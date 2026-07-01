עם תשואה ממוצעת של 11%: קרנות הגידור היכו את המדד, מי בראש?

המחצית הראשונה של שנת 2026 היתה זמן מבחן לענף קרנות הגידור בישראל, וניכר כי הן עמדו בו יפה. נתונים ראשונים אודות ביצועי מנהלי הגידור מלמדים על כך שהקרנות המנייתיות הגדולות שמו תשואה ממוצעת של 11%, הגבוהה מתשואה של 9% שרשם מדד הייחוס שלהן ת"א-125 במחצית הראשונה של השנה. זאת לאחר שבשנת 2025 פיגרו הקרנות אחר מדד המניות התל אביבי שהציג תשואה של 51%, שהייתה גבוהה לעומת ממוצע הקרנות (41%).

● החודש החלש בת"א גרר מטה את התשואות בגמל, אך מסלול ה-S&P 500 כיכב

● אחרי שאיבד 6% מתחילת השנה, מרבית המומחים בטוחים: זה הסקטור שחשוב להיות בו

קרנות הגידור הן אפיק השקעה מתוחכם שנועד לגדר את סיכוני השוק. מדובר באפיק השקעה הנגיש ללקוחות כשירים (בעלי הון נזיל של 10 מיליון שקל ומעלה) וגופים מוסדיים. גלובס בדק 13 קרנות גידור מהבולטות בענף שפרסמו אינדיקציות תשואה ראשוניות ללקוחותיהן. מדובר בנתון מקדמי שיחושב באופן מדויק יותר במהלך סוף השבוע הקרוב.

מי הקרנות שבראש?

מהנתונים עולה שקרן הגידור המצטיינת היא קרן ספרה לונג שעלתה ב-35% במחצית הראשונה של השנה. מדובר בקרן חדשה שהוקמה במהלך שנת 2025. הקרן גייסה בזמן קצר מעל חצי מיליארד שקל על פי ההערכות בשוק ההון. ספרה לונג שייכת לחברת קרנות הגידור ספרה, קבוצת הקרנות הותיקה בענף. ספרה הוקמה לפני מעל לעשרים שנה על ידי רון סנטור, דורון ברין וישראל מור.

מקרב התשואות שהגיעו לידי גלובס, במקום השני נמצאת קרן הגידור חצבים לונג שהוקמה בשנת 2018, בחברת קרנות הגידור של יורם הדר. הקרן מתמקדת בפוזיציות לונג/שורט במניות שנסחרות בשוק המקומי והיא עלתה ב-17% במחצית הראשונה של 2026 לאחר תשואה של 43% בשנה שעברה. במקום השלישי נמצאת נוקד לונג שעלתה ב-13% במחצית הראשונה של השנה. נוקד הוקמה על ידי פורשי פסגות, בהם רועי ורמוס ושלומי ברכה, והיא קרן הגידור שמנהלת ככל הידוע הכי הרבה נכסים בישראל (כמעט 20 מיליארד שקל לפי הערכות).

בתחתית הטבלה במחצית הראשונה נמצאת קרן אלפא ערך שעלתה ב-1% במחצית הראשונה וב-40% אשתקד. זו אחת מקרנות הגידור הותיקות בארץ שפועלת מאז 2007. קרנות הגידור אלפא הוקמו על ידי שני בכירים בשוק ההון, גבי דישי ומיכאל וייס. מעליה נמצאת קרן טריו שעלתה ב-6% במחצית הראשונה (ו-43% אשתקד), קרן הגידור של עמית כהן גם היא אחת הותיקות בענף. קצת מעליה נמצאת אחת השיאניות אשתקד, קרן ואר אקויטי שעלתה ב-7%, ו-57% אשתקד.

רגע המבחן של קרנות הגידור

חודש יוני היה מבחן מוחשי ליכולות הענף. מדדי המניות בתל אביב רשמו תשואות שליליות של כ-10% לנוכח אכזבה מהתקרבות בין ארה"ב לאיראן שהובילה לחתימת מזכר הבנות לסיום המלחמה. נראה כי לפחות חלק מהקרנות עמדו במבחן והציגו ירידות פחותות לעומת מדד הייחוס. קרנות הגידור הן מכשירי השקעה יקרים שרוכשות מנגנוני הגנה מפני סיכונים ומפולות, כלומר הן מגדרות את הסיכון. ולכן כאשר הבורסה משנה מגמה, זהו רגע המבחן שלהן.

"התחלנו עוד שנה טובה", אומר בכיר בענף קרנות הגידור לגלובס. "אחרי שבשנה שעברה היתה ריצה גדולה במדדי המניות בתל אביב, ומדד ת"א-125 עלה בעשרות אחוזים, חשבנו בתחילת 2026 שהכל כבר נהיה כאן יקר. שאלנו את עצמנו מאיפה יבוא הדלק לעליות נוספות? ואז הגיעו החודשים ינואר-פברואר שהתחילו טוב וראינו שיש עוד לאן לעלות. הכל נראה היה 'תותים'. ואז הגיעה שאגת הארי במארס, ובהמשך הגיע יוני. בחדש הזה נרשמו ירידות של כמעט 10%- בת"א-125, וגם דולר שנשחק עד אז לעומת השקל, עלה.

"מה אנחנו עשינו בקרן הגידור שלנו? חזרנו למקורות וקנינו מניות שהגיעו למכפילים סבירים. אני חושב שלאחר התיקון מניות הבנקים כיום במכפילים טובים. גם חברות ענק מקומיות במזון ובתקשורת מהוות משענת טובה לתיקים. הלכנו למקומות שבהם יש יותר אחיזה במציאות ופחות חלומות".

הוא מוסיף כי "ביוני דברים שעבדו מצוין ב-2025 כמו מניות הבורסה, החברות הבטחוניות ועוד איבדו גובה וזה מה שנותן את הטון כרגע מבחינת תיקי ההשקעות שלנו. אני מעריך עם זאת, שהכסף שהמוסדיים מזרימים לחסכון הפנסיוני ימשיך לזרום גם לשוק המקומי. אני גם שמח במידה מסוימת על המימוש שהיה כאן. רוב קרנות הגידור ירדו במחצית מהנפילה בהשוק, זו תוצאה טובה, הן מוכיחות את עצמן".

להערכת אותו גורם לא בטוח שהעליות יתחדשו בתל אביב בקרוב: "יש שינוי טעמים של הציבור חזרה לחו"ל להערכתי. אם ראינו הרבה פדיונות במסלולים עוקבי s&p 500 וריצה לשוק הישראלי, אז עכשיו המגמה עשויה להתהפך. ככה שאחרי המימושים פה נראה קצת חזרה לארה"ב ולחו"ל משום שהציגו בצועים עודפים (ביוני)".