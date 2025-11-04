צמרת משרד האוצר בראשותו של השר בצלאל סמוטריץ' התכנסה להצגת העקרונות המנחים לתקציב 2026. לצד הבטחות להטלת מס חדש על הבנקים ושמירה על אחריות תקציבית, מסר אחד של סמוטריץ' סימן הכרעה בשאלה מרכזית הנוגעת לשוק החיסכון: המהפכה המתוכננת בשוק כולו. על פי דבריו, הפור נפל וכבר בתקציב הקרוב תיכנס ההצעה להקים חשבון השקעות חדש שיכלול מגוון מוצרי השקעה תחת מסגרת אחת. רפורמה זו, אם אכן תצא אל הפועל, תהווה שינוי מקצה לקצה הן עבור הלקוחות והן עבור כלל הגורמים בשוק.

● שר האוצר: "בתקציב 2026 יוטל מיסוי חדש על הבנקים"

● לפי שווי של 1.45 מיליארד שקל: לאומי פרטנרס רוכשת 10% מקבוצת יוסי אברהמי

● "לא אופטימי": מנהל ההשקעות שמסמן סקטור אחד להתרחק ממנו

במוקד ההצעה, איחוד שורת מוצרי חיסכון תחת פלטפורמה אחת תוך השוואת הטבות המס עליהם: קופות הגמל להשקעה, פוליסות החיסכון וקרנות הנאמנות. בניגוד למצב כיום, מעבר בין המוצרים השונים בתוך הפלטפורמה יעניק דחיית מס, וכן בעת המשיכה יוענק פטור מסוים ממס רווחי הון למי שימשוך את הכסף אחרי גיל 60 כקצבת פנסיה - בדומה למודל שקיים כיום בגמל להשקעה. מדובר במפץ משמעותי בניהול חסכונות הציבור לטווח הקצר והבינוני, שכיום מנוהלים בהם כ-900 מיליארד שקל.

בחודש אפריל פורסמו מסקנות הביניים של הצוות שגיבש האוצר, אז בראשות המנכ"ל הקודם שלומי הייזלר, שפרש והוחלף בינתיים באילן רום. בין חברי הוועדה נוצרו שני מחנות עיקריים. בצד אחד, רשות ניירות ערך שתומכת מאוד בהחלת המהלך. בצד השני, רשות שוק ההון, שטוענת כי מדובר במהלך שרק יפגע בציבור ובהיקף העמלות שהוא משלם.

על פניו, נראה כי הפור נפל לטובת הראשונה, אך עם כוכבית. לגלובס נודע, כי מסתמנת פשרה שתאפשר את הקמת חשבון ההשקעות, אך תאפשר גם להמשיך לנהל את החסכונות מחוץ לו באמצעות המוצרים המוצעים כיום. בתקופה הקרובה מאוד צפויות להתפרסם המסקנות הסופיות של הצוות, ומשם להפוך לתזכיר חקיקה.

באוצר מסבירים כי הרציונל המרכזי של המהלך הוא להקל על הציבור להעביר כסף מהעו"ש לאפיקים נושאי ריבית בתוך המערכת הפיננסית. כשכל המכשירים נמצאים תחת קורת גג אחת, קל יותר יהיה לציבור להשוות ביניהם ולהוציא את הכסף מהעו"ש. כשהכול מופיע במסך אחד, פשוט יותר להעביר כסף שמתקבל לדוגמה מבונוס חד פעמי, מהעו"ש לאפיקים אחרים. מדובר בהרבה מאוד כסף - 250 מיליארד שקל שאינם צוברים כיום ריבית.

לקראת פרסום המסקנות הסופיות, שורה של שאלות עדיין עומדות על הפרק ומסעירות את השוק, ואלו ההמלצות המסתמנות.

הבנקים בפנים או בחוץ?

חרף המגמה שצוברת תאוצה לפתיחת חשבונות מסחר חדשים מחוץ לבנקים, הם עדיין שולטים בכ-75% מסך חשבונות המסחר. החשש בשוק הוא שאם הבנקים יוכלו להציע את אותו חשבון השקעות, הם יזכו לדריסת רגל גם במוצרים שלא היו נגישים עבורם, כגון פוליסות חיסכון וקופות גמל להשקעה.

לפי הידוע לגלובס, שאלה זו טרם הוכרעה, אך מסתמן כי הבנקים יוכלו להציע את השירות החדש. ההצדקה לכך היא שלולא הבנקים, האפקטיביות של המהלך תהיה פחותה, שכן רוב הציבור לא יעביר את הכסף מחוץ לבנקים, והתחרות כן תביא להערכת גורמים מסוימים בצוות להורדת העמלות הגבוהות שהבנקים גובים כיום. במילים פשוטות, במתח שבין הרחבת התחרות בשוק לבין תוצאה כאן ועכשיו, שתהיה רלוונטית לקבוצה גדולה יותר בציבור, בצוות נוטים לאופציה השנייה.

מי יוכל לשווק?

זו אחת השאלות הנפיצות ביותר סביב הרפורמה. התשובה המסתמנת היא אותה תשובה שניתנה כבר במסקנות הביניים - הן סוכני הביטוח והמתכננים הפיננסיים והן יועצי ההשקעות בבנקים. התנאי יהיה החזקה של רישיון כפול: רישיון יועץ או משווק השקעות, ורישיון יועץ או משווק פנסיוני. התוצאה תהיה כניסה של סוכני הביטוח לעולם הענק של קרנות הנאמנות, ומאידך של עולם ההפצה בבנקים אל תוך אפיקי החיסכון שהיו שמורים עד כה לסוכנים.

מה יקרה להטבות המס?

אחת ההשלכות של הרפורמה היא השוואת תנאים בין כלל המוצרים. כך למשל, בקופות גמל להשקעה ניתן פטור ממס רווחי הון (בתנאי שתחכו לגיל 60 ותמשכו את הכסף כקצבה) וניתן לעבור מסלולים ללא אירוע מס. המינוס הוא תקרת הפקדה שנתית מזכה של 81.7 אלף שקל. בפוליסות החיסכון ניתן לעבור בין אפיקים ללא אירוע מס, אך לא בין גופים ואין מגבלת הפקדות. כעת מדובר בהשוואת תנאים בין כלל המוצרים, אך "תוך שמירה על אחריות פיסקאלית".

במילים פשוטות, הטבת המס בגמל להשקעה, שיכולה להגיע למיליוני שקלים לחוסך, תיפרס על כלל המוצרים. העוגה לא תגדל אלא רק תיפרס אחרת. במקום תקרה שנתית, תהיה לכל אדם תקרה מוגבלת כוללת הפטורה ממס רווחי הון - ועל פי הערכות היא תעמוד על מאות אלפי שקלים. ההצדקה לכך היא שרוב החוסכים כיום לא נמצאים בגמל להשקעה אלא בקרנות הנאמנות ובמוצרים נוספים שאינם זוכים להטבה. באוצר טוענים שהחלוקה החדשה של הטבת המס לא תשפיע על 90% מהציבור, ולכן אין בעיה לבצע אותה, אלא רק על מי שיש להם עוד כספים רבים לחיסכון.

כפי שנחשף בעבר בגלובס, החוסכים בגמל להשקעה יקבלו מכה נוספת בצורת קביעת גיל מינימלי לפתיחת חשבון השקעות. אם כיום ניתן לפתוח חשבון גם עבור ילד בגיל אפס, הגיל המינימלי לפתיחת חשבון השקעות צפוי לעמוד על 18.

מה עם הקופות הקיימות?

ראשית, מסתמן כי הכללים החדשים לא יחולו למפרע, ומי שכבר הפקיד לקופת גמל להשקעה יזכה להטבות בגין הכספים שכבר הופקדו. שנית, במתווה החדש ובניגוד להמלצות הביניים, לגלובס נודע שהצפי הוא שניתן יהיה להמשיך לנהל קופות גמל להשקעה גם מחוץ לחשבון ההשקעות. גובה ההטבה אמור להיות "מושטח" ולהפוך לרוחבי, כך שאינן זה משנה אם הכסף ייחסך בפנים או בחוץ, שכן באוצר התחייבו "לשמור על אחריות" ולא להגדיל את מעגל הפטורים.

מהם לוחות הזמנים?

סמוטריץ' דיבר על קידום המהלך בתקציב הקרוב אך מדובר יהיה במשימה מורכבת במיוחד. ההיסטוריה מלמדת שרפורמות מקיפות מסוג זה, שמשפיעות על כל כך הרבה שחקנים, נדרשות לזמן רב של דיונים ושינויים בוועדות הכנסת. מסגרת הזמנים הנוכחית של הממשלה להעברת תקציב היא עד סוף מרץ לכל היותר, מה שמותיר זמן קצר בלבד ביחס למהלך הנרחב המדובר. ההערכה היא שהחלטת הממשלה תעבור בקרוב, ואחר כך המשך החקיקה בכנסת יהיה "בהתאם לנסיבות", כלומר להתקרבות הבחירות ופיזור הכנסת.