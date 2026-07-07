רשת 13 לממשלה: אין לכם סמכות שלא להכיר במועצת הרשות השנייה

רשת 13 שלחה היום (ג') מכתב חריף למזכיר הממשלה יוסי פוקס, בו כתבה: "החלטתכם שלא להכיר במועצת הרשות השנייה ובפסיקת העליון התקבלה בחוסר סמכות ונעדרת כל תוקף". במכתב, שהועבר באמצעות משרד עורכי הדין פישר, הודיעה רשת 13 כי החלטות מועצת הרשות השנייה תקפות ומייצרות הסתמכות, ללא כל תלות בעמדת הממשלה.

במכתב תוקפת החברה את החלטת הממשלה שלא להכיר בפעולות מועצת הרשות השנייה, ולפעול בניגוד להחלטת בג"ץ לפיה המועצה יכולה לפעול ולקבל החלטות.

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במכתב נכתב כי החלטה זו של הממשלה התקבלה בחוסר סמכות, וכי היא "נעדרת כל נפקות משפטית". רשת 13 מדגישה כי חוק הרשות השנייה אינו מתנה את תוקף החלטות המועצה בהכרה ממשלתית, וכי הממשלה לא מוסמכת להעמיד את עצמה כערכאת ערעור על החלטות בית המשפט העליון או לבטל את נפקותן המעשית.

עוד נכתב כי עצמאות מועצת הרשות השנייה נועדה למנוע התערבות פוליטית בתחום הרגיש של השידורים, וכי עולה חשש כבד שהחלטת הממשלה נועדה אך ורק כדי להרתיע את המועצה מלמלא את תפקידה ולהשיב על כנו "שיתוק מכוון" של פעילותה.

ניסיון לסכל הליך משפטי

בג"ץ פסק בחודש שעבר כי אין מקום להחשיב את ההתפטרות הקולקטיבית של חברי מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו לצורך מניין חברי המועצה, זאת במקביל להקפאת מינוי הרכב המועצה החדש שקבעה הממשלה הכולל את היו"ר ד"ר יפעת בן חי שגב. בעקבות תצהירי חברי המועצה שהתפטרו, השופטים רמזו לחשד שהתפטרויות חברי המועצה נעשו בניסיון מכוון לסכל את ההליך המשפטי ולשבש את עבודת בית המשפט.

המשמעות של ההחלטה היא שמועצת הרשות השנייה היוצאת תמשיך לכהן בהרכבה הנוכחי. ההחלטה מאפשרת למועצה היוצאת לפעול ולקבל החלטות, ובין היתר לבחון את עסקת המכירה של רשת 13 לקבוצת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט, ממייסדי WIZ.

הודעת הממשלה גררה ביקורת חריפה מצד היועצת המשפטית לממשלה, מצד חמישה נשיאי בית המשפט העליון לשעבר ומצד נשיא המדינה יצחק הרצוג, שכתב ברשת X כי מדובר בקו אדום. "אי־ציות לפסק דין של בית משפט הוא קו אדום שאסור לחצות אותו בשום פנים ואופן", כתב הרצוג, והוסיף כי "הצהרות על אי-ציות לפסקי דין של בית המשפט העליון פוגעות בליבת האחדות בעם".