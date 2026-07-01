קוואלקום קונה חברת סייבר ישראלית במעל ל-100 מיליון דולר

קוואלקום, תחת שרביטו של המנכ"ל כרסיטיאנו אמון, מבצעת רכישה נוספת בישראל - הפעם מדובר בחברת סייבר ישראלית קטנה בשם SAM Seamless Network שהקימה היזמת סיוון ראושר-גנות ואיש קרן טרגט גלובל שמוליק חפץ. לגלובס נודע כי החברה הישראלית נמכרת בשווי של מעל ל-100 מיליון דולר. ככל שנודע, בחברה הישראלית הושקעו עד כה כ- 30 מיליון דולר, כאשר הסיבוב האחרון שנערך לחברה ב-2021 נעשה לפי שווי של כ- 60 מיליון דולר.

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לפיכך, מדובר בקרוב להכפלת שווי החברה בתוך כחמש שנים ל- מעל ל- 100 מיליון דולר - לא תוצאה שקרנות הון סיכון מצפות לה, אך עדיין כזו שמייצרת תשואה מסוימת למשקיעים המוקדמים. בין משקיעי הסיד של החברה שהשקיעו בה בשלבים הראשונים שלה כבר לפני עשור: קרן בלאמברג, מיינדסט ונצ'רס וספארק לאבס גרופ. בין המשקיעים המאוחרים שהשקיעו בה לפי שווי של 86 מיליון דולר: אינטל קפיטל, ורייזון ונצ'רס ובלאקברי. הרכישה ממשיכה את המסורת של אמון לבצע רכישות בהיקפים נמוכים באופן יחסי, לעיתים לאחר תהליך מיקוח ממושך, כפי שנרכשה אוטוטוקס הישראלית בכ- 80-90 מיליון דולר, לאחר שבמקור חתמו השתיים על מזכר עקרוני לקנייתה במעל ל- 300 מיליון דולר.

האסטרטגיה החדשה

הרכישה הישראלית מסתדרת היטב עם האסטרטגיה החדשה עליה הכריז כריסטיאנו אמון בכנס Computex האחרון בטייפה בירת טייוואן: פיתוח מעבדים שיכולו לאפשר למכשירי קצה, בדגש על מכשירים ביתיים ואישיים לעבד יותר מידע ופעולות חישוב AI כדי להקל עומס החישוב בחוות השרתים במרכזיות וכן להאיץ את החישוב עבור המשתמש הסופי. כדי לתמוך ביותר מידע שיעובד בצד המכשירים, מבקשת קוואלקום לעבות את שכבת ההגנה כדי למנוע שיבושים ופרצות.

החברה הישראלית מספקת הגנה על רשתות תקשורת הנמצאות בצד הלקוח - בסמוך לבתים או בקשר שבין חברות התקשורת לבין בתי האב. SAM עובדת עם ספקיות אינטרנט, יצרני ציוד תקשורת וספקיות שירותים ברחבי העולם, ומספקת פתרונות הגנת סייבר ושיפור חוויית משתמש ליותר מ‑15 מיליון רשתות ומגנה ומנטרת על חצי מליארד מכשירים ברחבי העולם. בין לקוחותיה נמנות ענקיות התקשורת האמריקאיות AT&T ו‑Verizon, בזק בישראל, וכן ספקיות באירופה כמו Telenet בבלגיה ו‑Virgin Media בבריטניה.

טכנולוגיית הסייבר של SAM הוכחה בתנאי חירום במסגרת אירועים גאופוליטיים נרחבים, ומספקת הגנה בזמן אמת על משתמשים ותשתיות. פתרונות החברה מאפשרים לספקי שירות לזהות איומים מתקדמים, לפעול באופן פרואקטיבי ולהעניק שירות מאובטח יותר ללקוחותיהם. החברה מעסיקה כ‑80 עובדים בישראל וארה"ב. מהחברה טרם התקבלה תגובה לידיעה.