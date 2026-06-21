ברוך שי ימונה לעורך דה מרקר

בקבוצת הארץ הודיעו לעובדים על מינויו של ברוך שי לעורך דה מרקר. "אני שמח להודיע על מינויו של ברוך שי לעורך TheMarker. הוא ייכנס לתפקידו החדש באמצע חודש יולי" - כך הודיע עורך הארץ אלוף בן לעובדים.

לפי ההודעה, שי חוזר לקבוצת הארץ, שם החל את דרכו המקצועית לפני יותר משני עשורים כעורך במדור הספורט וכראש דסק בחדשות.

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עוד נכתב בהודעה כי "משימתו של ברוך תהיה להנהיג את TheMarker להובלת העיתונות הכלכלית בישראל, להתרחבות קהילת הקוראים וגידול מספר המנויים - תוך התמקדות בסיקור עסקים וכלכלה, התרחבות לפורמטים חדשים ופיתוח חדשנות דיגיטלית".

שי, המכהן כיום כסגן מנהל ערוץ i24NEWS בעברית, עדכן את העובדים בערוץ כי "במהלך החודש הבא אסיים את עבודתי ערוץ". עוד הוא כתב כי "כשהצטרפתי ל-i24NEWS לפני כשנה וחצי, מצאתי כאן חבורה מגובשת, חרוצה, מסורה וחדורת מטרה. לכך התווסף ניסיון מקצועי ושידורי שרכשנו בתקופה הזו.

"אנחנו ערוץ שקיים בציבוריות הישראלית, עם תוכניות עוגן משמעותיות, מגזינים וסקופים שיצאו מיפו והדהדו בכל המדינה. התינוק שהכרתי בימיו הראשונים עומד היום איתן וזקוף, וזוהי רק ההתחלה. אני גאה בצוות, במה שבנינו. הקרדיט על ההצלחה הוא שלכם". הוא הוסיף תודות לכל העובדים ולשדרה הניהולית.

ישראל טויטו, מנהל ערוץ i24NEWS בעברית, מסר: "תודה על הכול, ברוך! שותף, חבר, עיתונאי ומנהל מצוין. יש לך חלק מאוד משמעותי במקום שאליו הגיע הערוץ. תחסר לי ולעובדי הערוץ מאוד. אני מאחל לך הצלחה גדולה תמיד".

בתפקידיו הקודמים לפני i24NEWS שימש שי כמנהל חטיבת החדשות של תאגיד השידור הציבורי "כאן" והיה וממקימי חטיבת החדשות בתאגיד. שי ביקש לסיים את תפקידו בתאגיד טרם סוף הקדנציה שלו. בנוסף הוא שימש בעבר בתפקידי עריכה בחדשות עשר, כשבתפקידו האחרון היה עורך המהדורה המרכזית.

העורכת היוצאת: "שנים לא פשוטות"

בשבועות האחרונים עיתון דה מרקר, עיתון הכלכלה מקבוצת הארץ של משפחת שוקן, חיפש מועמדים שונים על-מנת להחליף את העורכת סיון קלינגבייל שערכה את העיתון משנת 2020.

בסוף חודש מרץ הודיעה קלינגבייל לעובדים כי היא ביקשה לסיים את תפקידה כעורכת ראשית ולהתמקד בכתיבה. בהודעתה לעובדים כתבה קלינגבייל כי "אלה היו שנים מרתקות ומלאות עשייה, אבל בפן האישי, כפי שאתם יודעים, השנים האחרונות היו מאוד לא פשוטות עבורי. לכן אני זקוקה לזמן לעשות לנפשי - ונפשי חפצה לחזור לסיקור וכתיבה".

בהודעתה ציינה קלינגבייל את הישגיה בתקופת ניהולה, הודתה לעובדים ולמו"ל עמוס שוקן וציינה כי תערוך את העיתון עד ליציאתה לחופשה, אז יהיה מינוי ממלא-מקום עד למינוי קבע.

בשבועות האחרונים ובצל הטלטלה במערכת כלכליסט, פורסמו שמות רבים של אנשים שחיפשו את מקומם בשוק התקשורת בכלל, ובדה מרקר בפרט. בעבר פורסם בגלובס כי שאול אמסטרדמסקי, עיתונאי כלכלי בכיר בתאגיד השידור הציבורי וכותב טור שבועי בכלכליסט, עשוי להתמנות לעורך דה מרקר - אך בשל חילוקי דעות הנוגעים לסוגיות שונות, המגעים לא התקדמו.

*** גילוי מלא: עיתון דה מרקר מקבוצת הארץ נמצא בתחרות עם גלובס