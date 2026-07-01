ענקית הטכנולוגיה מטא מתכננת להקים תשתית ענן עסקית, כך שהיא תמכור גישה לכוח מחשוב ולמודלים של בינה מלאכותית, כך לפי דיווח בבלומברג. ההשלכה המיידית של מהלך הזה היא תחרות ישירה מול ענקיות הענן כמו אמזון (AWS), מיקרוסופט (Azure) וגוגל (Google Cloud). התוכנית תחת יוזמה פנימית בשם "Meta Compute", כוללת שני כיוונים אפשריים: אפשרות ראשונה היא מכירת גישה למודלי בינה מלאכותית שונים בתשתית הקיימה של מטא (בדומה למה שמציעה אמזון ב-Bedrock), ואפשות שנייה שהיא מכירת גישה לכוח מחשוב גולמי עבור חברות אחרות (בדומה לעסקי ענן אחרים כמו CoreWeave). ברקע פרסום הידיעה, מניית מטא מזנקת בחדות בוול סטריט בתגובה.

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מטא השקיעה מאות מיליארדי דולרים ברכישת מרכזי נתונים ושבבים יקרים כדי לפתח בינה מלאכותית. היא שמה את הסוגייה הזו בראש סדר העדיפויות שלה. פתיחת שירות ענן ומכירה לחברות חיצוניות זה דרכים שנועדו להרגיע את המשקיעים ולהחיל להניב הכנסות ותשואה על השקעות העתק הללו, כך דווח בבלומברג. שוק מחשוב הענן לבינה מלאכותית מניב עשרות מיליארדי דולרים ברבעון. דוגמה לכך היא חברת חברת ספייס אקס של אילון מאסק, שהחלה להשכיר גישה למרכז הנתונים הענק שלה לחברות כמו אנתרופיק.

התוכניות עדיין בשלבי פיתוח ואסטרטגיית החברה עשויה להשתנות. דובר מטא סירב להגיב לדיווח של בלומנברג. מי שמובילים את הפרויקט הם ראש התשתיות של Meta סנטוש ג'נרדהאן, האחראי ביחידת הבינה המלאכותית של Meta Superintelligence Labs דניאל גרוס ונשיאת מטא דינה פאוול מקורמיק.

בעבר, בשיחה עם בעלי מניות אמר מנכ"ל מטא מארק צוקרברג כי הוא פתוח למכירה תשתית מחשוב עודפת או אפילו שירות API. "זה בהחלט על הפרק. כמעט בכל שבוע יש חברות שונות שפונות אלינו מבחוץ ומבקשות מאיתנו להקים שירות API או לשאול אם יש לנו מחשוב שהם יכולים לקנות מאיתנו במחיר פרמיה מסוים לעומת מה שקנינו אותו". צוקרברג אמר בעבר שהוא מאמין שהתעשייה מוגבלת בכל הנוגע ליכולת המחשוב וכי מטא צריכה לצבור כמה שיותר ולקבוע את השימוש בהמשך.