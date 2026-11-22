פחות משלוש יממות לאחר שהגיע לחנויות בישראל, Grand Theft Auto VI, או בקיצור GTA 6, כבר מסתמן כאחת מהשקות הגיימינג הגדולות שנראו בשוק המקומי. לפי הערכות של גורמים בענף הקמעונאות, מאז יום חמישי האחרון נמכרו בישראל כ-25 אלף מארזים של המשחק, בהיקף כספי המוערך בכ-8 עד 10 מיליון שקל. וזה עוד לפני שסופרים את עשרות אלפי הישראלים שעשויים היו לרכוש את המשחק ישירות דרך החנויות הדיגיטליות של סוני ומיקרוסופט, שמכירותיהן אינן נכללות באומדן.

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הביקושים הגבוהים הפתיעו גם את רשתות השיווק, שחלקן נערכו מראש למכירות בהיקפים גדולים. ב-KSP אזלו אלפי יחידות בתוך שעות ספורות, ובאופיס דיפו נמכרו מאות עד אלפי יחידות בודדות, עד שהמלאי שהוקצה לרשת הסתיים. התמונה דומה גם ברשתות החשמל והגיימינג האחרות, שנהנו מגל רכישות מרוכז סביב ההשקה. בשלב זה אין נתון רשמי שמרכז את כלל המכירות בישראל, והמספרים מבוססים על הערכות בענף.

כדי להבין את גודל האירוע, אפשר להתחיל דווקא במחיר. הגרסה הרגילה של GTA 6 נמכרת בחנות הפלייסטיישן הישראלית ב-320 שקל, ואילו גרסת Ultimate מתומחרת ב-400 שקל. לפי מחיר ממוצע משוער של כ-320 שקל למארז, מכירה של 25 אלף יחידות מייצגת פדיון קמעונאי של כ-8 מיליון שקל בתוך ימים ספורים. מדובר בפדיון במחירי הצרכן, ולא בהכנסה נטו של מפתחת המשחק, רוקסטאר, או של החברה האם טייק-טו, שכן חלק מהסכום נותר בידי הקמעונאים, המפיצים וגורמים נוספים בשרשרת המכירה.

בסיפור העותק הפיזי מסתתר פרט מעניין. עשרות אלפי הישראלים שהסתערו על הגרסה הפיזית לא רכשו דיסק של המשחק. בתוך האריזה המעוצבת נמצא קוד דיגיטלי בלבד, שבאמצעותו ניתן להוריד את המשחק לקונסולה. למעשה, הצרכנים משלמים מאות שקלים על קופסה, בזמן שאת אותו מוצר אפשר לרכוש בכמה לחיצות מהספה בבית. העובדה שהמארזים נחטפים בכל זאת ממחישה את כוחו של המותג, ואת החשיבות שממשיכות לייחס רשתות השיווק למוצרים פיזיים גם בעידן שבו תעשיית הגיימינג עוברת כמעט לחלוטין להפצה דיגיטלית.

מיליארדי דולרים עוד לפני ההשקה

הטירוף הישראלי הוא רק חלק קטן מהאירוע הכלכלי שמתחולל בימים האחרונים בעולם. GTA 6 הגיע לשוק אחרי 13 שנות המתנה מאז השקת קודמו ב-2013, תקופה שבה הפך המשחק החדש לאחד המוצרים המצופים ביותר בתעשיית הבידור.

בתחילת נובמבר כבר נרשמו, לפי מכוני מחקר בחו"ל, כ-7.7 מיליון הזמנות דיגיטליות מוקדמות. בהמשך זינק המספר, ולפי הערכות שפורסמו ביום ההשקה, יותר מ-17 מיליון עותקים כבר נמכרו בהזמנה מוקדמת, בהיקף כספי שמגיע למיליארדי דולרים.

הציפיות הכלכליות בהתאם. הערכות של חברות מחקר בענף הגיימינג מצביעות על פוטנציאל הכנסות של כ-3.2 מיליארד דולר ל-GTA 6 בשנתו הראשונה בלבד. טייק-טו, החברה האם של רוקסטאר, צופה כי ההזמנות נטו מכלל משחקיה ברבעון אוקטובר-דצמבר יגיעו ל-3.35 עד 3.5 מיליארד דולר, כמעט פי שניים מהתקופה המקבילה אשתקד. חלק משמעותי מהתחזית נשען על הצלחת המשחק החדש, שמגיע לשוק אחרי השקעה הנאמדת, לפי הערכות לא רשמיות, בסכום שעשוי להתקרב ל-2 מיליארד דולר בפיתוח ובשיווק לאורך השנים.

לשם השוואה, GTA 5, שיצא לפני יותר מעשור, הכניס כ-800 מיליון דולר ביממה הראשונה שלו, ובתוך שלושה ימים חצה את רף מיליארד הדולר. מאז נמכרו ממנו יותר מ-235 מיליון עותקים, והכנסותיו המצטברות, כולל הפעילות המקוונת, מוערכות בקרוב ל-10 מיליארד דולר. אלה מספרים שלא רק מציבים אותו בצמרת תעשיית המשחקים, אלא גם מאפשרים להשוות אותו לאימפריות הגדולות של הקולנוע והמוזיקה.

רווחי יותר מאווטאר, תנודתי כמו מניית ביומד

כדי להבין עד כמה GTA הפך למכונת כסף יוצאת דופן, כדאי להשוות אותו דווקא להוליווד. "אווטאר" של ג'יימס קמרון, אחד משוברי הקופות המצליחים בכל הזמנים, הכניס לאורך השנים קרוב ל-3 מיליארד דולר ממכירת כרטיסים ברחבי העולם. גם "הנוקמים: סוף המשחק" הגיע לסדר גודל דומה. GTA 5, לעומת זאת, מתקרב להכנסות מצטברות של 10 מיליארד דולר. אומנם מדובר בהשוואת הכנסות ולא ברווח נקי, ובמקרה של המשחק גם על פני תקופה ארוכה בהרבה, אך היא ממחישה את הפער הכלכלי בין שתי תעשיות הבידור.

הסוד של GTA אינו מסתכם במכירת המשחק עצמו. בעוד שבקולנוע הצרכן משלם בדרך כלל פעם אחת עבור כרטיס, רוקסטאר הצליחה לפתח מודל שממשיך להכניס כסף שנים אחרי הרכישה הראשונית. GTA Online, הגרסה המקוונת של המשחק הקודם, אפשרה למיליוני שחקנים לרכוש באמצעות תשלומים נוספים מטבע וירטואלי, כלי רכב, נכסים ושדרוגים שונים. כך הפך מוצר שהושק ב-2013 למקור הכנסות מתמשך, במקום להיעלם מהמדפים כעבור שנה או שנתיים.

הכוח הכלכלי הזה משפיע גם על וול סטריט, שמתייחסת להשקת משחק חדש בסדרה כמעט כמו לאירוע מכריע בחייה של חברת ביומד שממתינה לאישור תרופה. מניית טייק-טו רשמה בשבועות האחרונים תנודות חדות בעקבות דיווחים על ההשקה וההזמנות המוקדמות. כך, לאחר שזינקה ב-8.3% בעקבות עדכונים חיוביים, היא צנחה ביום מסחר אחר בכ-6.3%, אף שמתחילת נובמבר נרשמה בה גם מגמת עלייה. סמוך להשקה היא שוב טיפסה בשיעורים חדים. לא כל התנועות נבעו מהמשחק עצמו, אך הן ממחישות עד כמה הציפיות ממנו הפכו לגורם משמעותי בתמחור החברה.

ההשפעה ניכרת גם אצל החברות שסביב המשחק. סוני, יצרנית פלייסטיישן 5, נהנית מהביקושים לקונסולה ומהרכישות בחנות הדיגיטלית שלה. לפי הערכות Sensor Tower שפורסמו בגלובס, כ-75% מההזמנות הדיגיטליות המוקדמות בוצעו לפלייסטיישן, לעומת כ-25% לאקסבוקס של מיקרוסופט. מנגד, חברות משחקים מתחרות נאלצות להתמודד עם האפשרות ששחקנים יקדישו פחות זמן וכסף למוצרים שלהן בחודשים הקרובים. אפילו חברות מחוץ לענף, כמו לוג'יטק, הצטרפו לחגיגה, והעניקו לעובדיהן יום חופש מיוחד לכבוד ההשקה.

גם בישראל ההצלחה של GTA 6 מגיעה בתקופה שבה חנויות המשחקים המסורתיות מתמודדות עם מעבר מואץ לרכישות דיגיטליות. מכירת עשרות אלפי מארזים בתוך ימים ספורים מוכיחה כי למותגים גדולים עדיין יש יכולת להביא צרכנים לחנויות, גם כשהמוצר הפיזי אינו הכרחי כדי ליהנות מהמשחק. עבור הקמעונאים, זו גם הזדמנות למכור קונסולות, שלטים, אוזניות ומוצרים נלווים.