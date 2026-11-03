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שיווק ופרסום הבחירות הכפילו את מחזור הקניות היומי בקניונים. ומה קרה באונליין?
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הבחירות הכפילו את מחזור הקניות היומי של הקניונים. ומה קרה באונליין?

גלובס מציג מדד הבוחן את היקף הקניות בכרטיסי אשראי • מנתוני הפניקס גמא עולה כי ענף האופנה הוא המרוויח הגדול השבוע, בעוד האיקומרס עם ירידה של 14%

גלית חתן 12:07
קניון עופר רמת אביב ביום הבחירות / צילום: מאיה טל
קניון עופר רמת אביב ביום הבחירות / צילום: מאיה טל

בשבוע שבו התקיימו הבחירות, רוב ענפי הצריכה רשמו עלייה במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי לעומת השבוע הקודם, ובראשם ענף האופנה. עם זאת, בענפי התיירות, המחשבים והסלולר נרשמו ירידות דו־ספרתיות - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי ואת התנהגות הצרכנים.

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היום החזק ביותר השבוע היה יום הבחירות עצמו, שלישי, כאשר לעומת יום חול ממוצע באוקטובר, מחזורי הקניות עלו ב־32%, ומספר הרכישות עלה ב־29%. ענף האופנה הוביל עם עלייה של 90% במחזור הקניות, ענף המסעדות עלה בכ־60%, והמחזור של בתי הקפה צמח בכ־56%.

מבין אפשרויות המסחר, הקניונים הובילו עם עלייה של 102% במחזור הקניות, והמרכזים הפתוחים עלו ב־88%. חנויות הרחוב עלו בכ־13% בלבד, ואילו מחזור הקניות באונליין ירד בכ־14% לעומת יום חול ממוצע באוקטובר.

עם זאת, חשוב לומר שיום הבחירות לא שינה דרמטית את התמונה השבועית, משום שחלק משמעותי מהרכישות שבוצעו במהלכו באו על חשבון ימים אחרים.

במבט שבועי כולל, ענף האופנה עלה ב־8% במחזור הקניות לעומת השבוע הקודם וב־19% לעומת אשתקד, וגובה העסקה הממוצעת עמד על כ־232 שקל. הרכישות באונליין בלטו עם עלייה של כ־21% במחזור הקניות - הודות לשורה של מבצעים בדיגיטל - בעוד הקניונים עלו בכ־12%, והמרכזים הפתוחים בכ־9%. לעומתם, חנויות הרחוב רשמו ירידה של 5%.

לדברי נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, "השבוע החולף מלמד על שוק יציב עם נטייה לעליות, כאשר ענף האופנה ממשיך להתחזק עם כניסת החורף, והאונליין צומח בו בקצב מרשים. כעת העיניים הן על מבצעי נובמבר ודצמבר, שם אנחנו צופים שענפי החשמל והמחשבים יובילו, אך יש לקחת בחשבון שהמצב הביטחוני עלול להשתנות ולהשפיע על המשק בכללותו".