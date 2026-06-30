שופרסל טלטלה את השוק ותעמיד למבחן את יבוא הבשר ללא תיווך

שוק המזון הישראלי, שידע לא מעט טלטלות בשנים האחרונות, ניצב בימים אלה בפני חלוקה מחדש של יחסי הכוחות בין רשתות השיווק הענקיות לבין הספקים הדומיננטיים. המגמה של חיזוק המותג הפרטי וניסיונות של הקמעונאיות לעקוף את שרשרת התיווך אינה חדשה, אך כאשר מדובר באחת הקטגוריות המורכבות, הרגישות והיקרות ביותר בסל הקניות של הצרכן - קטגוריית הבשר הטרי - כל תזוזה מייצרת מיד גלי הדף שמגיעים עד לבורסה בתל אביב.

● בלעדי | דרמה בשוק הבשר: שופרסל תייבא ישירות מדרום אמריקה

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יממה לאחר חשיפת גלובס על כוונת שופרסל לייבא בשר ישירות מדרום אמריקה, שוק ההון ניסה לתמחר את המשמעות הכלכלית של הבשורה עבור יבואניות הבשר המקומיות. הסנונית הראשונה שספגה את אש המשקיעים היא מניית בלדי, מהשחקניות הבולטות בענף, שרשמה בתוך יומיים ירידה חדה של כ־13%. מניית נטו המתחרה ירדה ב-8% ביום ההודעה, אולם תיקנה מעט ביום שלאחר מכן, בעלייה של קרוב ל-2%.

המגמה הזו משקפת את החשש של השוק מפני תרחיש שבו רשת הסופרמרקטים הגדולה בישראל תפחית באופן דרמטי את התלות שלה ביבואנים ותעביר חלק ניכר מהפעילות לידיה. מבחינת הצרכן הישראלי, מדובר במתחרה גדולה שיכולה לחולל תחרות באחת ההוצאות הגדולות בסל המזון הישראלי.

לא רעידת אדמה

לפי שעה, גם בענף המזון הדעות חלוקות לגבי עוצמת הפגיעה הצפויה. בענף מזכירים כי הקשר בין שופרסל ליבואניות הבשר לא מסתכם רק בבשר טרי או מצונן. רשת גדולה כמו שופרסל נדרשת לאספקה רחבה, יציבה ומגוונת, ולא כל מוצר או קטגוריה ניתנים להחלפה מיידית ביבוא ישיר. מעבר לכך, יבוא בשר לישראל נחשב לאחד התחומים המורכבים ביותר בענף המזון, שמחייב עבודה מול משרד הבריאות, השירותים הווטרינריים והרבנות הראשית, לצד מערכי כשרות, בדיקות, לוגיסטיקה, בקרת איכות ושרשרת קירור.

גם את הפגיעה ביבואניות הקיימות צריך לסייג. על פי חלוקת מגזרי הפעילות של בלדי, רשתות השיווק מהוות כ־21% מהכנסותיה, בעוד שמרבית הפעילות מגיעה מהשוק המוסדי - מסעדות, בתי מלון, חברות הסעדה וגופים עסקיים גדולים. גם אם שופרסל תצמצם רכישות בתחום מסוים, לא מדובר באירוע שמערער את כל בסיס הכנסותיה.

"הגודל הופך לחולשה"

מעבר לכך, גורמים בשוק המזון מסבירים כי ישנן רשתות שיווק נוספות שעוסקות כבר היום ביבוא ישיר של בשר לישראל. אבל במקביל, הן ממשיכות לפעול גם עם היבואנים הגדולים.

"לייבא בשר זו מומחיות, שלוקח המון זמן ללמוד אותה", מסביר אחד הגורמים. "גם אם יש לך גודל, זה לא אומר שהלוגיסטיקה שלך מותאמת למשימה הזו. לכן יש רשתות שמעדיפות להסתמך באופן מסוים על יבוא אישי, אבל גם על יבואנים מוסמכים כמו בלדי ונטו, כי יש להם את כל האישורים והכשרויות".

כאן בדיוק נמצאת השאלה המרכזית סביב המהלך של שופרסל. על הנייר, יבוא ישיר אמור לאפשר לרשת לחסוך את פערי התיווך של היבואניות, שנעים בענף לפי הערכות סביב 10%-7%. עבור רשת בסדר גודל של שופרסל, מדובר לכאורה בפוטנציאל שמאפשר לה יותר שליטה על המלאי, חיזוק המותג הפרטי, שיפור הרווחיות ואולי גם יכולת להציע לצרכן מחיר נמוך יותר.

אלא שבענף הבשר, הגודל של הרשת לא תמיד מתורגם לכוח מיקוח פשוט. "לא כל ספק יודע להביא לשופרסל את הכמויות שהיא צריכה", אומר גורם בשוק המזון. "כשאתה רשת ענקית, אתה לא צריך רק מחיר טוב. אתה צריך מישהו שיודע לספק טונות של בשר, בעקביות, באיכות אחידה, עם כל האישורים, הכשרות והלוגיסטיקה. ברגע שיש מעט מאוד שחקנים שיודעים לעשות את זה, הם יודעים לגבות על זה מחיר. הגודל של שופרסל נותן לה כוח מול ספקים קטנים, אבל בתחום הבשר הוא גם יכול להפוך לחולשה".

החסמים שעומדים בפני יבואני הבשר היתר יבוא מראש

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עם זאת, ההערכה שלפיה בלדי לא תיפגע לא סבירה. "יכול להיות שהחברה לא תתרסק, ויכול להיות שהפעילות המוסדית שלה באמת חזקה, אבל קשה לראות אפשרות שלא תהיה ירידה בהכנסות. ברווחיות זה אפילו יותר ברור. שופרסל שילמה מחיר גבוה יותר כי היא הייתה צריכה ספק שיודע לעמוד בכמויות שלה. אם היא תוציא חלק מהפעילות הזאת החוצה, זה יורגש".

ברקע הדברים עומדת גם אחת הבעיות המבניות הכבדות ביותר בענף - הכשרות. כפי שפורסם בעבר בגלובס, בענף הבשר הכשר קיים מחסור חריף בשוחטים מוסמכים לשחיטה בחו"ל, בין היתר על רקע סגירת בית הספר לשוחטים של הרבנות והקושי להכניס עובדים חדשים. המשמעות היא שגם רשת שרוצה לייבא בעצמה לא יכולה לעקוף בקלות את צוואר הבקבוק הזה. היא עדיין צריכה צוותי שחיטה, משגיחים, מפעלים מאושרים, תיאומים מול גופי הפיקוח ועמידה בשורה ארוכה של דרישות רגולטוריות.

עבור שופרסל, המהלך משתלב באסטרטגיה רחבה יותר שמובילים האחים יוסי ושלומי אמיר מאז כניסתם לחברה: חיזוק המותג הפרטי, צמצום תלות בספקים גדולים ושיפור תנאי הסחר של הרשת. בתחום הבשר, המהלך רגיש במיוחד, משום שמדובר באחת הקטגוריות היקרות בסל הקניות, ובתחום שבו לצרכן הישראלי יש מעט מאוד שקיפות לגבי הדרך שבה נקבע המחיר.

מה יקרה למחירים

אם המהלך של שופרסל יצליח, הוא עשוי להפוך לאיתות לרשתות נוספות וללחץ על יבואניות הבשר לשפר מחירים. אם הוא ייתקל בקשיים רגולטוריים, תפעוליים או בענייני כשרות, דווקא תתחזק הטענה שמלווה את הענף כבר שנים כי יבוא בשר לישראל הוא לא רק עסקת רכש מול ספק בחו"ל, אלא התמחות בפני עצמה.

לכן, המהלך הוא לא בהכרח מה שיוביל להורדת מחירים בשוק הבשר. לדברי גורם בשוק, השוק הגיב באופן "לא פרופורציונלי" להודעה של שופרסל על כוונתה לייבא בשר.

עוד מעריכים בשוק כי אולי שופרסל תפעל להכשיר משחטה משל עצמה, מה שיעזור לה להתנתק מהיבואנים ומהמשחטות הקיימות שאושרו על ידי הרגולציה הישראלית. בין המדינות מהן ניתן לייבא ביבשת ניתן למצוא את ארגנטינה, ברזיל, פרגוואי, אורוגוואי, צ'ילה ועוד. מתוך 613 המשחטות הרשומות בשירות הווטרינרי, ניתן למצוא גם כאלה שנמצאות במדינות נוספות כמו אוסטרליה, צרפת, איטליה, ארה"ב, הולנד, פולין ועוד.

מחברת בלדי נמסר בתגובה: "בלדי פועלת באמצעות מגוון ערוצי הפצה, הן בשוק הקמעונאי והן בשוק המוסדי, ומתאפיינת בפיזור רחב של לקוחות, שווקים ומוצרים. במקביל, החברה המשיכה לפתח את מנועי הצמיחה שלה כדי להמשיך את מגמת הצמיחה בהכנסותיה וברווחיה".