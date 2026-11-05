בשבוע האחרון התמלאו אתרי האינטרנט הישראלים במבצעים שמציעים עד 50%, 60% או 70% הנחה, בעוד במותגים אחרים ההנחה היא מסוג "קנה ב-350 שקל, שלם 250 שקל". חלק מהרשתות מצהירות על מחירי מוצרים שנשמעים נמוכים לקטגוריה, אך מבלי לציין את המחיר טרום המבצעים או מהם המותגים שעליהם הם חלים (לרוב לא המובילים בשוק), וכמעט כל גלילה ברשתות החברתיות מציפה את הגולש במודעות מבצעים.

● מבצעי נובמבר יוצאים לדרך: 3,000 עסקים ישתתפו ב-ShoppingIL

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הסיבה: חודש הקניות של נובמבר יצא לדרך, והקמעונאים נערכים לרצף המבצעים. מה שהחל ב-ShoppingIL הישראלי, ימשיך ביום הרווקים הסיני ויסתיים בבלאק פריידיי ובסייבר מאנדיי. אלא שמאחורי ההנחות על סמארטפונים, מוצרי חשמל ואופנה מסתתרת לעתים מציאות יותר מורכבת.

"אחת הבעיות המרכזיות בימי הקניות היא שהצרכנים מתמקדים בשיעור ההנחה ולא במחיר האמיתי של המוצר", מסביר מומחה האיקומרס ניר זיגדון. "הנחה של 40% ממחיר שהועלה באופן מלאכותי לא בהכרח משתלמת יותר מהנחה של 15% מהמחיר הרגיל.

"באמזון, למשל, הוסיפו אפשרות שנקראת Show Price History, המאפשרת לצרכנים לראות את היסטוריית המחירים של המוצר על בסיס עסקאות אמיתיות שבוצעו עד שנה לאחור. כך אפשר להבין אם מדובר בהנחה אמיתית, או רק בתרגיל שיווקי. בינתיים לא קיים פתרון דומה באתרי הקניות בישראל".

להתכונן מראש

אם בעבר רבים חיכו לבלאק פריידיי, בשנים האחרונות כאמור התרחבו ימי המבצעים. לדברי בני בוחניק, מייסד קהילת הצרכנות "כזה אני רוצה - I Need It!", כדאי לסמן את היעדים ביומן "ובכל אחד מהם הייתי מחפש משהו קצת אחר. למשל, ביום הרווקים הסיני, ב-11.11, להתמקד בגאדג'טים ובמותגים סיניים".

בכל מקרה, הוא אומר, "חודש הקניות ברשת הוא לא סיבוב אחר הצהריים בקניון עם הילדים. אם מגיעים בלי לדעת מה מחפשים, קל להתפתות לשטויות ובאותה מידה קל לפספס עסקה טובה.

"כדאי להגיע עם רשימה ותקציב, לבחור מראש שניים או שלושה דגמים שמתאימים לכם, לבדוק בכמה הם נמכרו בשבועות האחרונים, ולקבוע מחיר יעד שלוקח בחשבון משלוח ומסים, אם יש. ככה מזהים עסקה טובה כשהיא מופיעה, גם לפני התאריך הרשמי".

הפרסום של משרד הכלכלה והתעשייה / צילום: צילום מסך

זיגדון מתריע כי "מבצע מוגבל בזמן, עם הצעה אטרקטיבית, יכול להוביל להחלטת רכישה בתוך דקות. למעשה, ימי הקניות מפגישים בין שני סוגי צרכנים: אלה שממתינים שבועות כדי לבצע רכישה מתוכננת במחיר משתלם, ואלה שמקבלים החלטה אימפולסיבית בעקבות ההנחה ותחושת הדחיפות".

הענף המוביל: תיירות

ומה באשר להעדפות הרכישה השל הישראלים? מנתוני ישראכרט שהגיעו לידי גלובס עולה כי האתרים הישראליים מתחזקים על חשבון המתחרים הבינלאומיים. אם בנובמבר 2022 עמד חלקם של האתרים הישראליים על 68% ממחזור הקניות המקוונות לעומת 32% באתרים מחו"ל, בנובמבר 2025 כבר הגיע חלקם של האתרים המקומיים ל-74%.

לפי חברת כרטיסי האשראי, המגמה צפויה להימשך גם ב-2026. עם זאת, באתרים הסיניים עליאקספרס, שיין וטמו דווקא רואים מגמת צמיחה משמעותית - עם עלייה של 51% במחזור הרכישות בין נובמבר 2022 לנובמבר 2025.

מהנתונים עולה שהענף שרושם את מספר העסקאות הגדול ביותר בחודש נובמבר הוא ענף התיירות, כאשר קיימת בולטות לאתרים הישראלים - הן על פני האתרים הבינלאומיים, והן על פני העסקאות הפיזיות.

בין 2022 ל-2025 זינק מחזור הקניות המקוונות באתרי התיירות הישראלים ב-193%, העלייה החדה ביותר מבין הענפים שנבדקו בחודשי נובמבר. באותה תקופה נרשמה ירידה של 9% במחזור העסקאות הפיזיות בענף. ברכישות מאתרים בחו"ל, הצמיחה עמדה על 26%.

מבצעי השבוע של סוהו / צילום: גלית חתן

גם השנה יש שורה של מבצעים ברשתות המלונאות השונות, אולם חשוב לשים לב - לא תמיד ההבטחה נוגעת לכל המלונות (בישרוטל, למשל, מדובר בשלושה בלבד - בתל אביב ובהרצליה), ולא תמיד שיעור ההנחה דומה (במלונות פתאל, למשל, מציעים עד 30%).

תחום חזק נוסף הוא מוצרי החשמל. בין נובמבר 2022 לנובמבר 2025 גדל מחזור הקניות של הענף באתרים ישראליים ב-57%, בעוד שבחנויות הפיזיות נרשמה ירידה של 5%. באתרים בחו"ל נרשם גידול של 66%, הגבוה ביותר מבין הענפים שנבדקו ברכישות המקוונות מחו"ל.

גם בעלי אקספרס, מהאתרים הפופולריים ביותר בישראל, מצביעים על התחזקותם של המוצרים האלו. למעשה, לפי גורמים בחברה, הקטגוריות שבהן צפויות ההנחות המשמעותיות ביותר הן מוצרי אלקטרוניקה, סמארטפונים ומכשירי חשמל ביתיים, כאשר עומק ההנחות בכל הסקטורים יכול להגיע עד ל-80% מהמחיר.

בתחום ההלבשה וההנעלה, לעומת זאת, הצמיחה מתונה יותר. מחזור הקניות המקוונות באתרים ישראליים גדל ב-13% בלבד בין נובמבר 2022 לנובמבר 2025, לפי נתוני ישראכרט, בעוד שמחזור העסקאות בחנויות הפיזיות נותר ללא שינוי. באתרים בינלאומיים נרשמה עלייה של 9% ברכישות המקוונות בקטגוריה. המבצעים, נכון לשבוע הנוכחי, עומדים לרוב על "עד 50%", אולם ניסיון העבר מראה שהם הופכים עמוקים יותר בהמשך.

מוציאים יותר בישראל

כמה מוציאים הישראלים במבצעי נובמבר? העסקה הממוצעת באתרים המקומיים גבוהה פי שניים מהעסקה הממוצעת באתרים בינלאומיים. במהלך שלוש השנים האחרונות גדל מחזור הקניות המקוונות באתרים ישראליים פי 1.8, כשמספר העסקאות גדל ב-37% וסכום העסקה הממוצעת עלה ב-33%. באתרים מחו"ל, לעומת זאת, גדל המחזור פי 1.3 בלבד. מספר העסקאות אמנם עלה ב-38%, אך סכום העסקה הממוצעת ירד ב-5%.

"שלוש שנות מלחמה האיצו שינויים בהרגלי הצריכה, ואחד הביטויים לכך הוא התחזקות האתרים המקומיים", אומרת אדר גורן, סמנכ"ל דאטה, דיגיטל ושיווק בישראכרט. "הנתונים מצביעים על כך שהישראלים לא רק מעדיפים לרכוש יותר באתרים מקומיים, אלא גם מוציאים בהם יותר כסף בכל עסקה".

גורן מצביעה על כך שאמנם בנובמבר 2022 נרשם שיא במחזורי הקניות המקוונות בישראל, אך בשנים 2023-2025 נרשמו מחזורים גבוהים ממנו גם בדצמבר ובקיץ. "הצרכנים מפזרים את הרכישות לאורך השנה", היא מסבירה, "ומבחינת העסקים, האתגר הוא לייצר ערך ורלוונטיות לצרכן גם מעבר לימי המבצעים".