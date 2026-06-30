עוד צעד לכיוון רשת חברתית: וואטסאפ משיקה שמות משתמש

אפליקציית המסרים הפופולרית וואטסאפ מבית מטא עושה עוד צעד משמעותי בדרך להפיכתה לרשת חברתית, ומשיקה רשמית אפשרות ליצירה ושמירה של שמות משתמש ייחודיים. המשמעות היא שיהיה לצרכנים שם משתמש על גבי הפלטפורמה - כל שם שיבחרו. ההשלכה המיידית היא שהפיצ'ר החדש יאפשר למשתמשים ליצור קשר, להתכתב ולצרף אנשים חדשים לאפליקציה מבלי שייאלצו לחשוף את מספר הטלפון האישי שלהם.

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על פי ההודעה של מטא, השירות החדש יושק בהדרגה. בשלב הראשון, תינתן למשתמשים האפשרות לבחור ולשריין לעצמם את שם המשתמש המועדף עליהם, עוד לפני שהכלי ייפתח לשימוש רחב בכלל הפלטפורמה. עבור משתמשים פרטיים, שם המשתמש ישמש כפרט אישי שייחשף רק בפני מי שיבחרו לשתף אותו עמו, כך מעדכנים בחברה. יתרה מכך, עבור יוצרי תוכן ועסקים המעוניינים לשמור על זהות מותגית אחידה ברשתות החברתיות, וואטסאפ תאפשר "למשוך" ולשמור את שם המשתמש הקיים שלהם מפייסבוק או מאינסטגרם, באמצעות חיבור ישיר לחשבון המטא שלהם. כבר עכשיו, תוכלו להיכנס להגדרות, חשבון - ולשריין שם משתמש.

מצד אחד, השירות יכול לעזור לאנשים רבים שרוצים להסוות את מספר הטלפון שלהם, ולכן מדובר בבשורה שמשתמשי האפליקציה ירצו לקבל. מצד שני, הוא עשוי להזמין פניות רבות של אנשים שאינם יודעים את המספר שלכם, אבל כן יודעים את שם המשתמש אם הוא חוזר על עצמו. כדי למנוע זאת, החליטו בוואטסאפ לייצר שכבה נוספת של אבטחה: משתמשים יוכלו להגדיר מפתח ייחודי לחשבון, ואז אם אדם ינסה ליצור קשר עם שם משתמש לראשונה באמצעות שם המשתמש שלו, הוא יידרש להזין גם את המפתח הייחודי, מה שיעניק למשתמשים בקרת סינון מוגברת מפני גורמים זדוניים או פוגעניים וכדי למנוע הטרדות ופניות בלתי רצויות.

מהלך זה אינו עומד בפני עצמו, אלא מסמן את המשך האבולוציה המואצת של וואטסאפ מאפליקציית צ'אט אישית לכזו המאמצת קריטריונים של רשת חברתית. בשנים האחרונות הטמיעה חברת האם מטא שורה של פיצ'רים מובהקים שמוכרים מרשתות חברתיות: החל מהקמת 'קהילות' המאחדות קבוצות תחת קורת גג אחת, דרך האפשרות לעקוב אחר ערוצים של גופי תוכן ומשפיענים, ועד ליכולת להגיב בלייק או באימוג'י על הודעות וסטטוסים. הוספת שמות המשתמש, שמנתקת את התלות במספר הטלפון, מיישרת קו סופי עם המודל של אינסטגרם וטלגרם, והופכת את וואטסאפ לפלטפורמה פתוחה וגלובלית הרבה יותר, המבוססת על פרופילים ציבוריים וקהילתיים.