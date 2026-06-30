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טכנולוגיה מטא משיקה את עוזר ה-AI האישי בישראל ובעברית. מה זה אומר?
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מטא (META)

מטא משיקה את עוזר ה-AI האישי שלה בישראל ובעברית. מה זה אומר?

לראשונה, מטא מודיעה הבוקר כי Meta AI מגיע לישראל ויהיה זמין בשפה העברית • העוזר האישי זמין לצרכנים באפליקציה הייעודית Meta AI וכן דרך אפליקציית וואטסאפ ובאתר Meta.ai • אילו יכולות יש לו, ומה הוא יודע לעשות בשבילכם?

נבו טרבלסי 09:57
מטה חברת מטא בקליפורניה / צילום: Reuters, Peter Dasilva
מטה חברת מטא בקליפורניה / צילום: Reuters, Peter Dasilva

ענקית הטכנולוגיה מטא מתחרה במרוץ הבינה המלאכותית מול גוגל ומיקרוסופט. עם זאת, כשהשיקה את העוזר האישי שלה, Meta AI, היא השיקה אותו למדינות נבחרות. לראשונה, מטא מודיעה הבוקר (ג') כי Meta AI מגיע לישראל ויהיה זמין בשפה העברית. העוזר האישי זמין לצרכנים באפליקציה הייעודית Meta AI וכן דרך אפליקציית וואטסאפ ובאתר Meta.ai.

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למעשה, העוזר האישי של מטא מבוסס על מודל Muse Spark - מודל ה-Reasoning והמולטי-מודאלי הראשון של החברה. לפי מטא, המודל תוכנן לשלב בין מהירות תגובה גבוהה לבין יכולת פתרון משימות חשיבה מורכבות (כמו מדע ומתמטיקה). בניגוד לכלי AI אחרים המסתמכים רק על לינקים מהאינטרנט, המודל משולב באקוסיסטם של מטא ומציע תשובות המבוססות גם על תוכן, המלצות ומגמות מתוך אינסטגרם, פייסבוק ות'רדס.

"מודל Muse Spark נבנה במיוחד עבור האקוסיסטם של מטא. אין עוד כלי AI שפועל בתוך פלטפורמות תוכן, יוצרים וקהילות המשמשות מיליארדי אנשים מדי יום. התשובות שמקבלים מ-Meta AI מבוססות על מה שאנשים חושבים ועל תוכן והמלצות ברחבי אינסטגרם, פייסבוק ות'רדס - ולא על חיפוש אינטרנטי של לינקים בלבד. ההשקה של Meta AI בישראל היא צעד נוסף במאמצים של מטא לפתח בינת-על אישית", נכתב בהודעת החברה.

בפלטפורמה תוכלו להירשם בעזרת החשבונות שלכם של פייסבוק או אינסטגרם, מה שיוצר לכם פרופיל חדש בפלטפורמה של Meta AI. מטא מאפשרת לכם לחבר את האפליקציות שלכם כמו חשבונות הגוגל שלכם, כך שיהיה ניתן למשוך את לוח השנה שלכם או מיילים שאפשר לבצע עליהם ניתוחים או שאלות.

יודע להבין תמונות

אילו יכולות יש לעוזר האישי לפי מטא? המודל יוכל לענות על שאלות, לתת המלצות, לעזור במטלות ועוד. המודל יודע ליצור תמונות וסרטונים על בסיס טקסט ועריכת תמונות קיימות ישירות מתוך האפליקציה. המודל גם יודע להבין תמונות ששולחים לו - ניתן, למשל, לצלם את תכולת המקרר כדי לקבל מתכון שאפשר להכין.

בנוסף, ניתן לבקש מהעוזר האישי שיעבור על הקוד שלכם וימצא תקלות, שייתן פידבק לעיצוב מסוים או שייקח טקסט בכתב-יד ויהפוך אותו לטקסט ממוחשב.

מבחינת מטא, היתרון של ישראל הוא שכ-98% מהישראלים משתמשים באפליקציית וואטסאפ, כך לפי נתוני איגוד האינטרנט הישראלי. הכנסת מודל הבינה המלאכותית של מטא לאפליקציה שמשתמשים בה הכי הרבה בישראל, צפויה להוביל לאימוץ מהיר יותר של המודל על-ידי הצרכנים ומהווה "אקס פקטור" משמעותי ביחס למתחרות האחרות, בהן נדרש להיכנס לאפליקציה ייעודית כדי לשוחח עם הצ'אט.