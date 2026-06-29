ערב משבר חוב: העימות החריג בין מחזיקי אג"ח דה לסר

המאבק בין מחזיקי האג"ח של חברת הנדל"ן הקורסת, דה לסר, מגיע לנקודת רתיחה. בזמן שהחברה ניצבת בפני תשלום של חלק מהתחייבויותיה, מחזיקים בסדרה אחרת דורשים ממנהלי החברה לעצור את התשלום, בטענה שהדבר עשוי לפגוע ביכולת שלה לשרת את החוב בעתיד.

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העימות בין הצדדים מגיע לקראת תשלום של כשליש מהחוב למחזיקי האג"ח מסדרה ז', אשר צפוי להתבצע מחר (ג'). מי שמתנגדים לתשלום הם מחזיקי סדרה ח', שטוענים כי החברה לא יכולה להרשות לעצמה לשלם את החוב במעמדה. במכתב ששלחו עו"ד רענן קליר ואלון בנימיני, המייצגים את המחזיקים הם מפצירים בנושאי המשרה, לשקול כיצד "עליהם לנהוג בעת הזו...בשאלת ביצוע או אי ביצוע התשלום המהותי הקרוב".

במכתב הנפרש על פני 14 עמודים שוטחים המחזיקים את טענותיהם. בין היתר הם טוענים, כי מצבה של החברה "בעייתי ומאתגר במיוחד". כך למשל, הם מציינים, כי לחברה גרעון בהון החוזר אשר עמד בשנת 2025 על כ-154.5 מיליון דולר. כמו כן, הם מזכירים, כי מאז שנת 2019, פחת הון החברה בכשליש.

לטענתם "מצבה הקשה והמדרדר" של החברה, הביא אותה לבצע שורה של עסקאות "בעלי עניין", אשר נעשו מתחת לשווי של הנכסים, במטרה לעמוד בהתחייבויותיה. מה שלטענתם, עשוי לפגוע בעתיד ביכולת של החברה לשרת את החוב כלפיהם, אשר עומד כיום על כמעט 300 מיליון שקל, ואשר עתיד להיפרע במלואו עד סוף השנה.

מנגד, בדירקטוריון החברה דחו את הטענות, ותקפו במילים חריפות את המכתב מצד מחזיקי אג"ח ח'. במכתב שנשלח על ידי עו"ד אמיר ברטוב, הגדירו בחברה את הדרישות כ"חוצפה של חלק ממחזיקי אגרות החוב (סדרה ח') לנסות ולהשפיע על אופן ניהול החברה בצורה שתביא את החברה להפר את התחייבויותיה". זאת, "בניסיון להרוויח מהכאוס שישתרר בחברה".

לדבריהם, "מדובר במקרה חריג וקיצוני שבו נושה מובטח מבקש לעצור תשלום לנושה בלתי מובטח ולאיים על נושאי המשרה שאם יבצעו את התשלום האמור, יבולע להם". כמו כן, הם מצהירים, כי החברה "פועלת באחריות ובנחישות", לביצוע הפעולות הדרושות שיאפשרו לה לעמוד בהתחייבויותיה. לטענתם, "החברה מימשה נכסים בסכומים משמעותיים מתחילת שנה זו שהניבו לה מזומנים רבים כאשר כלל המימושים נעשו לפי שווי הנכסים בספרי החברה בקירוב".

חברת ה-BVI הראשונה שנקלעה למשבר

דה לסר הייתה חברת ה-BVI (חברה שהתאגדה באיי הבתולה לצורך גיוס חוב) הראשונה שהגיעה לבורסה בת"א, והיא זו שסללה את הדרך לעשרות חברות מסוגה שגייסו בת"א עשרות רבות של מיליארדי שקלים. אי שם בשנת 2008 הנפיקה חברת הנדל"ן המניב, שבבעלות איש העסקים אברהם (אייב) לסר, איגרות חוב בבורסה המקומית, ומאז המשיכה לגייס - בסך הכול כמעט 4 מיליארד שקל ב-9 סדרות שונות .

כיום, יש לדה לסר שלוש סדרות סחירות (ז', ח' ו-ט'), בסכום כולל של כ-1.1 מיליארד שקל לפירעון. בתחילת השנה, זינקו אגרות החוב לשיעור דו-ספרתי, המשקף חוסר אמון מצד המשקיעים ביכולת ההחזר שלהן. כך, סדרה ז' נסחרת כיום בתשואה של 62%,בעוד הסדרות ח' ו-ט' והתשואה שלהן לפדיון עומדת על 23% ו-39% בהתאמה.

דה לסר, פתחה כאמור את הדלת לשורה ארוכה של חברות זרות שהנפיקו בשנים האחרונות אג"ח בתל אביב, לאחר שהתאגדו טרם גיוס החוב באיי הבתולה הבריטיים (BVI). במהלך השנים נקשר שמן של חברות ה-BVI הפועלות ברובן בתחום הנדל"ן בארה"ב, עם ממשל תאגידי חלש, היעדר שקיפות, קשיים בהחזרי החוב ולעתים אף קריסה .

שורת הקריסות והסדרי החוב כוללת את החברה הקנדית אורבנקורפ (של היזם אלן ססקין) שהייתה הראשונה לקרוס בדצמבר 2015. בהמשך הגיעו סטארווד, זרוע קניונים של המיליארדר בארי שטרנליכט; ברוקלנד אפריל, חברה יזמית בברוקלין שהקים צמד הישראלים בועז גלעד ואסף פיטוסי; חברת הנדל"ן המניב אול-יר של היזם יואל גולדמן; הרץ פרופרטיס של וויליאם הרץ.

בשנים האחרונות הצטרפו לשורת החברות שנקלעו למשבר עוד שלוש חברות: דה זראסאי, פסיפיק אוק וסימד, שאגרות החוב שלהן נסחרות בשיעורים דו-ספרתיים ולפעמים אף גבוה מכך. האחרונה שבהם, סימד, הצליחה לעורר הד תקשורתי נרחב לאחר שהתברר בחודש שעבר, כי מנהלי החברה, שגייסה חוב בת"א בדצמבר האחרון (620 מיליון שקל), רוקנו את קופתה.