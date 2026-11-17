13 שנים אחרי שהמשחק הקודם בסדרה יצא לשוק, GTA 6 צפוי להגיע ביום חמישי הקרוב (19 בנובמבר) לקונסולות ברחבי העולם, באחת ההשקות המסחריות הגדולות שידעה תעשיית הגיימינג. לפי הערכות, יותר מ-10 מיליון עותקים כבר הוזמנו מראש, בהיקף כספי של יותר ממיליארד דולר, עוד לפני שמישהו פתח את המשחק על הצג.

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אלא שבזמן שהמעריצים מתכוננים להסתער על הסוני, בוול סטריט התמונה מורכבת יותר. יש חברות שעשויות ליהנות מההשקה, אחרות נערכות לתחרות על זמנם וכספם של השחקנים, והמשקיעים לא בהכרח מתגמלים את מי שעומדת במרכז האירוע.

המקרה הבולט הוא של טייק-טו אינטראקטיב סופטוור (Take-Two), חברת האם של מפתחת המשחק, רוקסטאר. מנייתה עלתה בכ-12.3% מתחילת נובמבר ועד לסיום המסחר ביום שני, אך המסחר האחרון הסתיים דווקא בצניחה של 6.3%, למחיר של 213.47 דולר. זאת, לאחר שזינקה ב-8.3% בשבוע שעבר, בעקבות דיווחי החברה על הזמנות מוקדמות בהיקפים חסרי תקדים.

את התנודתיות ניתן להסביר בפער שבין הציפיות העצומות מהמשחק לבין התוצאות של החברה. ברבעון האחרון ירד היקף ההזמנות של טייק-טו ב-18% ל-1.6 מיליארד דולר, והחברה הותירה את תחזית ההזמנות השנתית שלה על כ-8 מיליארד דולר. עם זאת, חשוב לסייג, גם הירידות בכלל השוק השפיעו על המסחר, ולא ניתן לייחס את כל נפילת המניה לחששות סביב המשחק.

המרוויחות מההשקה, והמתחרות שחוששות

מי שעשויה להיות אחת הנהנות המרכזיות היא סוני , יצרנית פלייסטיישן 5. על פי הערכות של חברת האנליזה, Sensor Tower, כ-75% מההזמנות הדיגיטליות המוקדמות של GTA 6 בוצעו לפלייסטיישן, לעומת כ-25% לאקסבוקס של מיקרוסופט . סוני נהנית ממכירות המשחק בחנות הדיגיטלית שלה, ועשויה להרוויח גם מרכישת קונסולות וציוד נלווה.

מניית סוני טיפסה בכ-6.9% מתחילת נובמבר, אם כי חלק ניכר מהעלייה הגיע בעקבות פרסום דוחות חזקים והעלאת תחזיות. מניית מיקרוסופט, לעומת זאת, איבדה כ-0.8% בתקופה זו, כשפעילות הגיימינג היא חלק קטן יחסית מעסקיה.

גם הקמעונאיות האמריקאיות נערכות לביקושים. מניית גיים סטופ (GameStop) עלתה בכ-5.7% מתחילת החודש, ובסט ביי (Best Buy) הוסיפה כ-8.1%. השקת GTA 6 ממחישה גם את האתגר של חנויות המשחקים המסורתיות, כשהגרסה הפיזית של המשחק אפילו לא מכילה דיסק - אלא נמכרת בקופסה שמכילה קוד להורדה. המשמעות היא שחלק ניכר מהמכירות מתבצע בלי צורך להגיע לחנות ביום ההשקה. התקווה של הקמעונאיות היא להגדיל את המכירות של קונסולות, אוזניות ושלטים.

בצד השני של המתרס נמצאות מפתחות המשחקים המתחרות. אחת מהן היא רובלוקס (Roblox), שמנייתה צנחה ב-7.6% ביום שני. בבנק סיטי הורידו לאחרונה את ההמלצה למניה מ"קנייה" ל"ניטרלי", בין היתר בשל החשש שהשקת GTA 6 תסיט שחקנים מהפלטפורמה. גם רובלוקס עצמה הודתה בשיחת המשקיעים האחרונה כי הכניסה לתחזיותיה פגיעה מסוימת מההשקה, אם כי הדגישה שקשה להעריך את היקפה. במקביל היא מתמודדת עם האטה צפויה בהזמנות, הוצאות גבוהות ואתגרים בשימור מעורבות השחקנים.

אלא שלא כל המתחרות נחלשות. מניית CD Projekt הפולנית, המוכרת בזכות Cyberpunk וסדרת The Witcher, עלתה בכ-9% מתחילת החודש, מניית יוביסופט הצרפתית, שמפתחת את Assassin's Creed, עלתה בכ-8.5%, וקאפקום היפנית הוסיפה כ-15.5%. התנועות הללו אינן מעידות שהמשקיעים רואים בהשקת GTA 6 בשורה חיובית עבור המתחרות, אלא משקפות גם התפתחויות עסקיות וציפיות לכותרים אחרים.

חברות נותנות חופש כדי שהעובדים יוכלו לשחק

ההשקה הפכה לאירוע שחורג מגבולות תעשיית המשחקים ומשפיע אפילו על שוק העבודה. יצרנית ציוד המחשוב ההיקפי והגיימינג לוג'יטק הודיעה כי תעניק לכ-7,300 עובדיה ברחבי העולם יום חופש מיוחד שיוכלו לנצל למשחקי מחשב, במסגרת יוזמה בשם Logi Game Day. אליה הצטרפו עוד חברות בעולם, והעניקו לעובדים זמן לחקור את וייס סיטי מבלי לדאוג לענייני עבודה.

כמו כן, מחקר של חברת משאבי האנוש, BambooHR, המבוסס על נתוני יותר מ-3.4 מיליון עובדים בארה"ב, מצא כי שיעור בקשות החופשה ל-19 בנובמבר גבוה בכ-13% לעומת ימי חמישי מקבילים בשנים קודמות. בסקר שערכה החברה, 18% מהעובדים השכירים דיווחו שהם מתכננים לקחת חופש ביום ההשקה, ושיעורם בקרב בני דור ה-Z הגיע ל-32%. גם בבריטניה ובקנדה נרשמו עליות בבקשות החופשה.