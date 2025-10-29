תפנית בכוונת הממשלה להטיל מס מיוחד על רווחי הבנקים: בדיון שנערך ביום חמישי בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על תקציב המדינה לשנת 2026, ביקש נתניהו לקדם בחקיקה שתקבולי המס יועברו מהבנקים, במקום לקופת המדינה, ישירות לרוכשי דירות שהמשכנתאות אשר נטלו התייקרו בחדות עם עליית ריבית בשנים האחרונות.

לפי התוכנית, המס על הבנקים יגדל מעבר לאומדנים קודמים, לכדי היקף של כשלושה מיליארד שקל בשנה. התוכנית תגודר עד לירידה משמעותית של הריבית. ייקבע בהמשך מדרג לגובה ההטבות לנוטלי המשכנתאות, בין השאר כפונקציה לשיעור ההתייקרות שספגו ולשווי הדירה. הפרטים טרם נקבעו ונמצאים בשלבים ראשוניים.

שיא ההטבה יהיה לבעלי דירות שנרכשו בסביבות המחיר הממוצע לדירה בישראל, שעומד כיום על יותר מ־2 מיליון שקל. ההטבה תצטמצם בהדרגה עד לתקרה של דירה בשווי פעמיים מהמחיר הממוצע, יותר מ־4 מיליון שקל.

באוצר מתנגדים לתוכנית שמוביל יועצו הכלכלי של נתניהו, פרופ' אבי שמחון. משפטית, לא ברור האם בכלל ניתן להקצות כספי מס ישירות לאוכלוסיות ספציפיות. יתרה מכך, באוצר יטענו שאין זה תפקיד המדינה לממן הפסדים של הציבור בשוק המשכנתאות.

עוד יצטרכו להתמודד בקואליציה עם שאלת הצדק החלוקתי. כלומר, איך יצדיקו מתן הטבות כספיות דווקא לציבור בעלי הדירות הנחשב חזק מאלה שלא מחזיקים בדירה? זאת, בה בשעה שהקואליציה מתנגדת למתן נקודות זיכוי למילואימניקים בטענה שזה לא שיוויוני כלפי משרתים בעלי שכר נמוך? יתרה מכך, ההטבה מסייעת רק למי שרכשו דירות כאשר סביבת הריבית עוד הייתה אפסית, ולא למי שחפץ לרכוש דירה כעת, כשריבית בנק ישראל עומדת על 4.5%. עדיין לא ברור אם התוכנית תיכנס להצעת תקציב 2026, שמוטלת תחת חוסר ודאות פוליטי.