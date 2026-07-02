מדוע השוורים בוול סטריט אינם חוששים ממחירי המניות הגבוהים

זהו הנתון שמרגיע את וול סטריט לנוכח רמות השווי הגבוהות של המניות: זינוק היסטורי ברווחי החברות. הדבר סייע להעלות מדד מרכזי לבריאותן העסקית לשיא חדש, ומעניק לחלק מהמשקיעים ביטחון באשר ליכולתן של העליות החדות בשוק להימשך.

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שיעור הרווח הנקי של החברות במדד S&P 500 עלה ל־14.8% ברבעון הראשון השנה, לפי חברת FactSet. זהו שיעור הרווח הנקי הגבוה ביותר - המחושב כרווח שמפיקה חברה מכל דולר של הכנסות - שנרשם במדד מאז שהחלה חברת איסוף הנתונים לעקוב אחר נתון זה בשנת 2009. השיא הקודם, 13.2%, נקבע רק רבעון אחד קודם לכן.

לא מדובר רק בחברות טכנולוגיה. ברבעון הראשון דיווחו כמה סקטורים, ובהם השירותים הפיננסיים והתעשייה, על שיעורי רווח נקי גבוהים מהממוצע שלהם בחמש השנים האחרונות. מבחינת המשקיעים, החוסן הנרחב הזה מלמד שהחברות האמריקאיות הפכו לעמידות יותר למול עימותים גיאו־פוליטיים - שעלולים להצית זינוק באינפלציה והאטה כלכלית.

"זו סביבה שבה העלייה בפריון היא הכוח המניע, בדומה לשנות ה־90", אמרה ננסי טנגלר, מנכ"לית מנולייף ג'ון הנקוק אינווסטמנטס, "והפריון עולה במגזרים רבים. המשמעות היא שלא רק הבינה המלאכותית אחראית לכך, אלא כל הטכנולוגיות החדשות".

3 דברים על המדד שמעודד את המשקיעים בוול סטריט 14.8%

שיעור הרווח הנקי של החברות במדד S&P 500 ברבעון 1 השנה, הגבוה ביותר מאז החל המעקב ב־2009 כ־20

מכפיל הרווח החזוי ב־S&P 500, לעומת ממוצע של 19 בעשר השנים האחרונות 14.2%

שיעור הרווח הנקי שצופים האנליסטים ברבעון השני, גבוה משיעור של 12.9% ברבעון המקביל ומהממוצע ב־5 השנים האחרונות, 12.3%

הטכנולוגיה בראש

אף שהתרחבות שולי הרווח ניכרת במגוון רחב של מגזרים, הרי שהטכנולוגיה עדיין אחראית לרוב הצמיחה האחרונה, בהובלת חברות כמו אנבידיה ומיקרון. לפי ג'ון באטרס, אנליסט בכיר לרווחי חברות ב־FactSet, ללא מגזר הטכנולוגיה היה מדד S&P 500 מציג שיעור רווח נקי של 12.4% בלבד ברבעון הראשון.

גם בתחום ה־AI התמונה מורכבת יותר. יצרניות השבבים וספקיות תשתית אחרות גורפות רווחים עצומים ומרחיבות את שולי הרווח שלהן, בעוד ששולי הרווח אצל חלק מחברות ההייפרסקייל (היקפי ענק), המשקיעות מאות מיליארדי דולרים בהרחבת התשתיות, נשחקים.

מבחינה היסטורית, רווחי החברות הם אחד המנועים המרכזיים לעליות בשוק המניות, ועונת הדוחות האחרונה מתבררת כחזקה בהרבה מהצפוי בהיבט זה. הצמיחה ברווחי חברות מדד S&P 500 זינקה ל־28.8% ברבעון הראשון, הגבוהה ביותר מאז הרבעון הרביעי של 2021.

כבר כעת, אנליסטים צופים רבעון שני חזק, שעשוי לשמש מבחן מרכזי לשאלה כיצד החזיקו מעמד שולי הרווח לנוכח הלחצים האינפלציוניים - שנבעו מהעימות במזה"ת ומההוצאות הכבדות על תנופת ההשקעות בתשתיות לבינה מלאכותית.

"המצב יכול להתהפך"

חלק מהחברות מעלות מחירים כדי להגן על שולי הרווח שלהן. מנכ"ל אפל היוצא, טים קוק, אמר בראיון לוול סטריט ג'ורנל כי העלאות המחירים של מוצרי אפל נועדו לקזז את הזינוק בעלויות של שבבי הזיכרון והאחסון.

אנליסטים מעריכים כי חברות S&P 500 ידווחו על שיעור רווח נקי של 14.2% ברבעון השני. אמנם מדובר בירידה לעומת שיא הרבעון הראשון, אך המספר עדיין גבוה משיעור רווח נקי של 12.9% שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד, וכן מהממוצע בחמש השנים האחרונות, 12.3%.

אחד החששות המרכזיים הוא השאלה אם התרחבות שולי הרווח תוכל להימשך. מאחר שמגזר הטכנולוגיה הוביל את עיקר הצמיחה, כל היחלשות בכוח התמחור שלו או בביקוש למוצריו עלולה לגרום לירידה חדה ברווחים. כך למשל, לפי דיווח של הג'ורנל, OpenAI שוקלת להפחית משמעותית את המחירים שהיא גובה ממשתמשי מודל השפה שלה, כדי למשוך לקוחות מהמתחרה אנת'רופיק.

"הבעיה היא שהמצב הזה יכול להתהפך מהר מאוד, ואם יחול שינוי בדינמיקה של התמחור, ובמיוחד בביקוש הבלתי נדלה לשבבים - המפנה עלול להיות משמעותי", אמר מאט מיסקין, אסטרטג ההשקעות הראשי המשותף במנולייף ג'ון הנקוק.

גם רמות השווי ממשיכות לעורר חשש, אף שרווחי החברות היו חזקים דיים כדי להצדיק עד כה את מחירי המניות הגבוהים. לפי FactSet, מדד S&P 500 נסחר במכפיל של כ־20 על הרווחים החזויים ב־12 החודשים הקרובים, לעומת ממוצע 19 בעשר השנים האחרונות.

שולי הרווח גם עשויים להתמודד עם לחץ כתוצאה מהידוק התנאים הפיננסיים ומריביות גבוהות, שעלולים להתבטא בעלויות מימון גבוהות יותר בכל רחבי המשק. יצוין כי לאחר שהבנק המרכזי של ארה"ב (פד) אותת בישיבתו בחודש יוני על מחויבות מתמשכת ליציבות מחירים, תחת היו"ר החדש קווין וורש, פעילים בשוק העלו את ההסתברות להעלאת ריבית עד סוף השנה.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.