למה הכנסת מעבירה בימים אלה מיליארדי שקלים?

המושג:

שינויים בתקציב: העברות כספים מתקציב המדינה שמתבצעות בשנת הכספים, לאחר שכבר נחקק חוק התקציב ההקשר האקטואלי

השבוע ועדת הכספים תתכנס כדי לאשר שינויים בתקציב המדינה. לא אחת הדיונים מתלהטים, ויוצאות מהן כותרות דרמטיות על מיליוני שקלים שעוברים מיד ליד. למה זה קורה?

איך משנים את התקציב?

באופן עקרוני, חוק יסודות התקציב מאפשר, באמצעות פירוט פרוצדורה לעשות כן, לבצע שינויים תקציביים לאחר העברת חוק התקציב תוך כדי שנת הכספים שעבורה הוא נחקק. שינויים כאלו יכולים לנבוע משלל סיבות: החלטת ממשלה או חקיקה עם משמעויות תקציביות, שינוי סדרי עדיפויות, שיתופי פעולה בין משרדי ממשלה וכמובן אירועים לא צפויים.

לפי מסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת (ממ"מ), יש שלושה סוגים עיקריים של שינויי תקציב. ראשית, העברת עודפים, כלומר מימון תוספת תקציבית בשנת הכספים הזו באמצעות שימוש בכספים שלא נוצלו בתקציב של שנת הכספים הקודמת. שנית, שינויים פנימיים, קרי חלוקת תקציב שונה בין התוכניות הכלולות תחת אותו סעיף תקציבי, מבלי לשנות את הסכום הכולל המוקצה לו. שלישית, העברה בין סעיפי תקציב שונים, באופן כזה שמשנה את הסכום הכללי שמוקצה לכל אחד מהם.

מה היקף השינויים?

אותו מסמך של הממ"מ מספק נתונים בנושא לשנים 2016־2021. ב־2020 לא עבר תקציב, וב־2021 התקציב עבר רק בנובמבר אותה שנה, כך שלא היה זמן רב מדי לשינויים. אין לנו נתונים על שנת 2022, ואת השנים 2023־2025 כדאי להוציא מהמשוואה, כי הן נחשבות לחריגות בגלל המלחמה.

אז אנחנו נישאר עם ניתוח לתקציבי 2016־2019. בשנים אלו היקף השינויים נע בין 49 ל־65 מיליארד שקל, שהם 14%־19% מהתקציב המקורי (נטו, כלומר לא כולל החזר חובות למעט אלו לביטוח הלאומי). בממוצע, מדובר על 15% בכל שנה.

כדאי לציין ששנות הכספים האלו עברו תחת הממשלה ה־34. היא העבירה שני תקציבים דו־שנתיים (2015־2016 ו־2017־2018), ואת תקציב 2019 העבירה בתחילת 2018. למה זה חשוב? לפי הממ"מ, ככל שתקציב המדינה מאושר מוקדם יותר, כך קטנה הוודאות באשר להנחות על סמכן הוא נכתב. לכן, יש חוסר ודאות לגבי השנה השנייה של תקציב דו־שנתי או של תקציב שאושר בשלב מוקדם למדי

