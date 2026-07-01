משרד האוצר מציג את המהפכה בענף החיסכון

שנתיים לאחר שהוקמה, משרד האוצר מציג היום (ד') את המלצותיה של "ועדת הארביטראז'".

הרציונל המרכזי של המלצות הוועדה הוא לצמצם "ארביטראז' רגולטורי" ולהשוות בין תנאי המס במוצרים השונים. זאת, כדי להקל על הציבור להעביר כסף מהעו"ש לאפיקים נושאי ריבית בתוך המערכת הפיננסית.

נוסף על כך, הרעיון הוא לאחד את שלושת המכשירים הפיננסים - קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון וקרנות נאמנות - תחת קורת-גג אחת, מה שצפוי להקל על האפשרות של הציבור להשוות ביניהם ולבצע השקעות.

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בניגוד למצב כיום, מעבר בין המוצרים השונים בתוך הפלטפורמה יעניק דחיית מס, וכן בעת המשיכה יוענק פטור מסוים ממס רווחי הון למי שימשוך את הכסף אחרי גיל 60 כקצבת פנסיה - הטבה שלראשונה תוגבל לתקרה, בניגוד לפטור המלא הקיים כיום בקופות גמל להשקעה.

בשוק מתארים מפץ משמעותי בניהול חסכונות הציבור לטווח הקצר והבינוני, שכיום מנוהלים בהם כ-900 מיליארד שקל.

אתמול (ג') פורסם בגלובס כי תיקבע תקרת פטור קשיחה ומצרפית של 200 אלף שקל לכלל מוצרי החיסכון - קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון וקרנות נאמנות - שיאוגדו תחת חשבון מאוחד. זאת, ביחס למודל הנוכחי שמעניק פטור מלא ממס רווחי הון לחוסכים בקופות הגמל להשקעה שימשכו את הסכום כקצבה מעל גיל 60. בשורה התחתונה: הסכום המצרפי שהמדינה מקצה להטבת המס יישאר ללא שינוי, אך יתחלק בין הרבה יותר חוסכים ובין שלושה מוצרי השקעה שונים.

אומנם הדרך להשלמת המהלך עוד ארוכה, ובענף מעריכים כי הוא יושלם לכל המוקדם בחוק ההסדרים הבא, אך ככל הנראה השינוי לא יחול רטרואקטיבית על כספים שכבר הופקדו בקופות גמל להשקעה.

שינוי ביחסי הכוחות בענף

ככל שהרפורמה הזו תושלם, היא תביא לשינויים דרמטיים ביחסי הכוחות בענף, והשחקנים המרכזיים צפויים להיאבק על כל סעיף וסעיף: הבנקים, חברות הביטוח, בתי ההשקעות, סוכני הביטוח ועוד.

מאחורי הקלעים, בין חברי הוועדה, שהוקמה על-ידי מנכ"ל האוצר לשעבר שלומי הייזלר, נוצרו שני מחנות עיקריים. בצד אחד ניצבה רשות ניירות ערך, שתומכת מאוד בהחלת המהלך ורואה בו מנוע לתחרות. בצד השני ניצבה רשות שוק ההון, שטענה כי מדובר במבנה שעלול דווקא לפגוע בציבור ובהיקף העמלות שהוא משלם.

כפי שנחשף בגלובס, בחודש נובמבר האחרון נפתרה אחת המחלוקות העיקריות שהייתה בקרב הגורמים השונים - מה יעלה בגורל קופות הגמל להשקעה המנוהלות כיום מחוץ לחשבונות המסחר. על-פי הפשרה, ניתן יהיה להמשיך להציע את הקופות הללו גם במסגרת עצמאית מחוץ לאותו החשבון, אך הטבת המס תקוצץ ותהיה זהה למודל החדש שיונהג.

בצוות לקחו חלק הממונה על שוק ההון עמית גל, יו"ר רשות ניירות ערך ספי זינגר, מנהל רשות המסים שי אהרונוביץ', סגנית הכלכלן הראשי מורן משה חנציס, סגנית הממונה על התקציבים תמר לוי-בונה וסגן החשכ"ל גיל כהן.

בתחילת השנה שעברה פורסם דוח הביניים של הוועדה, וכעת, שבועות ספורים לפני הכרזה על פיזור הכנסת ויותר משנתיים מאז שכונסה הוועדה, צפויות להתפרסם מסקנותיה. ואולם אלה יחייבו הליכי חקיקה כדי להניע רפורמה פיננסית בסדר גודל כזה - הליכי חקיקה שייאלצו להמתין לכנסת הבאה.