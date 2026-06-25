בדרך לחלום לא להחזיק בשום בית: מסע הרכישות והמכירות של מאסק

אילון מאסק, האדם הראשון בעולם שהונו חצה את רף טריליון הדולר, יכול היה לבחור לחיות בארמון מפואר, בבית מודרני שתוכנן במיוחד עבורו בידי אדריכל ידוע או אפילו במגדל יוקרה שבבעלותו. אלא שמייסד SpaceX ומנכ"ל יצרנית הרכב החשמלי טסלה החליט לגור בכמה בתים רגילים למראה, הסמוכים זה לזה, בשכונת יוקרה פרברית לא בולטת במיוחד בשם ווסט לייק הילס, כ־15 דקות נסיעה ממרכז אוסטין, טקסס.

גורמים המעורים בעסקאות ורישומים ציבוריים מעידים כי חברות בע"מ המקושרות למאסק מחזיקות בלפחות שלושה בתים גדולים עם בריכות שחייה בשכונת היוקרה הזאת, ווסט לייק הילס. שטחו של כל אחד מהבתים נע בין כ־560 ל־840 מ"ר, והם בנויים על מגרשים גדולים ברחובות ללא מוצא. כולם מצוידים במצלמות אבטחה הפונות אל הרחוב.

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טקסס היא אחת המדינות בארה"ב שאינן מחייבות חשיפה של מחירי עסקאות נדל"ן, ולכן מחירי המכירה של בתים לא מדווחים בדרך כלל לרשויות. עם זאת, סוכנים מקומיים מעריכים כי בין 2022 ל־2025 מאסק שילם כ־8 מיליון דולר עבור אחד הבתים, כ־10 מיליון דולר עבור בית נוסף ויותר מ־15 מיליון דולר עבור כל אחד משני הבתים הנוספים. אחד מהם נמכר מאוחר יותר לחברה בע"מ המקושרת לסקוט קמרה, שלפי עמוד הלינקדאין שלו עבד בעבר ב־Boring Company (חברת הכרייה) של מאסק. קמרה לא השיב לבקשת תגובה.

לפי דיווח קודם בוול סטריט ג'ורנל, מאסק, שלו לפחות 14 ילדים מארבע נשים, רכש את הנכסים מתוך כוונה להקים מתחם מגורים שבו יוכלו אמהות ילדיו להתגורר עם ילדיהן.

השכונה השקטה, המתאפיינת במיעוט מדרכות, היא מסוג המקומות שבהם התושבים כמעט שלא נראים ברחוב. עיקר התנועה באזור היא של גננים ועובדי ניקיון המגיעים לבתים ויוצאים מהם.

בביקור שערך כתב הוול סטריט ג'ורנל ביום חול, סמוך ליום הזיכרון האמריקאי, הרחוב שבו נמצאים שניים מהבתים היה מקושט בדגלי ארה"ב. האדם היחיד שנראה בחוץ היה תושב שטייל עם כלבו. ברחוב סמוך אחר חנו לצד הכיכר שבקצה שלוש מכוניות טסלה ושלושה טנדרים מדגם סייברטראק (גם הם של טסלה).

אשלי סנט קלייר, משפיענית רשת שילדה למאסק בן ב־2024, סיפרה בראיון לוול סטריט ג'ורנל כי נהגה לבקר אותו באחד מבתיו בווסט לייק הילס בין 2022 ל־2023, והופתעה שהבית והשכונה נראו בעיניה כה לא ייחודיים. "בסופו של דבר מדובר באיש העשיר בעולם", אמרה. "הוא יכול לגור בכל מקום".

לדבריה, מאסק ביקש ממנה לעבור לאוסטין עם בנם המשותף, אך בהמשך חזר בו מההצעה. "הוא אף פעם לא הסביר באיזה בית מדובר", סיפרה. "הוא רק אמר שיקנה לי בית ושיהיה נחמד אם אגור בשכונה". מאסק לא השיב לבקשות התגובה.

גם המוזיקאית גריימס, שלה שלושה ילדים ממאסק, התגוררה עמו במשך תקופה באוסטין - לפי מסמכי בית משפט. על פי דיווח קודם של הוול סטריט ג'ורנל, מאסק ניסה לשכנע אותה לעבור למתחם המגורים, אך היא סירבה. אף היא לא השיבה לבקשת התגובה.

אזור ווסט לייק הילס, הכולל את העיר ואת השכונות הסמוכות לה, מושך זה שנים תושבים אמידים, ובהם מייסד Dell מייקל דל, שהשלים ב־1996 את בנייתו של מתחם מגורים דמוי טירה עבור משפחתו - כך לדברי סוכני נדל"ן מקומיים.

השכונה, שעל הגבעות מעל אגם אוסטין, מציעה מגרשים גדולים המבטיחים פרטיות, נוף למרכז אוסטין ולאגם וכן גישה למערכת חינוך הנחשבת לאחת הטובות באזור. בית בן שישה חדרי שינה, הממוקם מעבר לכיכר הפנייה שבקצה הרחוב, מול אחד מהבתים המקושרים למאסק, מוצע כיום למכירה ב־16.95 מיליון דולר.

כיום מאסק מחלק את זמנו בין טקסס לקליפורניה, שם פועלים משרדים מרכזיים של טסלה, SpaceX, ו־xAI. בעבר הוא התגורר בקליפורניה, וגם שם יצר לעצמו בין 2012 ל־2022 דפוס מגורים דומה: חברות בע"מ המקושרות אליו הוציאו כמעט 100 מיליון דולר על מקבץ של שישה בתים בשני רחובות בשכונת בל אייר בלוס אנג'לס. בדומה לאוסטין, הייתה זו שכונה שקטה על גבעות המשקיפות לעיר, ושלושה מהבתים ניצבו ברחוב ללא מוצא שהסתיימו בכיכר וללא מדרכות.

ב־1 במאי 2020 צייץ מאסק: "לא אחזיק בשום בית". לדבריו, מדובר היה בחלק מתוכנית שבמסגרתה התכוון "למכור כמעט את כל רכושו הפיזי". הוא מכר את רוב בתיו בקליפורניה תמורת כ־130 מיליון דולר, ועד מרץ 2022 נפטר מכל הבתים שהיו בבעלותו במדינה, למעט אחד: בית בבל אייר שהיה שייך בעבר לשחקן ג'ין ויילדר.

עם זאת, לפי דיווח קודם של הוול סטריט ג'ורנל, גם בזמן שהציג את עצמו בפומבי כמי שמאמץ אורח חיים מינימליסטי יותר, מאסק התגורר באחוזה על שפת המים באוסטין שהייתה בבעלותו של חבר עשיר.

תושבים בווסט לייק הילס סיפרו כי אינם רואים את מאסק כמעט, אך יודעים מתי הוא נמצא בעיר משום שמספר רכבי האבטחה באזור גדל. לדברי המשפיענית סנט קלייר, מאסק גם שהה בעבר בדירות הפנטהאוז של מתחם המגורים במלון Proper שבמרכז אוסטין. היא סיפרה כי היא עצמה שהתה עמו באחת מהן ב־2023.

חברות בע"מ המקושרות למאסק רכשו גם שני בתי חווה קטנים על שטחי קרקע נרחבים בדל ואלי, כ־26 ק"מ ממזרח למרכז אוסטין, סמוך למפעל הענק של טסלה. כיום נמצאים שם מבנים גדולים המצויים בשלבי בנייה.

מאסק רכש גם קרקעות במזרח האזור, סמוך לסניילברוק, העיירה שהוא מקים ליד המתקנים של Boring Company ושל SpaceX.

אזור ווסט לייק הילס

מועד רכישה: מרץ 2022

עלות מוערכת: כ-8 מיליון דולר

שטח: 644 מ"ר

מדובר בבית עשוי אבן אפורה וטיח, הכולל שישה חדרי שינה ונבנה ב־2017 על מגרש בשטח כ־7 דונם. הוא היה הבית הראשון בווסט לייק הילס שנרכש בידי חברה בע"מ המקושרת למאסק. לדברי סנט קלייר, זה גם הבית שבו התארחה פעמים רבות.

אזור ווסט לייק הילס מועד רכישה: מרץ 2022. עלות מוערכת: כ-8 מיליון דולר. שטח: 644 מ''ר / צילום: באדיבות WSJ

סנט קלייר מספרת כי מעולם לא ראתה שמכינים אוכל בבית, ושהכול הוזמן מבחוץ. נוסף על כך תיארה כי במקום נכחו תמיד אנשי אבטחה רבים, שנהגו לשהות במבנה דמוי מחסן סמוך למוסך. הריהוט ועיצוב הפנים, לדבריה, לא היו יוצאי דופן: "הכול היה סטרילי מאוד, חסר ייחוד".

באפריל 2025 הבית עמד במרכזו של עימות חריף עם שכנים, שהתלוננו בפני עיריית ווסט לייק הילס על רעש, עומסי תנועה ועבודות בנייה שנבעו ממערך האבטחה של מאסק, הפועל מסביב לשעון.

אחד השכנים, פול המר, כתב במייל לעירייה כי הרחוב השקט ללא מוצא החל להיראות כמו שדה תעופה או חניון של מגדל משרדים במרכז העיר. לדבריו, שער המתכת הגבוה שהתקין מאסק "נראה כאילו הוא שייך לפורט נוקס". לדברי השכנים, מאז נרגעו הרוחות והמצב באזור השתפר.

אזור ווסט לייק הילס

מועד רכישה: אפריל 2024

עלות מוערכת: יותר מ-15 מיליון דולר

שטח: 834 מ"ר

שכנים וסוכני נדל"ן מקומיים מספרי כי בבית הזה, שכולל שישה חדרי שינה ומשקיף על אגם אוסטין, מתגוררים שיבון זיליס וארבעת ילדיה ממאסק. זיליס, עובדת ותיקה של מאסק וכיום בכירה ב־Neuralink, החברה לפיתוח ממשקי מוח־מחשב שבבעלותו, העידה במאי האחרון כי היא ומאסק מנהלים קשר רומנטי וכי הוא ממלא תפקיד פעיל בגידול ילדיהם. בעדותה אמרה כי הם "גרים יחד כשהם בנסיעות וכשהוא מבלה זמן עם המשפחה באוסטין". זיליס לא השיבה לבקשות תגובה.

אזור ווסט לייק הילס. מועד רכישה: אפריל 2024 עלות מוערכת: יותר מ-15 מיליון דולר. שטח: 834 מ''ר / צילום: באדיבות WSJ

הבית, המעוצב בסגנון ים־תיכוני, ניצב על מגרש של כשלושה דונם. במודעת מכירה קודמת שלו צוין כי הוא כולל חדר יינות, בריכת אינפיניטי, קבאנה (מבנה אירוח ליד הבריכה) עם מטבח חוץ, יחידת אורחים נפרדת, מעלית וחניה לארבע מכוניות.

השכנים מספרים כי מאבטח מוצב בדרך קבע בכניסה לבית, ואנשי צוות מגיעים אליו ויוצאים ממנו לעיתים קרובות.

אזור ווסט לייק הילס

מועד רכישה: דצמבר 2025

עלות מוערכת: כ-10 מיליון דולר

שטח: 557 מ"ר

הבית, שנבנה ב־2003 בראש גבעה, הוא וילה לבנה בסגנון טוסקני עם ארבעה חדרי שינה. בחזיתו ניצבת חומת אבן, ובקומה השנייה מרפסת רחבת ידיים. ביום שביקר כתב הוול סטריט ג'ורנל במקום אותה חברת גינון עבדה הן במגרש, המשתרע על כ־3 דונם, והן בנכס סמוך נוסף המקושר אף הוא למאסק.

מודעת מכירה קודמת של הבית מתארת בין היתר בריכת מי מלח עם מפלים, שתי קומות של טרסות לאירוח, חדר משפחה כפול בגובהו, שלושה קמינים בהתאמה אישית, תקרות קתדרלה ובר משקאות.

מלון Proper

מועד רכישה: יוני 2022; ספטמבר 2023 (שתי דירות)

עלות מוערכת: מעל 9 מיליון דולר ליחידה

שטח: 318 מ"ר; 334 מ"ר

מאסק שוהה לעתים ביחידות המגורים של מלון Proper, בניין שהוקם סביב שנת 2020 במרכז אוסטין, קרוב למפעל הענק של טסלה (גיגה־פקטורי) . במקום מחזיקה חברה בע"מ המנוהלת בידי אנטוניו גרסיאס, אחד מחבריו הוותיקים של מאסק, בשתי דירות פנטהאוז בקומות הגבוהות. לא ברור אם הדירות נרכשו עבור מאסק או שמא הוא רק עושה בהן שימוש.

מלון Proper. מועד רכישה: יוני 2022; ספטמבר 2023 (שתי דירות) עלות מוערכת: מעל 9 מיליון דולר ליחידה. שטח: 318 מ''ר; 334 מ''ר / צילום: באדיבות WSJ

כל אחת מהיחידות כוללת ארבעה חדרי שינה, מרפסת פרטית עם בריכת שכשוך, נוף לאגם ושירות מעלית פרטית היישר מהחניון. לפי אתר הבניין, שתי הדירות כוללות חלונות מהרצפה עד התקרה, איי שיש בסגנון מפל (שממשיך אנכית לכיוון הרצפה) וחדרי אוכל רחבי ידיים.

אמילי נייט, סוכנת נדל"ן בחברת Den Property Group, אמרה כי כיום מוצעות למכירה באופן פרטי שתי דירות בבניין: דירת שני חדרי שינה עם נוף לאגם ב־4.75 מיליון דולר ודירת שלושה חדרים עם נוף לאגם ב־4.9 מיליון דולר.

סטארבייס, טקסס

שטח הבית: 147 מ"ר

שטח המגרש: 780 מ"ר

שווי לצורכי מס: 130 אלף דולר

סטארבייס, טקסס שטח הבית: 147 מ''ר שטח המגרש: 780 מ''ר. שווי לצורכי מס: 130 אלף דולר / צילום: באדיבות WSJ

מאסק תיאר את בית החווה הצנוע הזה בחשבון הטוויטר שלו ב־2021: "בית המגורים העיקרי שלי הוא למעשה בית בשווי של כ־50 אלף דולר בבוקה צ'יקה/סטארבייס, שאותו אני שוכר מ־SpaceX. הוא די מדהים למען האמת". SpaceX רכשה את הבית ב־2019 בסכום שלא נחשף.

לוס אנג'לס

מועד רכישה: אוקטובר 2013

עלות מוערכת: 6.75 מיליון דולר

שטח: 260 מ"ר

הבית היחיד שנותר בבעלותו של מאסק מתיק הנדל"ן המקורי שלו הוא בית בן שלושה חדרי שינה, הממוקם מעל מועדון הגולף בל אייר.

לוס אנג'לס מועד רכישה: אוקטובר 2013. עלות מוערכת: 6.75 מיליון דולר שטח: 260 מ''ר / צילום: באדיבות WSJ

ב־2020 הסכים מאסק למכור אותו ליוצר הקולנוע ג'ורדן ווקר־פרלמן ולרעייתו אליזבת האנטר תמורת 7 מיליון דולר. ווקר־פרלמן גדל בבית בבל אייר, שהיה במשך שנים ביתו של דודו, השחקן המנוח ג'ין ויילדר, שכיכב בסרט "וילי וונקה ומפעל השוקולד". מאסק אף הסכים להלוות לבני הזוג את מרבית הסכום הדרוש לרכישת הבית.

עם זאת, ב־2024 הם חדלו לעמוד בתשלומי ההלוואה, ולפי רישומים ציבוריים הנכס נרכש מחדש בינואר 2025 בידי אותה נאמנות המקושרת למאסק תמורת 7.6 מיליון דולר. לא ניתן היה להשיג את תגובתם של ווקר־פרלמן והאנטר.

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.