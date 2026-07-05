הממשלה אישרה היום (א') פה-אחד הצהרה לפיה לא תכיר בכל החלטה שתבצע מועצת הרשות השנייה, כל עוד אינה עומדת בתנאי הסף המפורשים בחוק. שר התקשורת שלמה קרעי ושר המשפטים יריב לוין העלו את ההצעה בעקבות פסיקת בג"ץ מהחודש שעבר שהחזירה לפעולה את מועצת הרשות השנייה של הממשלה הקודמת, לאחר שחבריה התפטרו, ומספרם ירד מתחת לרף המינימלי הקבוע בחוק.

הממשלה הוסיפה כי לא תישמע כל טענת הסתמכות או "מעשה עשוי" על-ידי גורמים בשוק התקשורת ביחס לפעולות שיבוצעו כתוצאה מהחלטות שתתקבלנה על-ידי מועצה שאינה עומדת בתנאי הסף שקבע המחוקק.

● מכה לשר קרעי: החלטת בג"ץ תאפשר את אישור עסקת רשת 13

● אסף רפפורט מסתובב עם פנקס צ'קים ורשימת חלומות, למרות שעסקת רשת 13 עוד לא אושרה

בפסק הדין של בג"ץ שניתן בחודש שעבר, נשיא העליון יצחק עמית והשופטים אלכס שטיין ורות רונן הקפיא לחלוטין את החלטות הממשלה מחודש מרץ האחרון למנות את ד"ר יפעת בן חי שגב ליו"ר מועצת הרשות השנייה, לצד יתר חברי המועצה החדשים.

המשמעות המעשית של החלטת בג"ץ היא שמועצת הרשות השנייה היוצאת היא שתמשיך לכהן בשלב זה ותוכל לבחון את עסקת הרכישה של רשת 13 על-ידי קבוצת ההייטקיסטים בראשות אסף רפפורט, ממייסדי Wiz. ההחלטה היוותה מכה משמעותית לשר התקשורת קרעי.

בג"ץ קבע כי חברי מועצת הרשות השנייה שהתפטרו לא יובאו בחשבון לצורך מניין חברי המועצה, וכתוצאה מכך הופחת רף הקוורום הנדרש, והמועצה היוצאת יכולה כבר להתכנס, לדון ולקבל החלטות מחייבות.

קרעי: "שלטון החוק אינו שלטון השופטים"

שר התקשורת קרעי מסר: "שופטי בג"ץ אינם הכנסת, ושכרון כוח לא נותן סמכות למחוק מהחוק תנאי סף מפורש, גם אם אינו נוח להם. שלטון החוק אינו שלטון השופטים. היום הממשלה קבעה באופן ברור: כשבג"ץ רומס את החוק, המדינה לא תיתן לכך יד. שני שלישים הם דרישה חוקית ולא המלצה, ומועצה שאינה עומדת בתנאי הסף שקבע המחוקק לא מתקיימת, והחלטותיה שוות כקליפת השום".

שר המשפטים לוין מסר: "שלטון החוק פירושו שהחוק מחייב את כולם, גם את בית המשפט. במדינה דמוקרטית הכנסת מחוקקת את החוק, ובית המשפט מחויב ליישם אותו. כאשר פסיקה עומדת בניגוד חזיתי ללשון החוק, אין זו ביקורת שיפוטית אלא פגיעה בעיקרון הפרדת הרשויות. לממשלה יש חובה לעמוד על כך שהחוק, ורק החוק, יהיה המקור לסמכות השלטונית. נמשיך לפעול בכל הכלים החוקיים כדי להשיב את שלטון החוק על כנו".

ארגון העיתונאים: "הממשלה מפרקת את התקשורת ואת הדמוקרטיה"

ארגון העיתונאים והעיתונאיות מסר כי "החלטת הממשלה מהיום שלא לציית לפסיקת בג"ץ, נועדה באופן שקוף לסכל את עסקת ההייטקיסטים ברשת 13 - תוך רמיסה חסרת תקדים של בית המשפט העליון.

"ממשלת ישראל מודיעה שלא תציית לשלטון החוק, משיקולים פוליטיים זרים. היא מפרקת את התקשורת ואת הדמוקרטיה. זוהי שעת חירום: מי שלא יצעק עכשיו - כבר לא יוכל לדבר בהמשך".