יו"ר חברת חילן אבי באום, בן זוגה של עורכת כלכליסט הפורשת גלית חמי, הציע לרכוש את העיתון הכלכלי. באום פנה באחרונה לקבוצת ידיעות אחרונות על מנת לרכוש את העיתון הכלכלי, אך בעל השליטה בקבוצת ידיעות אחרונות נוני מוזס סירב להצעה. היקף ההחזקה של באום בחברת חילן עומד על 30.7% מהון המניות, ושוויין הוא 1.54 מיליארד שקל.

מבאום נמסר כי "בתקופה האחרונה נחשפתי בצער לתהליכים שמתרחשים בעיתון. כאזרח במדינת ישראל הרגשתי מחויבות שכלכליסט יישאר כלי תקשורת חשוב וחופשי מלחצים ואילוצים ופניתי לבחון אפשרות לרכוש את הבעלות, לאחר גישוש ראשוני נמסר לי מבעלי העיתון כי כלכליסט אינו עומד למכירה, ולכן המהלך לא התקדם מעבר לכך. אף שבהתנהלותי העסקית אני מעדיף ומקפיד על פרופיל תקשורתי נמוך - לא יכולתי להתבונן מהצד והרגשתי צורך לתרום את חלקי בשמירה על חופש העיתונות והדמוקרטיה בישראל, נושאים הקרובים ללבי. אדגיש כי מעבר להשקעה הכספית לא הייתה לי כל כוונה להיות מעורב בניהול העיתון, אלא לתת להנהלה הקיימת להמשיך ולהוביל את העיתון כפי שעשתה בהצלחה עד כה. משעה שלא הייתה היתכנות, הנושא ממילא ירד מסדר היום".

בתחילת השנה נחשף בגלובס כי בקבוצת ידיעות אחרונות מעוניינים למכור את העיתון, כשהשווי המבוקש עבור העיתון נע בטווח בין 60-80 מיליון שקל. לגלובס נודע כי בחודשים האחרונים התגבר בידיעות אחרונות הרצון והצורך לבצע את מהלך איחוד המערכות, מה שהוביל כאמור על-פי הערכות לניסיונות למכור את העיתון, כולל גישושים שערכו הגורמים המעורבים עם רוכשים פוטנציאליים. הניסיונות הללו לא צלחו, ובידיעות נפל לראשונה הפור - 18 שנה לאחר הקמתו ימוזג כלכליסט מסחרית אל קבוצת ידיעות.

מונה עורך ראשי חדש במקום חמי

עורכת כלכליסט גלית חמי הודיעה השבוע כי היא פורשת מתפקידה אחרי 18 שנה. בסוף אפריל פורסם כי יואל אסתרון, מו"ל כלכליסט, יפרוש בסוף חודש יוני.

במייל שנשלח לעובדים כתבה חמי: "לא האמנתי שאגיע למעמד הזה בטרם עת, אבל הנסיבות המשתנות ומחוייבותי לדרכי המקצועית אילצו אותי להגיע להחלטה המצערת".

"רובכם כבר מכירים את הכיוון האסטרטגי שאנחנו מובילים בקבוצה: יצירת מערכות שפועלות בשיתוף-פעולה אמיתי, תחת ניהול אחד, תוך שמירה מלאה על העצמאות המערכתית, הזהות, החוזקות והייחוד של כל יחידה בקבוצה. כלכליסט הוא הנדבך הבא בתהליך הזה", כתבה השבוע סימנטוב-חביב בהודעתה.

היום (ג') הודיעו בקבוצת ידיעות על עורך ראשי חדש לעיתון, אריאל שמידברג. בתפקידו האחרון שימש כסמנכ"ל במשרד יחסי הציבור דבי תקשורת, ולפני כן כיהן בתפקידי עריכה בכירים בישראל היום ובאתר וואלה.

***גילוי מלא: כלכליסט מבית ידיעות אחרונות וגלובס הם עיתונים מתחרים.