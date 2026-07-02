זינוק של מעל 200%: המניה מכפר סבא שמככבת בוול סטריט

המניה החזקה ביותר מבין הישראליות שנסחרות בוול סטריט במחצית הראשונה של השנה הייתה מניית סיליקום, שזינקה בתקופה זו ב־226%. מתוך זה, קפיצה של כ־14% נרשמה השבוע, על רקע הודעת החברה, לשווי נוכחי של כ־276 מיליון דולר.

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החברה מכפר סבא היא ספקית של פתרונות רשת ותשתיות דאטה והיא נהנית מהמגמה של השקעות בתשתיות בינה מלאכותית (AI). השבוע הודיעה סיליקום על מה שהגדירה כאבן דרך משמעותית עבורה: הזמנת ייצור ראשונה שקיבלה הקשורה לתחום ה־AI Inference - כלומר שלב ההיסק שבו המודלים של AI שכבר אומנו, יכולים להסיק או לחלץ מסקנות מנתונים חדשים.

בחברה רואים בכך התרחבות משמעותית, ומציינים כי סיליקום קיבלה הזמנת ייצור ראשונה לאחד מהפתרונות שלה, שהם בעלי ביצועים גבוהים ומיועדים לשוק הספציפי הזה; האספקה מתוכננת כבר לשנה זו, עם הכנסות בטווח של מיליוני דולרים.

"ההזמנה מסמנת מעבר קריטי משלב הפיתוח לייצור מסחרי", נכתב בהודעת סיליקום. בחברה מוסיפים שההזמנה האיצה למעשה את לוחות הזמנים הצפויים, ובכך הצמיחה הצפויה לה ב־2026 תהיה גבוהה יותר. לפי התחזית שפורסמה בעבר, סיליקום אמורה לסכם את 2026 עם הכנסות של 82־83 מיליון דולר, צמיחה של כ־33% לעומת שנת 2025.

במקביל, סיליקום דיווחה כי היא מקדמת עסקאות נוספות בתחום ה־AI Inference ורואה בתחום את אחד ממנועי הצמיחה המשמעותיים ביותר שלה, "עם גידול משמעותי בהכנסות בשנת 2027 ובהמשך, ככל שהמומנטום בשוק הצומח במהירות ימשיך להאיץ".

מקדמים הזדמנויות בשוק

לדברי מנכ"ל סיליקום, לירון אייזנמן, ההזמנה נותנת ולידציה לטכנולוגיה של החברה, ולכך שהפתרונות שלה עונים ישירות על אתגרי הביצועים הקיימים בעולם האמיתי. הוא הוסיף כי "ההזמנה מראה שזכינו במקום משמעותי באחד מהשווקים החשובים והמתפתחים ביותר כיום בעולם הטכנולוגי". לדבריו, "מה שבאמת מרגש אותנו הוא שזו רק ההתחלה. אנחנו מקדמים הזדמנויות בתחום מול לקוחות שונים, וזה גורם לנו אופטימיות גבוהה בנוגע למה שהתחום יכול להפוך עבורנו מ־2027".

לירון אייזנמן, שמנהל את החברה בשנים האחרונות, הוא בנו של אבי אייזנמן, שהקים את החברה ב־1987 ומכהן כיו"ר פעיל של הדירקטוריון. בעלי המניות הבולטים בה הם גופים מוסדיים אמריקאיים, Systematic Financial Management ו־First Wilshire Securities Management, ליו"ר אייזנמן יש החזקה של כ־5.7%.

הזינוק במניית סיליקום במחצית 2026, הפך אותה לחברה הישראלית בעלת התשואה הגבוהה ביותר בוול סטריט בתקופה זו, ועם ביצועי־יתר לעומת המדדים המרכזיים. מאז השפל שבו נסחרה לפני כשנתיים, המניה קפצה ביותר מ־300%. עם זאת היא טרם חזרה למחיר השיא שנרשם ב־2018 (76.79 דולר).