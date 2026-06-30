קיצוץ חד בהטבת המס לגמל להשקעה: התוכנית שיציג מחר האוצר

מעל שנה חלפה מאז פורסם דוח הביניים של "ועדת ארביטראז", שהוקמה על ידי מנכ"ל האוצר לשעבר שלומי הייזלר במטרה לגבש רפורמה מקיפה בענף החיסכון. במוקד: איחוד שורת מוצרים פיננסים תחת פלטפורמה אחת תוך השוואת הטבות המס עליהם: קופות הגמל להשקעה, פוליסות החיסכון וקרנות הנאמנות. מחר (ד') צפוי משרד האוצר להציג את הנוסח הסופי של המלצות הוועדה.

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הרציונל המרכזי של המהלך הוא להקל על הציבור להעביר כסף מהעו"ש לאפיקים נושאי ריבית בתוך המערכת הפיננסית. כשכל המכשירים נמצאים תחת קורת גג אחת, קל יותר יהיה לציבור להשוות ביניהם ולהוציא את הכסף מהעו"ש. בניגוד למצב כיום, מעבר בין המוצרים השונים בתוך הפלטפורמה יעניק דחיית מס, וכן בעת המשיכה יוענק פטור מסוים ממס רווחי הון למי שימשוך את הכסף אחרי גיל 60 כקצבת פנסיה - בדומה למודל שקיים כיום בגמל להשקעה. מדובר במפץ משמעותי בניהול חסכונות הציבור לטווח הקצר והבינוני, שכיום מנוהלים בהם כ-900 מיליארד שקל.

המודל: חלוקת הטבת המס שניתנת כיום בקופת גמל להשקעה בין כלל המוצרים שייכללו בחשבון ההשקעות החדש. המשמעות: עבור חוסכים שהתרגלו להפקיד סכומים גבוהים בקופת גמל להשקעה, במטרה לזכות בגיל 60 בהטבת מס שיכולה להגיע למיליוני שקלים (התקרה הנוכחית עומדת על כ-83 אלף שקל בשנה), זו תהיה מכה קשה. על הקיצוץ החד בהטבה לחוסכים במוצר זה פורסם לראשונה בגלובס.

מנגד, ההטבה תחולק בצורה שוויונית יותר ותגיע גם לחוסכים באפיקים אחרים. לפי הידוע לגלובס, תקרת ההטבה לחוסך, שכאמור יכולה להגיע במקרים חריגים למיליוני שקלים, תעמוד על מאות אלפי שקלים בודדים.

רשות ניירות ערך מול רשות שוק ההון

מאחורי הקלעים, בין חברי הוועדה נוצרו במהלך הדיונים שני מחנות עיקריים. בצד אחד ניצבה רשות ניירות ערך, שתומכת מאוד בהחלת המהלך ורואה בו מנוע לתחרות. בצד השני ניצבה רשות שוק ההון, שטענה כי מדובר במבנה שעלול דווקא לפגוע בציבור ובהיקף העמלות שהוא משלם.

כפי שנחשף בגלובס, בחודש נובמבר האחרון נפתרה אחת המחלוקות העיקריות שהייתה בקרב הגורמים השונים - מה יעלה בגורל קופות הגמל להשקעה המנוהלות כיום מחוץ לחשבונות המסחר. על פי הפשרה, ניתן יהיה להמשיך להציע את הקופות הללו גם במסגרת עצמאית מחוץ לאותו החשבון, אך הטבת המס תקוצץ ותהיה זהה למודל החדש שיונהג.

בצוות לקחו חלק הממונה על שוק ההון עמית גל, יו"ר רשות ניירות ערך ספי זינגר, מנהל רשות המסים שי אהרונוביץ', סגנית הכלכלן הראשי מורן משה חנציס, סגנית הממונה על התקציבים תמר לוי בונה וסגן החשכ"ל גיל כהן.

בתחילת השנה שעברה פורסם דוח הביניים של הוועדה, וכעת - שבועות ספורים לפני הכרזה על פיזור הכנסת ויותר משנתיים מאז שכונסה הוועדה - צפויות להתפרסם מסקנותיה. ואולם אלו יחייבו הליכי חקיקה כדי להניע רפורמה פיננסית בסדר גודל כזה - הליכי חקיקה שיאלצו להמתין לכנסת הבאה.