ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
סדרת כתבות המניה מכפר סבא שמככבת בוול סטריט – ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
עיבוד: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP, Shutterstock
עיבוד: טלי בוגדנובסקי, צילומים: AP, Shutterstock

המניה מכפר סבא שמככבת בוול סטריט – ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

הבורסה בת"א מסכמת מחצית, ורוב המומחים מסמנים סקטור אחד שצפוי לזכות לרוח גבית בשנה הקרובה • קרנות הגידור שהיכו את ת"א 125 עד כה השנה • הסיבה שבגללה השוורים בוול סטריט לא חוששים ממחירי המניות הגבוהים • וגם: המעבר למסלול המניות בפנסיה זינק, אך הוא לא מתאים לכולם - כך תבחרו נכון

הבורסה בתל אביב \ צילום: שלומי יוסף, עיבוד: טלי בוגדנובסקי
הבורסה בת"א

אחרי שאיבד 6%, רוב המומחים בטוחים: הסקטור שחשוב להיות בו
איתן גרסטנפלד 01.07.2026
לירון אייזנמן, מנכ''ל סיליקום / צילום: bartzi
טכנולוגיה: בינה מלאכותית

זינוק של מעל 200%: המניה מכפר סבא שמככבת בוול סטריט
שירי חביב-ולדהורן 02.07.2026
המחשבון | שאלות ותשובות

הציבור מסתער על מסלול המניות בפנסיה. כך זה לא יהפוך לטעות יקרה
תומר ורון 01.07.2026
מה עשו קרנות הגידור? / אילוסטרציה: Shutterstock
קרנות גידור

עם תשואה ממוצעת של 11%: קרנות הגידור היכו את המדד. מי בראש?
חזי שטרנליכט 01.07.2026
פסל השור של בורסת וול סטריט / צילום: Shutterstock
וול סטריט

מדוע השוורים בוול סטריט אינם חוששים ממחירי המניות הגבוהים
The Wall Street Journal 02.07.2026