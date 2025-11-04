שר האוצר בצלאל סמוטריץ' צפוי להציג היום (ג') לקראת הצהריים את עקרונות תקציב 2026 לציבור באירוע לתקשורת. תקציב השנה הבאה, שתהליך הכנתו היה תקוע בחודשים האחרונים בידי הדרג הפוליטי, התחיל להתקדם בשבועות האחרונות, אף שעדיין הוא עומד בסימן שאלה מול המחלוקות בקואליציה כמו חוק הגיוס לחרדים.

● הקלות מס לקרנות והטבות לחוזרים: כך מנסים באוצר לבלום את הירידה בהשקעות

● ה"קרב" של סמוטריץ' נגנז: רפורמת סוכני הביטוח ירדה מהפרק בתקציב 2026

● בימים אלה ממש הכנסת מעבירה מיליארדי שקלים. למה?

ככל הידוע, סמוטריץ' מעוניין לשלב בתקציב האחרון בקדנציה שלו כשר אוצר הטבות מס שונות, לאחר שנתיים של גזירות המלחמה. למשל, הפשרת עדכון מדרגות מס הכנסה שהוקפאו וכן הטבות מס לתושבים חוזרים ולקרנות שיגיעו מחו"ל.

עוד בתוכנית: הרפורמה שתאפשר למוסדיים להציע פיקדונות לציבור (רישיון בנק קטן) והרפורמה לאיחוד מכשירי חיסכון פיננסיים שונים תחת פלטפורמה חדשה (רפורמת הארביטראז').

בנוסף, ראש הממשלה בנימין נתניהו מקדם דרך יועצו הכלכלי, פרופ' אבי שמחון, תוכנית למיסוי הבנקים והעברת התקבולים לרוכשי דירות שהארנונה שלהם התייקרה מאוד. ההיתכנות של תוכנית זו עדיין לא ברורה, ובאוצר מתנגדים לה.

הגירעון התקציבי של הממשלה זינק בשנתיים האחרונות והוביל לעלייה ביחס החוב לתוצר. הוצאות הביטחון ב-2026 צפויות להישאר גבוהות בהרבה מהמצב לפני המלחמה, אבל באוצר מכוונים לצמצום ניכר בתקציב הביטחון לעומת 2024-2025. במשרד מסבירים כי היקף הקיצוץ וההתייעלות במערכת הביטחון הוא שיקבע את היקף הטבות המס לציבור.