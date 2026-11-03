מבצעי נובמבר יוצאים לדרך: 3,000 עסקים ישתתפו ב-ShoppingIL

המבצעים המסורתיים של חודש נובמבר מתחילים השבוע, עם השקת מתחם ShoppingIL של גוגל, שיהיה פתוח למשך יומיים (5-4 בחודש). בהמשך יוצעו מבצעים משמעותיים נוספים באתרים השונים, במסגרת ימי הנחות מרוכזים כמו בלאק פריידיי, סייבר מאנדיי ויום הרווקים הסיני.

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בדומה לשנה שעברה, גם הפעם צפויים להשתתף כ-3,000 עסקים באירוע הקניות הישראלי, מתוכם 600 חדשים. מדובר באירוע שנערך מאז 2014, כאשר השנה מדגישים בגוגל את חלקם של העסקים הקטנים והחדשים. כ-16% מהעסקים המשתתפים הוקמו מאז פרוץ המלחמה באוקטובר 2023 - מדובר בכ-480 עסקים, לעומת כ-350 בשנה שעברה. כ-35% מהמשתתפים גם מייצרים בישראל, במסגרת שיתוף הפעולה עם מטה כחול לבן במשרד הכלכלה והתעשייה.

מנתוני גוגל עולה עוד כי כמחצית מהמשתתפים הם עסקים זעירים, עם פחות מחמישה עובדים, וכ-10% בבעלות משרתי מילואים פעילים. כ-16% פועלים בצפון ובדרום, ומתוכם כ-5% ביישובי קו העימות. לצד זאת, כ-3% מהעסקים דיווחו כי הם נאבקים על המשך פעילותם. הקטגוריות המובילות הן אופנה, טיפוח ופארמה, בית וגן, תכשיטים, מזון ואמנות.

אין מינימום הנחה

"כשייסדנו את ShoppingIL, המטרה הראשונית הייתה לסגור פער טכנולוגי - ישראל נחשבה אז לסטארט-אפ ניישן, אבל תעשיית האיקומרס המקומית נותרה מאחור, ורצינו לחבר את העסקים הישראליים למהפכת האונליין", אומר ברק רגב, סגן נשיא גוגל העולמית ומנכ"ל גוגל ישראל.

"בשנת 2026, המטרה שלנו כבר איננה רק ללמד עסקים לפתוח חנות ברשת, אלא להעניק להם מנועי צמיחה מבוססי AI, לחזק את התקומה שלהם ולהבטיח שהכסף הישראלי יחזור ויזין את הכלכלה המקומית".

לפי נתוני גוגל, מבצעי נובמבר מגדילים את החיפושים אחר אתרי מסחר ישראלים. כך, למשל, בשנה שעברה עלו חיפושי מכשירי חשמל בין אוקטובר לנובמבר בכ-62%, חיפושי קוסמטיקה וטיפוח בכ-37%, גאדג'טים ב-35.5%, אביזרי גינון ב-16% והנעלה ב-14%.

טווח המבצעים רחב, כאשר בגוגל לא מחייבים את העסקים להנחת מינימום, ולא מבצעים מעקב נתונים על גובה ההנחות. בכל מקרה, כדאי להגיע לימי המבצעים לאחר השוואת מחירים מוקדמת, ולא להסתמך רק על שיעור ההנחה המפורסם. לצד זאת, מומלץ לבדוק את תנאי המבצע בכל אתר, ואת זמינות המוצרים במלאי.