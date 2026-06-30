סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

9:05

שוק המניות

המסחר בשווקי אסיה הבוקר, מתאפיין במגמה מעורבת, כאשר בורסות טוקיו וסיאול מובילות את העליות בעקבות ההתאוששות אמש בוול סטריט. מדד הקוספי הדרום-קוריאני רושם עליות שערים של כ-2%, ומיד אחריו מדד הניקיי היפני שמטפס ב-1.3%. בסין, נרשמת יציבות חיובית ברמות הבסיס. מנגד, מדד ה- Hang Seng בהונג קונג בולט לשלילה וממשיך לספוג לחצי מכירות, עם ירידה של כאחוז אחד.

● ילד הפלא של וויקס משיק מודל שפה חדש

● ערב משבר חוב: העימות החריג בין מחזיקי אג"ח דה לסר

לאחר שאמש התאוששה הבורסה בניו יורק מהירידות החדות של שבוע שעבר, כאשר הנאסד"ק זינק ב-2.1%, ה-S&P 500 הוסיף 1.2% והדאו ג'ונס טיפס ב-0.6% לשיא היסטורי מעל 52,000 נקודות, המגמה הירוקה צפויה להימשך גם היום. החוזים העתידיים בניו יורק מאותתים בשעות אלו על פתיחת מסחר חיובית נוספת. את המגמה מובילים החוזים על מדד הנאסד"ק, שמציגים את העלייה הבולטת ביותר עם טיפוס של כ-0.4%, במה שנראה כהמשך ישיר להתאוששות של מניות הטכנולוגיה והשבבים. במקביל, החוזים על מדד ה-S&P 500 רושמים עלייה של כ-0.1%, והחוזים על מדד הדאו ג'ונס שומרים על יציבות עם נטייה חיובית קלה סביב 52,589 נקודות.

היום יינעל יום המסחר האחרון של החודש והרבעון בוול סטריט. בסיכום חודשי, מדד הנאסד"ק נחלש עד כה בכ-6.2%, ומדד ה-S&P 500 נסוג בשבוע החולף בקרוב ל-2%. מנגד, מדד הדאו ג'ונס מציג עוצמה יחסית, כאשר הוסיף לערכו כ-0.6% וממשיך להיסחר ברמות שיא.

העליות נרשמו, בין היתר, על רקע ההסכמה של איראן וארה"ב לעצור את התקיפות ההדדיות בין השתיים, ולאפשר לספינות לחצות במצר הורמוז באופן חופשי. הנשיא טראמפ ציין כי היום (ג') יתקיימו שיחות נוספות בין הצדדים בדוחא.

את העליות הובילו מניות ענקיות הטכנולוגיה הידועות כ"שבע המופלאות" - אנבידיה , אמזון , אלפאבית , אפל , מטא , מיקרוסופט וטסלה . קרן הסל MAGS , אשר עוקבת אחריהן, קפצה בכ-3.1%, אך עדיין נמצאת בדרך לסגור את החודש החלש ביותר שלה מאז מרץ 2025. ראוי לציין כי נכון לסוף השבוע שעבר, קרן הסל הייתה בדרך לסגור את החודש החלש ביותר שלה מאז השקתה באפריל 2023. אלפאבית בלטה לחיוב, על רקע כניסתה הרשמית למדד הדאו ג'ונס.

מניות השבבים, שספגו את מרבית הלחצים בשבוע שעבר, התאוששו גם הן, אם כי המסחר בהן היה תנודתי במהלך היום. בין הבולטות בעליות, ניתן למצוא את ברודקום , TSMC , מארוול ו-AMD . קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, קפצה בכ-4.1%, לאחר שבשבוע שעבר צנחה במעל 7%.

מניות שבבי הזיכרון יותר התקשו. מיקרון נסחרה לאורך מרבית היום בטריטוריה שלילית, אך לבסוף ננעלה בעלייה קלה של כ-1%. סנדיסק נחלשה, בעוד ווסטרן דיגיטל וסיגייט טיפסו. קרן הסל DRAM ננעלה סביב רמת הבסיס, לאחר שבשבוע החולף איבדה מערכה מעל 6%. נזכיר כי מדובר במניות שרבות מהן רשמו עליות מטאוריות של מאות אחוזים מתחילת השנה, על רקע ההתרחבות בתחום ה-AI והביקושים האדירים לרכיבים התומכים בה.

רוס מייפילד, אסטרטג השקעות ב-Baird Private Wealth Management, אמר למרקטוואץ' כי הנסיגה שנרשמה במניות הטכנולוגיה בשבוע שעבר נראית יותר כמו לקיחת רווחים מאשר שבר מוחלט בראלי ה-AI בשווקים. הוא ציין כי שום דבר לא השתנה באופן מהותי בנרטיבים סביב AI או שבבים שסייע לאחרונה להניע את השוק כלפי מעלה. "כאשר זה המקרה, אני לא דואג שהירידות יימשכו להרבה זמן", מייפילד אמר, והוסיף כי הריבאונד במניות הטכנולוגיה מעיד על כך שקונים כבר חוזרים למגרש.

בבלומברג הביאו את דבריו של ג'יי. ג'יי. קינאהאן מ-Cboe Global Markets, שציין כי "בפתח השבוע הנוכחי, יש לזכור כי הוא מסמן את סופו של הרבעון ושל המחצית הראשונה. זה אומר שאנחנו צפויים לראות גלים של תנודתיות, בעוד מנהלי הקרנות של הגופים המוסדיים מאזנים מחדש את תיקי ההשקעות שלהם. צפו תנודתיות מסוימת, אבל אל תחשבו על זה יתר על המידה". ג'ו טיגיי, מנהל תיקי השקעות ב-Equity Armor Investments, אמר ל-CNBC כי בשל שבוע המסחר המקוצר (ביום שישי לא יתקיים מסחר לרגל יום העצמאות האמריקאי), ייתכן שהנזילות תהיה מעט דלה ושיירשמו תנועות חזקות מהרגיל בשווקים.

שוק האג"ח

בשוק האג"ח הממשלתי בארה"ב נרשמה יציבות יחסית, כאשר התשואות נעו בטווחים צרים מאוד. תשואת האג"ח ל-10 שנים נסחרה ברמה של כ-4.38%, בעוד התשואה ל-2 שנתיים עמדה על כ-4.11%. השקט היחסי בשוק החוב מגיע על רקע הציפייה הדרוכה של המשקיעים לסדרה של נתוני מאקרו קריטיים משוק העבודה האמריקאי שיפורסמו השבוע ביום חמישי (בראשם דוח המשרות הפנויות JOLTS ונתוני התעסוקה הרשמיים ליוני), אשר יספקו רמזים עבים לגבי חוסנו של המשק האמריקאי ומדיניות הריבית של הפד.

באג"ח הקונצרני בארה"ב, ספייס אקס גייסה כ־25 מיליארד דולר באג"ח שזכו לביקושי שיא, מה שיצר תחושה של עסקה מדהימה והוביל לירידה במרווחי הסיכון. ההפתעה הגיעה כשהמסחר בשוק המשני התהפך במהירות, והאג"ח החלו להיחלש. לפי גורמים בשוק, אג"ח החברה לפדיון ב־2056 שנסחרו במרווחים גבוהים בכ־0.28% בלבד מעל מחיר ההנפקה, עלו ל־1.75% מעל תשואת אג"ח ממשלת ארה״ב. הדבר מעיד על ירידת ערך מהירה יחסית לאחר תחילת המסחר. כך למשל באג"ח אנבידיה שגייסה 25 מיליארד דולר החודש, המרווחים התרחבו בכ־0.08% בלבד מאז ההנפקה. וכך ההפסד הכולל של משקיעי אג"ח SpaceX תפח לכ־305 מיליון דולר נכון לסוף השבוע.

שוקי הסחורות והמטבעות

היין היפני חווה טלטלה עזה וצנח לרמתו הנמוכה ביותר מאז שנת 1986, כשהוא נסחר ברמה של 162.27 יין לדולר. הנפילה החדה מגיעה למרות צעדים מוניטריים אגרסיביים מצד הבנק המרכזי של יפן, שהעלה לאחרונה את הריבית ל-1%, הרמה הגבוהה ביותר מאז 1995, בניסיון לבלום את לחצי האינפלציה שהתודלקו ממשבר האנרגיה במזרח התיכון. הצניחה אל מתחת לרף הפסיכולוגי מעמידה את המשקיעים בכוננות עליונה מפני התערבות ממשלתית ישירה בשוק המט"ח, בדומה למיליארדי הדולרים שטוקיו כבר הזרימה לשוק מוקדם יותר השנה. ג'וליה ואנג, מנהלת ההשקעות הראשית לצפון אסיה בנמורה, הסבירה כי המעבר לשפל מחזורי חדש מציף דאגה עמוקה, אך הדגישה כי המגמה הכללית נותרת חלשה: "פערי הריבית והתשואות הריאליות הרחבים בין יפן לארה"ב ממשיכים לתמוך בעסקאות קארי טרייד, בהן משקיעים לווים בזול ביין ומשקיעים בנכסים בעלי תשואה גבוהה יותר, מה שמפעיל לחץ מתמיד כלפי מטה על המטבע היפני". לטענתה, גם אם הרשויות יבחרו להתערב כעת, הצעד צפוי להשפיע לטווח קצר בלבד ולא ישנה את כיוונו ארוך הטווח של המטבע.

בגזרת האנרגיה, מגמת המימוש בשוק האנרגיה מעמיקה, כאשר החוזים על הנפט הגולמי רושמים הבוקר ירידות נוספות, בעיקר על רקע הפגת המתיחות הביטחונית במפרץ הפרסי. מחירה של חבית נפט מסוג ברנט מאבד כ-1.2% ונסחר סביב רמת ה-72.3 דולר, בעוד הנפט הגולמי בארה"ב (WTI) נחלש בכ-0.9% לרמה של 70.11 דולר לחבית. במקביל, גם הגז הטבעי מציג מגמה שלילית קלה עם ירידה של 0.41%, ונסחר במחיר של כ-3.17 דולר ליחידה.

לפי נורברט רוקר, ראש תחום כלכלה ומחקר הדור הבא בבנק יוליוס בר, "הלחימה במזרח התיכון בסוף השבוע לא הצליחה עד כה להרשים את שוק הנפט". רוקר העריך כי לא צפויה הסלמה נוספת, ולדבריו, "המעבר האיטי יותר אל שוק 'החדש־ישן', המתאפיין בהיצע נרחב, מצביע על לחץ נוסף על מחירי הנפט בטווח הארוך יותר".

לעומת שוק האנרגיה, מחיר הזהב רשם אתמול, במהלך היום ירידה של מעל 1% ונסחר ברמה של כ-3,957 דולר לאונקיה. בכך חתמה המתכת היקרה את החודש הגרוע ביותר שלה מאז משבר אוקטובר 2008, ואת הרבעון החלש ביותר מאז 2013. השוק התנהל תחת לחץ שלילי מתמשך לאורך כל יום המסחר, בעיקר על רקע הרגיעה הגיאופוליטית במזרח התיכון שהובילה את המשקיעים לצמצם חשיפה לנכסי מקלט בטוח. במקביל, גברו ההימורים על העלאות ריבית בארה"ב מחשש שהאינפלציה תישאר גבוהה.

אדוארד מאייר, אנליסט בחברת Marex, הסביר את המומנטום השלילי וציין כי "השילוב של אינפלציה גבוהה, ציפיות לריבית גבוהה ודולר חזק, גובר על כל הגורמים השוריים (החיוביים) האחרים שבדרך כלל מזוהים עם ראלי במחיר הזהב". המגמה השלילית מכה גלים גם הבוקר: מחירי הזהב ממשיכים לרדת בכ-0.97% ונסחרים סביב רמת ה-3,999.90 דולר לאונקיה, תוך שהם משלימים צניחה חודשית חסרת תקדים של כ-12.7%.

הבוקר, מגמת המסחר בביטקוין התהפכה והמטבע נסחר בירידה של כ-1.3%, כשהוא נשמט שוב מתחת לרף הפסיכולוגי של 60 אלף דולר ונסוג לרמה של 59,500 דולר. זאת לאחר שאמש הציג המטבע המוביל מומנטום חיובי יציב לאורך כל היום, בהתאמה לסנטימנט הירוק ששטף את השווקים. אמש חצה הביטקוין את רמת ה-60 אלף דולר כבר בשעות הצהריים, ובשעות אחר הצהריים המאוחרות אף הגיע לשיאו היומי עם טיפוס של 1.5% וננעל ברמה של 60,262 דולר.