מייסדי חברת 'אנשי העיר' מבקשים להשתלט על חברת ההתחדשות העירונית שייסדו, באמצעות רכישת חלקה של בעלת המניות הגדולה בה, חברת הנדל"ן רוטשטיין (41% מההון). זאת, לאחר שהודיעו על מימוש זכות סירוב (שבה החזיקו בהתאם להסכם השליטה באנשי העיר) בעקבות הצעת רכישה שהגישה לרוטשטיין חברת 'גפן מגורים' של צחי אבו.

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גפן, הפועלת גם היא בתחום ההתחדשות העירונית, הציעה לרכוש את חלקה של רוטשטיין באנשי העיר לפי שווי חברה של 240 מיליון שקל (המשקף שווי של כ-100 מיליון שקל למניות רוטשטיין בחברה). שווי זה גבוה בכ-50% מהשווי לפיו נסחרת אנשי העיר בבורסה.

במכתב ששלחו לרוטשטיין, הודיעו שלושת המייסדים, רון חן, רועי דור וערן חפץ, המחזיקים ב-38% ממניות אנשי העיר על הפעלת זכות הסירוב שלהם בקשר למניותיה, "בהתאם לתנאים שפורטו בהצעה ודרשה מרוטשטיין להיכנס עימה למו"מ מיידי על תנאי הסכם המכר". לטענת המייסדים, הצעתה של גפן מגורים "אינה משקפת את שוויה האמיתי של החברה", חרף העובדה שהיא גבוהה באופן משמעותי משוויה הנוכחי.

מטעמם של המייסדים, בהובלת חן, נמסר כי: "אנחנו מאמינים שהערך הגדול של החברה עוד לפניה, ולכן בחרנו להגדיל את אחזקותינו ולהמשיך להוביל את החברה", נכתב בהודעה שפרסמו.

ברקע, המייסדים סבורים, כי ככל שיצליחו לרכוש את מניות רוטשטיין בחברה וישלימו את העסקה, הם יוכלו לדבריהם "להרחיב את פעילותה מעבר לתל אביב, להאיץ את קצב הצמיחה ולהמשיך לבסס את מעמדה כאחת החברות המובילות בתחום ההתחדשות העירונית בישראל".

גידול במכירות בעקבות קמפיין שיווק משמעותי

'אנשי העיר', שנוסדה בשנת 2007, בידי חן, חפץ ודור, שלושה טייסי קרב, עוסקת בביצועי פרויקטי התחדשות עירונית בגוש דן. בשנת 2018 רכשה חברת הנדל"ן רוטשטיין, שבשליטת המיליארדר יצחק מירילשוילי, את השליטה בחברת ההתחדשות העירונית. כעת רוצים המייסדים להשיב את השליטה לידיהם, ואם הם ישלימו את רכישת מניות רוטשטיין הם עשויים להגיע להחזקה של 79%.

המהלך של המייסדים מגיע לאחר שלפני כשנה הובילה קבוצת רוטשטיין את הנפקת מניות אנשי העיר בבורסה לפי שווי של כ-250 מיליון שקל. אלא שמאז צנחה מניית החברה ביותר מ-35%, והיא נסחרת כיום לפי שווי של כ-170 מיליון שקל. כיום, מחזיקה החברה בצבר של למעלה מ-60 פרויקטים בשלבים שונים של תכנון והקמה, הממוקמים באזור בגוש דן.

את הרבעון הראשון של השנה סיכמה 'אנשי העיר' עם הכנסות של 46 מיליון שקל - עלייה של 30% בתוך שנה. עיקר הצמיחה בהכנסות נבעה מהתקדמות ביצוע ומכירת דירות בפרוייקטים שונים בתל אביב, ברחובות כמו מייטלין, עמוס, דוד המלך ורמז. בחברה ציינו כי הגידול בהכנסות ביחס לתקופה מקבילה "נבע בעיקר ממכירות שבוצעו ברבעון הרביעי, והשפעתן ניכרת גם ברבעון הנוכחי, וזאת כתוצאה מקמפיין שיווקי גדול של החברה". עם זאת, החברה רשמה הפסד תפעולי של 260 אלף שקל, ירידה מול הפסד תפעולי של 624 אלף שקל ברבעון המקביל.