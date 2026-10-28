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נחמיה שטרסלר | בלעדי

הפרשן הכלכלי הבכיר נחמיה שטרסלר ביקש לסיים את תפקידו ב"הארץ"

שטרסלר נודע בקידום כלכלת שוק חופשי ובמאבקו במונופולים ובריכוזיות • לאורך הקריירה זכה בארבעה פרסים עיתונאיים, בהם פרס סוקולוב ופרס מפעל חיים מטעם אגודת העיתונאים בתל אביב • לדבריו, החליט לפרוש לאחר שנים רבות של כתיבה ועריכה, והודה לעיתון על הבית המקצועי ועל חופש הכתיבה שהעניק לו

נבו טרבלסי 14:19
נחמיה שטרסלר / צילום: באדיבות המצולם
נחמיה שטרסלר / צילום: באדיבות המצולם

העיתונאי והפרשן הכלכלי הבכיר נחמיה שטרסלר ביקש לסיים את תפקידו בעיתון הארץ, כך נודע לגלובס. שטרסלר החל את דרכו לפני כ-44 שנים כעורך כלכלי בכיר בעיתון משנת 1983, ולאחר 16 שנים הפך לפרשן בכיר, תפקיד שמילא מאז. עוד נודע כי ביום שישי הקרוב יפרסם את הטור האחרון שלו בתפקיד, ובשבוע הבא תתקיים פגישת פרידה ממנו במערכת הארץ.

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שטרסלר (75), בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת תל אביב, ביסס קול עיתונאי מובהק המצדד בכלכלת שוק חופשי ומבקר מונופולים וקבוצות לחץ. שטרסלר חיבר את הספרים "ושלא יעבדו עליכם" וספר הילדים "לאן נעלם עץ הכסף".

לאורך השנים זכה שטרסלר בארבעה פרסים עיתונאיים בולטים: ב-1987 קיבל את פרס העיתונאי הכלכלי המצטיין מטעם המרכז הישראלי לקידום חברתי וכלכלי על עידוד רפורמות והורדת מיסים; ב-1988 זכה בפרס סוקולוב על חשיפת פרשת פנסיית העתק של ארנסט יפת וקריאתו למיצוי הדין עם בכירי הבנקים במשבר 1983; ב-2011 הוענק לו פרס לתקשורת כלכלית איכותית מטעם האגודה לזכות הציבור לדעת על כתיבה עצמאית, מקורית ומעמיקה; וב-2012 קיבל פרס מפעל חיים מטעם אגודת העיתונאים בתל אביב, כהוקרה על שנים רבות של מלחמה בריכוזיות ובמונופולים למען הצרכנים והמשק כולו.

שטרסלר מסר: "לאחר 44 שנים של כתיבה ועריכה, הרגשתי שהגיע הזמן לפרוש. אני מודה ל'הארץ' שהיה ביתי המקצועי ועל חופש הכתיבה שנתן לי".

נזכיר, כי בקבוצת הארץ - דה מרקר הוצאו לפועל בשבועות האחרונים הליכי פיטורים של 35 עובדים וצמצום חמש משרות נוספות. המהלך כלל פיטורי 19 עיתונאים הכלולים בהסכם הקיבוצי (כתבים, עורכים וצלמים) לצד 16 עובדים ממחלקות שאינן תחת ההסכם, כגון מחלקת הסחר, כאשר ליתר העובדים הובטחה חסינות מפיטורים עד חודש מרץ. עזיבתו של שטרסלר אינה קשורה להליך הפיטורים הזה.