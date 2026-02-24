גרין לנטרן רוכשת מחצית מקפה גן סיפור לפי שווי של כ־150 מיליון שקל

חצי מהבעלות על רשת בתי הקפה גן סיפור נמכרת לגרין לנטרן של ריצ'י האנטר על פי שווי של כ-150 מיליון שקל, כך נודע לגלובס. רשת גן סיפור מפעילה 10 סניפים בפריסה ארצית, בירושלים, קרית אונו, ראשון לציון, פתח תקווה ועוד. הרשת התחילה כזיכיון של הבעלים, ברנרדו בלחוביץ', להקמת בית קפה בעיר חולון, על שם הגינות הציבוריות הפזורות בעיר.

● "תשואה שמתקרבת ל-10% בשנה": איך הפכו המסעדות של ת"א לסחורה הכי חמה בשוק

● "אפשר לישון בשקט וליהנות מדיבידנדים": איך דווקא התחום הזה הפך ללהיט של המשקיעים

הרשת הוקמה לפני כ-15 שנים, וההתרחבות התרחשה לאט ובטוח. ב-10 סניפי הרשת מועסקים מאות עובדים, והיא זוכה לפופולריות גוברת בשנים האחרונות. בתפריט מוצעים ללקוחות מאפים, מנות חמות כמו פסטה ודגים, קינוחים ומשקאות.

לגלובס נודע כי בעבר היו מספר ניסיונות להתעניין בקנייתה על ידי שחקניות אחרות בשוק המסעדות, אך אלו לא הבשילו לכדי עסקה.

בחודשים האחרונים, על רקע רכישות אחרות בתחום המזון והמסעדות, נוצרו מגעים בין קרן ההשקעות גרין לנטרן לבין בלחוביץ' ואנשיו. בימים אלו החוזה מגיע לישורת האחרונה, וצפוי להיחתם בקרוב. בגרין לנטרן ובגן סיפור סירבו להתייחס לדברים, אך אישרו את הידיעה.

לבלחוביץ' מספר אחזקות בתחום המסעדות, ביניהן גם מסעדת סילו במתחם לה פארק בחולון, ובעבר גם בשותפות במסעדת ההמבורגרים גורדוס, באותו מתחם, שנסגרה לפני כשנתיים.

בשבוע האחרון שמו של בלחוביץ' עלה לכותרות לאחר שראש העיר חולון, שי קינן, שיתף בחשבון ה-X שלו ביקורת מסעדות שלילית באתר "וואלה", המתייחסת לסילו שבבעלותו וכתב "אל תשכחו מי זיהה ראשון", ואף המליץ לעוקביו לסעוד אצל המסעדות האחרות. בין השניים התגלע ריב תקשורתי. ייתכן כי הוא נובע מהעובדה שמסעדותיו של בלחוביץ' לא כשרות ופועלות בשבת. התמיהה בענף מהתבטאותו של קינן נובעת מכך שבלחוביץ' הוא זכיין של עיריית חולון, ומשלם לה על מנת להפעיל את עסקיו בעיר.