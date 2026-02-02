ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נונו מימי ברכישה נוספת: קנתה את קונדיטוריית הבוטיק ד"ר פרוסטינג

הקבוצה, בראשות איש העסקים דובב לוינסון, רכשה כבר לפני חודשיים 80% מהשליטה בקונדיטוריה תל אביבית בשם ד"ר פרוסטינג על פי שווי של 1.6 מיליון שקלים

נבו שפיר 09:26
ד''ר פרוסטינג
ד''ר פרוסטינג

קבוצת "נונו מימי" מודיעה על רכישה נוספת, אחרי הרכישות האחרונות של מסעדת הטאקריה המקסיקנית ו-50% מרשת ההמבורגריות התל אביבית GDB. הקבוצה, בראשות איש העסקים דובב לוינסון, רכשה כבר לפני חודשיים 80% מהשליטה בקונדיטוריה תל אביבית בשם ד"ר פרוסטינג (Dr. Frosting) על פי שווי של 1.6 מיליון שקלים.

החברה, כאמור, ביצעה את ההתקשרות עם המאפייה כבר לפני מספר חודשים, אבל בשל ריבוי העסקאות בשבועות האחרונים נמנעו מלדווח עליה. המאפייה ממוקמת בצפון תל אביב, סמוך לרחוב משה סנה והיציאה לכיוון צומת רמת השרון. היא מציעה ללקוחות עוגות פרימיום מעוצבות, עם דוגמאות פרחוניות לפי אירוע: לחתונות, ימי הולדת ועוד. בנוסף, מציעה הקונדיטוריה מארזי קאפקייקס, מארזי יין וזרי פרחים.

"כמו הרבה דברים טובים, ד"ר פרוסטינג נולדה כמעט במקרה", נכתב באתר החברה. "ד"ר שלי אביב ייני, אז פוסט-דוקטורנטית ב-NYU למשפט בינלאומי, נתקלה כמו האנושות כולה במגפת הקורונה, ומצאה את עצמה במטבח מכינה עוגות יפות עם בתה הקטנה על מנת להעביר את הזמן. מה שהתחיל כדרך יצירתית להעביר את הזמן הפך במהרה לתשוקה אמיתית".

כזכור, רשת נונו מימי מורכבת כבר היום ממספר של בתי קפה, רשת המסעדות האסייתית ג'ירף, מאפיות וחנויות מתנות המציעות מארזים דומים לאלו שמוצעים בד"ר פרוסטינג. נראה, אם כך, שהרכישה החדשה תוסיף ותשבח את היצע המוצרים בפורטפוליו של החברה.