אורך רוחם של החוסכים לפנסיה נבדק היטב בחודש יוני האחרון. המדדים בארץ עברו לירידות שערים חדות יחסית, והמגמה הייתה מנוגדת בחלק מהזמן ביחס לוול סטריט. זאת, בהפוך למה שהתרגל הציבור בשנתיים האחרונות. עם סיום חודש יוני, צפוי האפיק הכללי בקופות הגמל לרשום תשואה שלילית של 0.6%-, אך הוא עדיין עלה ב-5.8% מתחילת השנה. כך מעריך אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה.

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ביוני, נרשמה התקרבות בין ארה"ב לאיראן בנוגע ליישום של הפסקת אש, והצדדים החלו להתכנס לחתימה על מזכר הבנות. ההסכם בין הצדדים העכיר את האווירה בשוק ההון המקומי, במיוחד בשערי המניות, וניכר כי המגמה השלילית פגעה בתשואות של הגמל. אך יש לציין כי דווקא ההערכות שבנק ישראל צפוי להגביר את קצב הפחתות הריבית, לאחר התחזקות השקל בחודשים האחרונים, תמכו בביצועי האפיקים הסולידיים.

הקופות שצמודות למדד ה-S&P 500 רשמו תשואה חריגה וחיובית של 4.8% ביוני, אך היא עדיין מחצית מהתשואה מתחילת השנה (באפיק הכללי) ועומדת על 2.9%+. האפיק המנייתי בגמל, אף שירד ביוני בשיעור חד של 2.3%-, עדיין עלה ב-9.7% במחצית הראשונה. באפיק הפנסיה המקיפה לבני עד 50, נרשמה ביוני תשואה שלילית של 0.9%-, אך מתחילת השנה עדיין עלה האפיק בחדות ב-7.3%.

אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב גמל ופנסיה, מציין כי יוני היה חודש שלילי, אך הוא מזכיר כי הוא סוגר חצי שנה בתעשיית הגמל, עם תשואה ממוצעת חיובית גבוהה של 5.8%. במחצית הראשונה (ינואר-יולי), נרשמו עליות שערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, אומר ברקוביץ, וכן עליות שערים באיגרות החוב הממשלתיות והקונצרניות בישראל (עקב הצפי להפחתות הריבית בהמשך השנה). אותן עליות שערים באג"ח, הוא מדגיש, "הן האחראיות לתשואה החיובית של הקופות". כמו כן, התיסוף של השקל (6.7%) גרע כ-1.2% מתשואת הקופות הכלליות.

התחזקות הדולר מול השקל הקפיצה את התשואות במסלול ה-S&P 500

בשוק המניות בארץ נרשמה מגמה חיובית, גם אחרי הירידות בחודש יוני, בסיכום המחצית מדד ת"א 35 עלה ב-12%, מדד ת"א 125 עלה ב-9.5%, מדד יתר 60 עלה ב-11.9%, ואילו מדד ת"א 90 עלה ב-0.3% בלבד.

כאמור, יוני היה חודש שלילי, שבו נרשמה התקרבות בין ארה"ב לאיראן, מה שהעכיר את האווירה בשוק ההון המקומי. נרשמו ירידות שערים בשוקי המניות בארץ והן האחראיות לתשואה השלילית של הקופות. מנגד, פיחות השקל כלפי הדולר תרם כ-1.1% ומיתן את התשואה השלילית.

נרשמו ביוני ירידות שערים חדות בתל אביב: מדד ת"א 35 ירד ב-8.7% ביוני, מדד ת"א 125 ירד ב-9.5%, מדד ת"א 90 ירד בשיעור של 11.2%, ומדד יתר 60 ירד בשיעור של 5.6%. בארה"ב, מנגד, נרשמה מגמה מעורבת ביוני: בעוד שמדד הדאו ג'ונס עלה ב-2.5%, מדד ה-500 S&P ירד ב-1.1% ומדד הנאסד"ק ירד ב-2.8%. התחזקות הדולר מול השקל הוסיפה כ-5.9% לתשואות אלה במונחים שקליים.

בניתוח שעורכת מיטב על תרומות האפיקים השונים לביצועי הגמל, עולה כי מדדי המניות דאו ג'ונס (וול סטריט) והניקיי היפני העניקו תרומה חיובית של 2.5%+ ו-8.3%+ בהתאמה. מנגד, מדד ה-S&P 500 העניק תרומה שלילית לגמל של 1.1%-, וכך גם מדדי המניות התל אביביים, בהובלת מדד ת"א-125 שירד ב-9.5%- באותו חודש. ברכיבים הסולידיים, מדד כללי של אג"ח ממשלת ישראל רשם תרומה חיובית של 0.4%, ושינוי השקל ביחס לדולר העניק תרומה של 5.9%+ לביצועי הגמל.