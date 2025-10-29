ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ שמחון הציע, נתניהו מקדם: סבסוד משכנתאות באמצעות מס על הבנקים
בנקים

שמחון הציע, נתניהו מקדם: סבסוד משכנתאות באמצעות מס חדש על הבנקים

בדיון שנערך בשבוע שעבר ביקש ראש הממשלה לקדם בחקיקה שתקבולי המס יועברו מהבנקים ישירות לרוכשי דירות • לפי התוכנית, שמוביל יועצו הכלכלי של נתניהו, פרופ' אבי שמחון, יגדל המס על הבנקים להיקף של כשלושה מיליארד שקל בשנה • בינתיים, באוצר מתנגדים וגם מבחינה משפטית זה לא כל כך פשוט

אורן דורי 18:45
רה''מ בנימין נתניהו ואבי שמחון / צילום: קובי גדעון-לע''מ
רה''מ בנימין נתניהו ואבי שמחון / צילום: קובי גדעון-לע''מ

תפנית בכוונת הממשלה להטיל מס מיוחד על רווחי הבנקים: בדיון שנערך ביום חמישי בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לבין שר האוצר בצלאל סמוטריץ' על תקציב המדינה לשנת 2026, ביקש נתניהו לקדם בחקיקה שתקבולי המס יועברו מהבנקים, במקום לקופת המדינה, ישירות לרוכשי דירות שהמשכנתאות אשר נטלו התייקרו בחדות עם עליית ריבית בשנים האחרונות.

לוחמי המילואים יחכו: הטבת המס נתקעת בוועדת הכספים של הכנסת
שר האוצר מקדם פטור חדש ממס. ומה הוא חושב על מחירי הדירות?

לפי התוכנית, המס על הבנקים יגדל מעבר לאומדנים קודמים, לכדי היקף של כשלושה מיליארד שקל בשנה. התוכנית תגודר עד לירידה משמעותית של הריבית. ייקבע בהמשך מדרג לגובה ההטבות לנוטלי המשכנתאות, בין השאר כפונקציה לשיעור ההתייקרות שספגו ולשווי הדירה. הפרטים טרם נקבעו ונמצאים בשלבים ראשוניים.

שיא ההטבה יהיה לבעלי דירות שנרכשו בסביבות המחיר הממוצע לדירה בישראל, שעומד כיום על יותר מ־2 מיליון שקל. ההטבה תצטמצם בהדרגה עד לתקרה של דירה בשווי פעמיים מהמחיר הממוצע, יותר מ־4 מיליון שקל.

באוצר מתנגדים לתוכנית שמוביל יועצו הכלכלי של נתניהו, פרופ' אבי שמחון. משפטית, לא ברור האם בכלל ניתן להקצות כספי מס ישירות לאוכלוסיות ספציפיות. יתרה מכך, באוצר יטענו שאין זה תפקיד המדינה לממן הפסדים של הציבור בשוק המשכנתאות.

עוד יצטרכו להתמודד בקואליציה עם שאלת הצדק החלוקתי. כלומר, איך יצדיקו מתן הטבות כספיות דווקא לציבור בעלי הדירות הנחשב חזק מאלה שלא מחזיקים בדירה? זאת, בה בשעה שהקואליציה מתנגדת למתן נקודות זיכוי למילואימניקים בטענה שזה לא שיוויוני כלפי משרתים בעלי שכר נמוך? יתרה מכך, ההטבה מסייעת רק למי שרכשו דירות כאשר סביבת הריבית עוד הייתה אפסית, ולא למי שחפץ לרכוש דירה כעת, כשריבית בנק ישראל עומדת על 4.5%. עדיין לא ברור אם התוכנית תיכנס להצעת תקציב 2026, שמוטלת תחת חוסר ודאות פוליטי.