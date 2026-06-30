הפטור ממס רווחי הון בקופות הגמל להשקעה יוגבל ל-200 אלף שקל

רפורמת החיסכון הגדולה של האוצר מגיעה לישורת האחרונה, ומביאה איתה מפץ מס. לגלובס נודע כי הנוסח הסופי של המלצות "ועדת ארביטראז'" יקבע תקרת פטור קשיחה ומצרפית של 200 אלף שקל לכלל מוצרי החיסכון - קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון וקרנות נאמנות - שיאוגדו תחת חשבון מאוחד. זאת, ביחס למודל הנוכחי שמעניק פטור מלא ממס רווחי הון לחוסכים בקופות הגמל להשקעה שימשכו את הסכום כקצבה מעל גיל 60.

בשורה התחתונה: הסכום המצרפי שהמדינה מקצה להטבת המס יישאר ללא שינוי, אך יתחלק בין הרבה יותר חוסכים ובין שלושה מוצרי השקעה שונים.

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הרציונל המרכזי של המהלך הוא לצמצם "ארביטראז' רגולטורי" ולהשוות בין תנאי המס במוצרים השונים. זאת, כדי להקל על הציבור להעביר כסף מהעו"ש לאפיקים נושאי ריבית בתוך המערכת הפיננסית. נוסף על כך, הרעיון לאחד את שלושת המכשירים הפיננסים תחת קורת גג אחת תקל על האפשרות של הציבור להשוות ביניהם ולבצע השקעות.

בניגוד למצב כיום, מעבר בין המוצרים השונים בתוך הפלטפורמה יעניק דחיית מס, וכן בעת המשיכה יוענק פטור מסוים ממס רווחי הון למי שימשוך את הכסף אחרי גיל 60 כקצבת פנסיה - הטבה שלראשונה תוגבל לתקרה, בניגוד לפטור המלא הקיים כיום בגמל להשקעה. מדובר במפץ משמעותי בניהול חסכונות הציבור לטווח הקצר והבינוני, שכיום מנוהלים בהם כ-900 מיליארד שקל.

מי ייפגע מהמהלך? חוסכים שהתרגלו להפקיד סכומים גבוהים בקופת גמל להשקעה, במטרה לזכות בגיל 60 בהטבת מס שיכולה להגיע למיליוני שקלים. כיום, התקרה להפקדה בגמל להשקעה עומדת על כ-83 אלף שקל בכל שנה מחדש, מה שמאפשר לצבור לאורך השנים פטור ממס בגובה מיליוני שקלים. על הקיצוץ החד בהטבה לחוסכים במוצר זה פורסם לראשונה בגלובס. נוסף על כך, במודל החדש ניתן יהיה ככל הנראה לפתוח חשבון השקעות מגיל 18 בלבד, ולא מגיל אפס כפי שקיים היום בגמל להשקעה.

עיקרי המלצות הרפורמה להשוואת הטבות המס פלטפורמה אחודה

קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון וקרנות נאמנות ינוהלו תחת קורת גג אחת דחיית מס במעבר

חוסכים יוכלו לעבור בין המוצרים השונים בתוך החשבון ללא תשלום מס מיידי חלוקת הטבת המס

הפטור ממס רווחי הון יורחב לכלל המוצרים,

אך יוגבל לתקרה מצרפית של 200 אלף שקל לכל היותר העלאת גיל הכניסה

הגיל לפתיחת החשבון יעמוד על 18

(בניגוד למצב כיום בגמל להשקעה, שפתוח מגיל אפס)

אמנם הדרך להשלמת המהלך עוד ארוכה, ובענף מעריכים כי יושלם לכל המוקדם בחוק ההסדרים הבא, אך ככל הנראה השינוי לא יחול רטרואקטיבית על כספים שכבר הופקדו בגמל להשקעה. ככל שהרפורמה הזו תושלם, היא תביא לשינויים דרמטיים ביחסי הכוחות בענף והשחקנים המרכזיים צפויים להיאבק על כל סעיף וסעיף: הבנקים, חברות הביטוח, בתי ההשקעות, סוכני הביטוח ועוד.

רשות שוק ההון צפויה להתנגד

מאחורי הקלעים, בין חברי הוועדה, שהוקמה על ידי מנכ"ל האוצר לשעבר שלומי הייזלר, נוצרו שני מחנות עיקריים. בצד אחד ניצבה רשות ניירות ערך, שתומכת מאוד בהחלת המהלך ורואה בו מנוע לתחרות. בצד השני ניצבה רשות שוק ההון, שטענה כי מדובר במבנה שעלול דווקא לפגוע בציבור ובהיקף העמלות שהוא משלם. כפי שקרה בדוח הביניים, גם הפעם צפויה רשות שוק ההון להציג עמדת מיעוט נגד המהלך.

כפי שנחשף בגלובס, בחודש נובמבר האחרון נפתרה אחת המחלוקות העיקריות שהייתה בקרב הגורמים השונים - מה יעלה בגורל קופות הגמל להשקעה המנוהלות כיום מחוץ לחשבונות המסחר. על פי הפשרה, ניתן יהיה להמשיך להציע את הקופות הללו גם במסגרת עצמאית מחוץ לאותו החשבון, אך הטבת המס תקוצץ ותהיה זהה למודל החדש שיונהג.

בצוות לקחו חלק הממונה על שוק ההון עמית גל, יו"ר הרשות לני"ע ספי זינגר, מנהל רשות המיסים שי אהרונוביץ', סגנית הכלכלן הראשי מורן משה חנציס, סגנית הממונה על התקציבים תמר לוי בונה וסגן החשכ"ל גיל כהן. בתחילת השנה שעברה פורסם דוח הביניים של הוועדה וכעת, שבועות ספורים לפני הכרזה על פיזור הכנסת ויותר משנתיים מאז שכונסה הוועדה צפויות להתפרסם מסקנותיה. ואולם אלו יחייבו הליכי חקיקה כדי להניע רפורמה פיננסית בסדר גודל כזה - הליכי חקיקה שיאלצו להמתין לכנסת הבאה.