסף, היא מפעילה חנות אונליין, ומציעה שירותי קייטרינג, מגשי אירוח של מאפים ועוד. הרשת שיתפה פעולה גם עם וולט מרקט, ומוצריה הם חלק מהמגוון המשתנה של מוצרי הקונדיטוריה שם.

מדובר בעסקה ענקית, המוערכת בכ-250 מיליון שקל, בייחוד בתחום המזון שחווה פריחה מחודשת בשנתיים האחרונות. קרנות ההשקעה רואות פוטנציאל רב בהשקעה בבתי מאפה, מסעדות, חברות מזון - ואפילו הבורסה מאמצת מדד חדש "ת"א-מזון", שנפתח בהתאם למגמה החדשה, כשעוד ועוד חברות מזון מנפיקות את מניותיהן למשקיעים הישראליים.