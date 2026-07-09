קבוצת הארץ דה מרקר תפטר 35 עובדים

עובדי הארץ דה מרקר עודכנו הערב בידי הוועד על כוונת ההנהלה לפטר בחודש הקרוב 35 עובדים ולצמצם 5 משרות נוספות ללא פיטורים.

על פי גורמים הבקיאים בפרטים, מדובר ב-19 עובדים שנמצאים תחת ההסכם הקיבוצי, משמע מדובר בעיתונאים - כתבים, עורכים וצלמים. לצד זאת, עוד 16 עובדים צפויים להיות מפוטרים ממחלקות אחרות שאינן תחת ההסכם הקיבוצי, למשל מחלקת הסחר.

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העובדים הנותרים יקבלו חסינות עד מרץ מפני פיטורים עתידיים.

בימים האחרונים פורסם כי בקבוצת הארץ פנו לעובדים והציעו תוכנית פרישה מרצון לקראת תוכנית הקיצוצים המתגבשת.

בשלב זה לא ברור כיצד תיראה החלוקה בתוך הארגון וכמה יפוטרו בזרוע הכלכלית דה מרקר.

אולם, לגלובס נודע כי בקבוצה יש כוונה לחזק את המחלקה האנגלית של הארץ ואת הדסק ומחלקת החדשות. המשמעות היא שהמחלקות שצפויות להיפגע הן בעיקר דה מרקר, גלריה ומחלקות נוספות בהארץ. נושא נוסף שעלה הוא שילוב של כלי בינה מלאכותית בעבודה.

בשבועיים הקרובים צפוי להיכנס כעורך לדה מרקר ברוך שי, מי שהיה באחרונה סגן מנהל הטלוויזיה בעברית ב-i24NEWS, ובעברו מנהל החדשות בתאגיד השידור הציבורי ומכאן עיתוי הפיטורים עוד בטרם נכנס לתפקידו.

מקבוצת הארץ לא נמסרה תגובה.

*** גילוי מלא: גלובס והארץ דה מרקר הם עיתונים מתחרים