קריסתה הפתאומית של חברת מחנות הקיץ סימד הולדינגס, שצמד בעליה רוקנו את קופת המזומנים שלה, הכתה את המשקיעים בת"א בתדהמה. בשלהי חודש מאי, פחות מחצי שנה לאחר שגייסה סכום של 620 מיליון שקל בהנפקת אג"ח למשקיעים בת"א - נכנסה החברה מניו־יורק למשבר חוב, במה שמסתמן כאחת הקריסות המהירות ביותר בתולדות הבורסה המקומית.

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בדרך לאי־הסדרים החמורים שהובילו לנפילתה, דילגה סימד ללא קושי על שורה ארוכה של שומרי סף, זכתה לאמון מצד מנהלי ההשקעות הגדולים בישראל, והותירה את נושיה המקומיים מול שוקת שבורה.

מאחורי הקריסה המהירה של סימד עומדים צמד בעליה, האחים מייקל ודיוויד שאבסלס. גלובס התחקה אחר סיפור התרסקותם של צמד האחים, דמויות מוכרות בקהילה היהודית בניו־יורק שאף זכו לכינוי "מלכי מחנות הקיץ". השניים החלו את דרכם בעסקי המגזינים, הקימו אימפריית נדל"ן וזכו למוניטין של תורמים נדיבים. אלא שמתחת לפני השטח נטלו על עצמם האחים שאבסלס חובות אדירים, שהיקפם עשוי להגיע על פי ההערכות למעל מיליארד דולר.

האחים שאבסלס אישי: מייקל (56) נשוי ואב לשניים ודייוויד (49) נשוי עם שלושה ילדים, מתגוררים בניו יורק

מקצועי: למייקל תואר ראשון בכלכלה מאוניברסיטת ברנדייס ולדייוויד תואר ראשון באמונות מאוניברסיטת אדלפי. הקימו וניהלו את חברת הנדל"ן Damis וחברת מחנות הקיץ סימד, שפשטו רגל לאחרונה

עוד משהו: דייוויד שיחק ככדורסלן באוניברסיטת מסצ'וסטס לואל

"אפשר יהיה להפיק מהאירוע הזה סרט", אומר לגלובס אחד האנשים שמצויים בלב ענייניה של החברה הקורסת. "כל כך הרבה שאלות עולות - איך הצליחו האחים שאבסלס להתנהל כל כך הרבה זמן מתחת לרדאר באופן כל כך בעייתי? ואיך בכלל מגיעים למספרים של התחייבויות כאלה בלי שאף אחד עוצר לרגע?".

ממגזין ספורט לנדל"ן

במרכז סרט האימה על סימד, שמן הסתם לא יופק לעולם, יעמדו האחים שאבסלס, מייקל (56) ודייוויד (49), שגדלו בשכונת פארק סלופ ברוקלין, והתחנכו בבתי ספר פרטיים ברובע הניו־יורקי.

בדיקה מקיפה שערך גלובס בשבועות האחרונים מעלה כי את המיזם העסקי הראשון שלהם הקימו האחים בעת לימודיהם באוניברסיטה בשנות ה־90, והוא שילב את האהבה שלהם לספורט בכלל, וכדורסל בפרט. בעת שלמד כלכלה באוניברסיטת ברנדייס שבמסצ'וסטס, ייסד מייקל, המבוגר מבין השניים, יחד עם שותף, את חברת PSU (University Sports Publications), מו"ל של מגזיני ספורט המיועדים בעיקר לקבוצות ליגת המכללות.

על פי האתר של USP, "היא צמחה ברבות השנים להיות המו"ל המוביל בתחום", כשלדבריה, המגזינים שלה מגיעים ליותר מ־800 מכללות ואוניברסיטאות בצפון אמריקה, ונחשבים ל"פרטי אספנות חיוניים עבור אוהדי כל קבוצה, סטודנטים, בוגרים והציבור הרחב - היכן שאוהדים נמצאים, אתם יכולים להיות בטוחים ש־USP נמצאת שם איתם".

כמה שנים מאוחר יותר הצטרף לעסק גם דייוויד, האח הצעיר, לאחר שהשלים לימודי אומנות באוניברסיטת אדלפי בניו־יורק ובאוניברסיטת מסצ'וסטס לואל (UMass Lowell). בתקופה זו הקדיש חלק משמעותי מזמנו למשחק בקבוצת הכדורסל של המכללה, בליגת המכללות הבכירה, וגם זכה במלגה מלאה.

לצידו בקבוצה שיחק גם הישראלי שחר נחמיאס, שלמד בלאוול באותה העת לתואר במדעי המחשב. נחמיאס, חבר קיבוץ גדות המשמש כמנהל העסקים של הקיבוץ, מונה על ידי האחים לשמש כיו"ר הדירקטוריון של סימד, מה שמציב אותו כיום מול חברו הוותיק, בדרישה שיעמוד במחויבותו כלפי מחזיקי החוב הישראלים.

בתום לימודיו הצטרף, כאמור, דיוויד לאחיו בעסקי מגזיני הספורט, שנסקו באותה התקופה וזכו לתפוצה רחבה. בשנת 2009 ביצעו האחים אקזיט כשמכרו את חלקם (50%) ב־USP תמורת 37.5 מיליון דולר, הון ששימש אותם לפנות לעסקי מחנות הקיץ והנדל"ן באמצעות חברת Damis Holdings (המורכבת מהאותיות הראשונות של שמם) - שבדומה לסימד הגישה גם היא לאחרונה בקשה לפשיטת רגל בארה"ב.

על פי אתר החברה, מחזיקה Damis בכ־80 נכסים בשווי של מיליארד דולר, כאשר בנוסף ל־30 מחנות הקיץ המיועדים לבני נוער יהודים בארה"ב (המאוגדים תחת סימד) יש בבעלותה גם מרכזים מסחריים, משרדים, פארקי מים ומלונות.

לדברי גורם שמכיר את הפרטים, אותה חברה מורכבת מאוסף של עשרות חברות פרטיות המנהלות ברובן נכס בודד. בסך הכול מצטברים שטחי הנדל"ן שלה להיקפים עצומים, והם כוללים גם כ־1,800 יחידות דיור להשכרה (מולטי פמילי).

רשת סבוכה של חובות

באתר Damis מתארים עצמם האחים שאבסלס כ"משקיעים בעלי עין חדה להזדמנויות", שמחפשים "ללא הרף הזדמנויות השקעה". אלא שמאחורי התדמית המצוחצחת ומה שנראה כמו אימפריית נדל"ן משגשגת, עומדת רשת סבוכה של התחייבויות ושיעבודים, שרמז לה התקבל לראשונה בחודש שעבר, וממדי הענק שלה הולכים ונחשפים מאז.

תיבת הפנדורה נפתחה כאמור בסוף חודש מאי, לאחר שהדירקטוריון הישראלי של סימד גילה כי הבעלים והמנכ"ל, מייקל שאבסלס, נטל באין מפריע מקופת החברה סכום של 32 מיליון דולר (100 מיליון שקל) והעביר אותו לחשבונותיו הפרטיים.

ריקון קופת המזומנים בידי הבעלים גרם לכך שסימד לא יכלה לעמוד בתשלום ריבית האג"ח למחזיקים בתחילת יוני, וכתוצאה מכך הושעה המסחר באג"ח שלה וחקירה בעניינה נפתחה ברשות ניירות ערך.

בתוך זמן קצר התברר שהחובות כלפי נושי האג"ח הישראלים הם רק קצה הקרחון של רשת התחייבויות ענפה, אליה נכנסו האחים באמצעות החברות שבעלותם. זה הוביל את סימד להגיש בתחילת יוני בקשה להגנה מפני נושיה (צ'פטר 11), כמקובל בהליכי פשיטת רגל בארה"ב.

לצד הבקשה שהגישו נושי סימד הישראלים, כלפיהם נושאים האחים חוב של כ־210 מיליון דולר (270 מיליון דולר כולל הריבית), הוגשו בקשות דומות מצד נושים נוספים שהעמידו למחנות הקיץ הלוואות בהיקף מוערך של מעל 100 מיליון דולר.

בנוסף, הוגשו בקשות להגנה מפני נושים ע"י עשרות חברות פרטיות שבבעלות האחים, כשעל פי המסמכים לאחים נכסי נדל"ן פרטיים (מסחרי, משרדים ועוד) שבגינם התחייבויות בהיקף של 500 מיליון עד מיליארד דולר.

מה שהוביל לאפקט כדור השלג של חובות האחים, על פי גורמים המעורים בנושא, הן ככל הנראה הלוואות שנטלו מסוג MCA (Merchant Cash Advance) בהיקף של כ־140 מיליון דולר. הכוונה היא לשוק לא מוסדר בארה"ב של הלוואות מהירות לזמן קצר יחסית של עד שנתיים.

"אלה הלוואות יקרות מאוד, שלרוב נלקחות על ידי עסקים קטנים שאין להם גישה למערכת הבנקאית הממוסדת", מסביר גורם שמצוי בפרטים. "ההלוואות האלו דורשות אפילו החזרים שבועיים, וכוללות ערבויות אישיות - ותשלום של אחוז מתוך ההכנסה בחשבונות ובכרטיסי האשראי של העסק".

לדברי הגורם, "מייקל שאבסלס נטל הלוואות MCA של בין חצי מיליון למיליון וחצי דולר על עשרות נכסים, וההחזרים הגיעו לממדים מפלצתיים של מעל 200 מיליון דולר. הוא אמר לאותם מלווים שאם יהיה צורך, הם יוכלו להיפרע מהכנסות מחנות הקיץ".

לדברי מקורבים לחברה, "כדי שמלווי ה־MCA לא יניחו את ידם על הכנסות מחנות הקיץ, סימד נאלצה לרוץ לביהמ"ש ולהגיש בקשה לצ'פטר 11. זה הזוי איך שני משרדי עורכי דין נפרדים - של הנאמן ושל החברה - לא ראו את רישומי השיעבודים הצולבים הקודמים".

"פגע במשקיעים ובאחיו"

מי שעומד במרכז הטענות לנפילת סימד הוא האח הבכור, מייקל, שמתואר על ידי מי שפגשו בו כ"איש מאוד חריף וכריזמטי שעושה רושם של אדם מאוד מצליח". לעומתו דיוויד מתואר כאדם "עדין ונחמד". מכר של השניים טען בפני גלובס כי מייקל הוא זה שנטל את ההלוואות ולקח את הסיכונים, ולדבריו "פגע לא רק במשקיעים אלא גם באחיו הצעיר".

מקורבים לשניים מעריכים כי לא מן הנמנע שאופיו האמביציוזי של מייקל הוא שהוליד את הקריסה. עדות לכך ניתן למצוא בסרטון מוטיבציה שצילם ועלה ליוטיוב בשנת 2020, בו הוא נשמע אומר: "אני חושב שכל בעל עסק חייב תמיד להיות בעל חשיבה שהוא לעולם לא ייכשל ולא יוותר, לא משנה כמה רע העסק יהפוך. הדבר היחיד שגרוע יותר מעסק גרוע הוא אם אתה מוותר".

בשנים האחרונות הקפידו האחים שאבסלס לטפח תדמית של פילנתרופים ומובילים בקהילה. כך, מייקל ואשתו אליסה חברים בדירקטוריון העולמי של ארגון "איחוד הצלה"; בנוסף, מייקל חבר באגודה המייעצת של ארגון "עולמי", המציע חונכות ונטוורקינג לסטודנטים יהודים בארה"ב, ואילו דייוויד מוכר כתורם של ארגון ה־OU של היהדות האורתודוקסית.

האחים אף אירחו לפני כשנתיים אירוע של ארגון נווט (Nevut), התומך בחיילים בודדים בצה"ל, בבית הקיץ שלהם בווסטהמפטון שבניו יורק. המצג והתדמית הללו עבדו היטב גם על החתמים והמוסדיים בישראל, "אמרו לנו שהם תורמים לחיילים בודדים בצה"ל", מספר אדם שנכח באחת הפגישות של החברה עם המוסדיים.

אדם שמכיר את השניים מתאר אותם כ"אנשי משפחה שאוהבים לקרוא, לשחק כדורסל ולצפות בסרטים". לדבריו, "מדובר באנשים מאוד ידועים בקהילה היהודית בניו־יורק". איש עסקים יהודי מניו־יורק טוען כי "אין כמעט מישהו בקהילה היהודית האורתודוקסית והרפורמית שלא מכיר את המחנות שלהם".

הסיכויים להחזר החוב: "אם נעבור את הקיץ בשלום" הנפקתה של סימד היא חלק מתופעה רחבה יותר שמלווה את שוק ההון המקומי בשני העשורים האחרונים - גיוסי חוב של חברות זרות בבורסה בת"א. אותן חברות מתאגדות ערב ההנפקה באיי הבתולה הבריטיים (BVI), ולתוכן מוזרמים נכסים של אותם יזמים, בדרך כלל יהודים־אמריקאים. שורשי התופעה נעוצים בהפרשי הריביות שאותן נדרשים היזמים הללו לשלם: בארה"ב מדובר בהלוואות מזנין של סביב 15%, ואילו בת"א הם יכולים לגייס חוב שקלי בריבית של 7%־9%. רק בעשור האחרון גייסו עשרות חברות ה־BVI סכום מצרפי של מעל ל־50 מיליארד שקל בבורסה המקומית, כשבמהלך השנים נקשר שמן עם ממשל תאגידי חלש, היעדר שקיפות, קשיים בהחזרי החוב ולעתים אף קריסה. בניגוד למרבית חברות ה־BVI, שפועלות בתחומי הנדל"ן המניב, סימד עוסקת כאמור בניהול ובהפעלה של מחנות קיץ, תחום זר למשקיעים בת"א. במצגת שפרסמה החברה ערב הנפקתה מופיעים שלל צילומים מרהיבים המעידים על אופי מחנות הקיץ: יערות מוריקים, אגמים, בקתות עץ ושפע פעילויות ספורט, סדנאות ומחנאות. רוב המחנות מתקיימים במשך 6־8 שבועות בתקופת הקיץ. מהתשקיף עלה כי עלות ההשתתפות במחנות הללו, אליהם מגיעים מדי קיץ מעל ל־20 אלף בני נוער וילדים, רובם ממשפחות יהודיות, נעה בין 8־10 אלף דולר (בהתאם לאופי ומשך המחנה), ואף עשויה להגיע לכ־16 אלף דולר למשתתף. על כן, בימים אלו פועלים נושי סימד בניסיון להעמיד לחברה הלוואות שישמשו לטובת הפעלת 30 מחנות הקיץ שלה. חלק מהגורמים המטפלים באירוע שידרו בשיחה עם גלובס אופטימיות זהירה לגבי סיכויי החזר החוב: "מחנות קיץ הם עסק מצוין ומניב. המודל שלהם דומה לאתר סקי - אוספים כסף ממקדמות לאורך כל השנה, וכשתקופת הפעילות מגיעה יש המון הוצאות תפעוליות. שווי הנכסים כעסק פעיל גבוה בהרבה משווי הנדל"ן לבדו (הבקתות והשטח), כך שאם נעבור את הקיץ בשלום, והעסק ימשיך לעבוד כרגיל - נוכל למכור את המחנות בשווי גבוה. במקרה כזה יש סיכוי לא רע שמשקיעי האג"ח יקבלו חזרה את רוב כספם". איתן גרסטנפלד הנפקתה של סימד היא חלק מתופעה רחבה יותר שמלווה את שוק ההון המקומי בשני העשורים האחרונים - גיוסי חוב של חברות זרות בבורסה בת"א. אותן חברות מתאגדות ערב ההנפקה באיי הבתולה הבריטיים (BVI), ולתוכן מוזרמים נכסים של אותם יזמים, בדרך כלל יהודים־אמריקאים. קראו עוד

הפרידו קרקע מהנכס

כאמור, מאחורי התדמית המצליחנית והתרומות הנדיבות, האחים ניהלו את עסקיהם בצורה מעוררת תמיהות. "הם אהבו חובות ורצו כמה שיותר מינוף על הנכסים שלהם", סיפר באחרונה גורם שעבד עם משפחת שאבסלס לאתר הנדל"ן האמריקאי "The Real Deal".

באותה כתבה נטען כי לאחר שרכשו נכסים, הפרידו האחים את הקרקע מהנכס כדי לקבל משכנתא על שני החלקים, מה שהגדיל את המימון שקיבלו. בהמשך הם היו גם אלה שהשכירו את הקרקע והנכס, מה שאף הביא לשורה של תביעות כנגדם מצד שותפיהם בחלק מהמחנות.

כך למשל, בשנת 2021 הגישו שותפים במחנה הקיץ "קיווי קאנטרי" (קרלה ואיוון בלוטו) תביעה נגד האחים שאבסלס בטענה שהם "תכננו השתלטות עוינת", וטענו כי האחים פעלו לדלל את חלקם בשותפות; ביצעו מימון מחדש של הנכס וחלוקת התמורה לעצמם בלבד; כמו גם מנעו גישה לספרים. טענות דומות הושמעו בתביעות שהגישו שותפים אחרים של האחים במחנה "לביא" בפנסילבניה.

אלא שהתנהלות זו חמקה מעיניהם של כל שומרי הסף הישראלים כולל רשות ני"ע, שלא הרימה דגלים אדומים, וחברת הדירוג מידרוג שנציגיה ביקרו בנכסי סימד, וב המשך העניקו לאג"ח שגויס דירוג גבוה יחסית של A3. וכן, גם מעיניהם של בתי ההשקעות מור, מיטב, ילין לפידות, פינסה, קבין ומגדל שוקי הון, ושל חברת הביטוח הראל, שרכשו את האג"ח שהנפיקה החברה.

כחלק מההנפקה הגיעו האחים לארץ כדי לפגוש את מנהלי ההשקעות של הגופים המוסדיים. לטענת מנהל בכיר שהשקיע בהנפקה, "הגורמים המקצועיים טענו בפנינו שנעשו כל בדיקות הרקע והם יצאו תקינות, אין לנו דרך לבדוק את זה בצורה עצמאית. אם זו הונאה והסתירו מידע, קשה מאוד לדעת. אנחנו התמקדנו בניסיון להבין כיצד העסק עצמו עובד".

לעומתו, משקיע אחר שנכח באחת הפגישות טוען, כי"מה שהם הציגו נשמע תלוש מאוד, ולכן לא השתתפנו בהנפקה". לדבריו, "אין סיבה שחברות שלא מקבלות אשראי בארה"ב יקבלו כסף ממשקיעים ישראלים. כנראה יש סיבה לכך שבנק שנמצא באזור שבו הם עובדים ומכיר את הפעילות והאנשים, יגיד להם לא. אז שאנחנו, שנמצאים במרחק אלפי קילומטרים מהפעילות שלהם, נגיד 'אין בעיה ניתן לכם אשראי'?".

ככל הידוע, אין כיום קשר בין האחים שאבסלס לנושים והדירקטוריון הישראלי: "בהתחלה עוד דיברו איתם, אבל בזמן האחרון יש נתק מוחלט", מספר גורם המעורה בפרטים.

גורמים שהיו בעבר בקשר עם השניים, מציינים כי הסיבה לנתק היא "שהאחים הורחקו מהחברה, נלקחו מהם סמכויות הניהול ומונו בעלי תפקיד מטעם בית המשפט. כרגע אף אחד לא מדבר איתם ואין מה להיות איתם בקשר. הם כבר לא מעניינים את ניהול ההסדר, וההתנהלות מולם תעבור מעתה לפסים משפטיים ופליליים". גלובס לא הצליח לקבל את תגובתם של האחים שאבסלס לדברים.