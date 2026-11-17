לחלקנו זה אולי עדיין נראה קצת רחוק, אבל היום שבו סוכני AI ירכשו עבורנו נעליים במבצע שווה או יזמינו מלון במחיר הכי משתלם הוא כבר לא עתיד. זה לגמרי כאן, וכל מה שנשאר הוא לפתח אמון ומערכות אבטחה.

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במקום לפתוח כמות גדולה של לשוניות או להתאמץ למצוא קוד קופון, כל אחד מאיתנו יכול להגדיר תקציב והעדפות, ולבקש מהסוכן למצוא את ההצעה המתאימה לו. הוא יעדכן אותנו בזמן ירידת מחירים, או כאשר המוצר שחיפשנו יחזור למלאי - ומה שיישאר לנו הוא לאשר לו לבצע את הקנייה. בחודשים נובמבר ודצמבר, שבהם נדרשות יכולות בילוש אחרי ההנחות המשתלמות, זה גיים צ'יינג'ר משמעותי.

גם אם זה עדיין לא קורה בשיעורים גבוהים, לכל השחקנים בתחום ברור שזה מהלך עם שני וי כחול - וזו הסיבה שכל ענקיות הטק התמקמו בזירה. מטא השיקה את Muse בארה"ב בספטמבר, ותוך שלושה שבועות רשמה יותר מ-5 מיליון הורדות. ל-OpenAI יש את DOTS, שמתאים לרכישות מורכבות ולמעקב מתמשך. סוכן הקניות Grok Bot של אילון מאסק יודע לנטר מחירים או חזרה למלאי של מוצרים. לצדם יש גם בחור בן 23, יוצא סיירה, שפיתח את הסוכן Instinct והוביל את החברה שלו לשווי של מיליארדי דולרים.

חברת ה-CRM מבוסס הבינה המלאכותית סיילספורס מעריכה בדוח התחזיות שלה כי 20% מכלל התנועה לאתרי האיקומרס בנובמבר-דצמבר תגיע מסוכני AI. הנתון הזה מבוסס על סקר בקרב יותר מ-2,500 קונים בעולם, שהעידו כי הבינה המלאכותית היא התחנה הראשונה שלהם בדרך לרכישה דיגיטלית.

"הנתונים שלנו מראים ש-31% מהמשיבים ניסו את הסוכן הפרואקטיבי, 19% מתוכם הפעילו את הסוכן בשלב התשלום, ורק 9% נותנים לו גישה בלתי מוגבלת לפרטים הפיננסיים. זה אומנם נתון נמוך, אבל משהו משמעותי בתרבות הצריכה", אומר לירן שכטר, סמנכ"ל מכירות דיגיטל בסיילספורס ישראל.

לירן שכטר, סמנכ''ל מכירות דיגיטל בסיילספורס ישראל / צילום: יואב פיצ'רסקי

הפרדוקס של הגדולות

בחברת הסייבר CHEQ, המסייעת לארגונים לזהות כל מבקר באתר שלהם - בין אם אנושי, סוכן AI או בוט - "יושבים" על יותר מ-3 מיליון אתרים של לקוחות. הנתונים שלהם מראים ש-⁠Muse ו-Instinct הפכו למקור הגדול ביותר של תעבורת סוכני AI ברשת האינטרנט.

"ככל שהזמן עובר, יש עלייה אדירה בפעילות הסוכנים ובלגיטימציה שלה", אומר המייסד והמנכ"ל גיא טיטונוביץ'. "אנחנו רואים שהרבה אייג'נטים עושים גם את פעולת הקנייה הסופית - למעשה, הסיכוי שסוכן ישלים קנייה גדול יותר מפי שניים מאשר בן אדם".

עם זאת, הוא מפנה את הזרקור לפרדוקס: בעוד שסוכני AI מגיעים לאתרי קניות בקצב גבוה, חלק מהמותגים הגדולים נועלים בפניהם את הדלת. הכוונה היא לחברות גדולות כמו אמזון, איביי ודלתא, ובנקים גדולים כמו JP Morgan וסיטיבנק, שחוסמים את הגישה של הסוכנים לאתרים שלהן (וולמארט, לעומתם, הודיעה שהיא מאפשרת גישה לסוכנים).

"החברות האלה בעצם אומרות 'עד שאין לי את היכולת לאמת אם זה לגיטימי, והאייג'נט באמת פועל באמת בשם מי ששלח אותו, אנחנו לא בעניין", מסביר טיטונוביץ'. "אין לי ספק שזה ישתנה, כי זו ההתמחות שלנו - אנחנו יודעים מי האייג'נט, ומה הכוונה שלו".

גיא טיטונוביץ', מייסד ומנכ''ל CHEQ / צילום: CHEQ

גם בקרב הלקוחות יש עדיין חששות לאשר לסוכן רכישה, אך טיטונוביץ' סבור כי "אנשים יתגברו על המחסום האג'נטי - הטכנולוגיה תאפשר, והאנושות תאמץ. אנשים כבר לא ייכנסו לבוקינג או לאקספדיה כדי להזמין טיסות, לא יבקרו באמזון כדי לקנות את הנעליים, וגם הטראפיק באפליקציה של קופת החולים יירד, כי הסוכנים יעשו את זה - אנחנו פשוט נגדיר להם בקולנו את המשימה.

"זה מבוסס על נוחות ועל עצלנות: אנשים רוצים להגיע מנקודה א' לנקודה ב' עם כמה שפחות טרחה. בטא מיוז עולה 20 דולר לחודש, אז כמעט כולם יכולים להרשות לעצמם את זה".

מה בעצם זה דורש מהקמעונאים? "הם צריכים לעשות שני דברים. הראשון - לייצר חוויות משתמש שעושות אופטימיזציה לסוכנים, כלומר שמאפשרות להם להגיע לתוצאות הכי מהר, הכי בזול והכי בקלות; והשני - לאמץ פתרונות סייבר חזקים שמאפשרים להתמודד עם העולם הזה - האינטרנט עומד להשתנות בצורה דרסטית ולהתמלא ביוזרים שהם לא בני אדם".

הבלאק פריידיי החדש

עבור מותגים רבים זה שינוי מהותי: אחרי שהתרגלו להיאבק על המיקום בגוגל ולהתאמץ על פרסומת שתגרום לגולש לעצור את הגלילה בסושיאל, נכנסת למשחק "דמות" חדשה שצריך לשכנע. "עכשיו הם צריכים להתמודד גם על הבחירה של סוכן שלא מתרשם משלט אדום ולא מתעייף אחרי האתר החמישי", מסביר גיל טוב-לי, סמנכ"ל השיווק של Appcharge, המפתחת פלטפורמת מסחר ישיר ותשלומים לחברות גיימינג. "הוא יכול להשוות מחיר, משלוח, זמינות ותנאים בין עשרות אפשרויות בתוך רגע.

"ייתכן שבעוד כמה שנים נסתכל על בלאק פריידיי, שבו ישבנו בעצמנו מול המסך ורדפנו אחרי מבצעים, כפי שאנחנו מסתכלים היום על תור לקופה בחנות פיזית", הוא אומר. "אנחנו פשוט נגדיר ל-AI מה אנחנו רוצים, כמה אנחנו מוכנים לשלם ובאילו תנאים, ונשלח אותו לקניות במקומנו. ואז השאלה החשובה כבר לא תהיה מי הציע את ההנחה הגדולה ביותר, אלא מי הצליח להישאר קרוב ללקוח, כשהלקוח עצמו כבר לא זה שעושה את הקניות".

גיל טוב-לי, סמנכ''ל השיווק של Appcharge / צילום: עומר הכהן

בינתיים, אנחנו עוד לא לגמרי שם. הסקר של סיילספורס מראה שרוב הקונים מתייחסים לסוכנים כאל יועצים, ולא כאל רוכשים. המשימות הנפוצות ביותר שהם מבצעים הן השוואת מחירים, ניתוח מפרטים טכניים וביקורות על מוצרים.

לפי הדוח, בינה מלאכותית צפויה להניע הוצאות של כמעט 76 מיליארד דולר בשבוע שבין בלאק פריידי לבין סייבר מאנדיי, עלייה של 13% לעומת 2025. "העצה שלי למותגים פשוטה: היו המותג ש-AI יכול למצוא, ובני אדם יכולים לסמוך עליו", אומר שכטר. "תוודאו שהסוכן שלכם מוכן לענות על השאלות הקשות - ברמת הדיוק של המוצרים, המחירים והמלאים - ושהמידע קוהרנטי, נגיש, ואפשר לסמוך עליו. אחרת הסוכן 'יפול', ותפספסו עסקה".

האתגר הכפול

למעשה, האתגר של מנהלי השיווק הופך כפול: גם לשכנע גם את הלקוחות - וגם לספק לסוכן מידע השוואתי רחב כדי להיכנס לרשימת ההמלצות שלו. "סרטון בטיקטוק יכול לעורר חשק למוצר, אבל הסוכן עשוי להפנות את הקונה לחנות אחרת שמציעה עסקה טובה יותר", מחדד תומר לוינסקי, מנכ"ל ומייסד משותף של חברת השיווק הדיגיטלי לאוס מדיה.

"לכן, מותגים יצטרכו לחבר בין תוכן שמעורר רצון לקנות לבין הצעה ברורה ותחרותית שאפשר לבדוק. גם לצרכן כדאי להגדיר מהי ‘העסקה הטובה ביותר’ מבחינתו: המחיר הנמוך ביותר, אספקה מהירה או אפשרות החזרה נוחה. זו לא תמיד אותה עסקה".

תומר לוינסקי, מנכ''ל ומייסד משותף של לאוס מדיה / צילום: גיל נחושתן

טל ניאגו-יסעור, מייסדת ומנכ"לית ehouse, חברה טכנולוגית שמספקת למאות מותגי איקומרס תשתיות לניהול הפעילות, מספרת כי "בארה"ב אנחנו כבר רואים מעבר לתשתיות מסחר ייעודיות לסוכני AI. חברות כמו שופיפיי וגוגל מקדמות פתרונות שמאפשרים למותגים לחבר בין סוכנים למערכות המסחר שלהם. בישראל יש עסקים שמפעילים מערכות מסחר מתקדמות, אבל הם עדיין לא ערוכים למסחר מלא באמצעות סוכני AI".

האם עידן הסוכנים יטשטש את ההבדלים בין מותגים גדולים לקטנים? ניאגו-יסעור סבורה שכן. "עד היום למותגים גדולים היה יתרון ברור בתקציבי פרסום, בחשיפה וביכולת להביא תנועה לאתרים שלהם", היא מסבירה. "אבל כאשר סוכן AI מחפש מוצר ומשווה בין מחיר, איכות, זמינות ותנאי משלוח, גם מותג קטן שהצרכן מעולם לא שמע עליו עשוי להיכנס לרשימת האפשרויות".