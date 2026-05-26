ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
שיווק ופרסום בן זוגה של עורכת כלכליסט הציע לרכוש את העיתון, אך בידיעות סירבו
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
כלכליסט

בן זוגה של עורכת כלכליסט הפורשת הציע לרכוש את העיתון, אך בידיעות סירבו

יו"ר חילן אבי באום, בן זוגה של גלית חמי, הציע לרכוש את העיתון הכלכלי מקבוצת ידיעות אחרונות, אך נוני מוזס סירב • לאחר פרישת חמי והמו"ל יואל אסתרון, הודיעו השבוע בידיעות על מיזוג מסחרי של כלכליסט עם הקבוצה

נבו טרבלסי 18:19
אבי באום, יו''ר קבוצת חילן / צילום: חילן
אבי באום, יו''ר קבוצת חילן / צילום: חילן

יו"ר חברת חילן אבי באום, בן זוגה של עורכת כלכליסט הפורשת גלית חמי, הציע לרכוש את העיתון הכלכלי. באום פנה באחרונה לקבוצת ידיעות אחרונות על מנת לרכוש את העיתון הכלכלי, אך בעל השליטה בקבוצת ידיעות אחרונות נוני מוזס סירב להצעה. היקף ההחזקה של באום בחברת חילן עומד על 30.7% מהון המניות, ושוויין הוא 1.54 מיליארד שקל.

מבאום נמסר כי "בתקופה האחרונה נחשפתי בצער לתהליכים שמתרחשים בעיתון. כאזרח במדינת ישראל הרגשתי מחויבות שכלכליסט יישאר כלי תקשורת חשוב וחופשי מלחצים ואילוצים ופניתי לבחון אפשרות לרכוש את הבעלות, לאחר גישוש ראשוני נמסר לי מבעלי העיתון כי כלכליסט אינו עומד למכירה, ולכן המהלך לא התקדם מעבר לכך. אף שבהתנהלותי העסקית אני מעדיף ומקפיד על פרופיל תקשורתי נמוך - לא יכולתי להתבונן מהצד והרגשתי צורך לתרום את חלקי בשמירה על חופש העיתונות והדמוקרטיה בישראל, נושאים הקרובים ללבי. אדגיש כי מעבר להשקעה הכספית לא הייתה לי כל כוונה להיות מעורב בניהול העיתון, אלא לתת להנהלה הקיימת להמשיך ולהוביל את העיתון כפי שעשתה בהצלחה עד כה. משעה שלא הייתה היתכנות, הנושא ממילא ירד מסדר היום".

בתחילת השנה נחשף בגלובס כי בקבוצת ידיעות אחרונות מעוניינים למכור את העיתון, כשהשווי המבוקש עבור העיתון נע בטווח בין 60-80 מיליון שקל. לגלובס נודע כי בחודשים האחרונים התגבר בידיעות אחרונות הרצון והצורך לבצע את מהלך איחוד המערכות, מה שהוביל כאמור על-פי הערכות לניסיונות למכור את העיתון, כולל גישושים שערכו הגורמים המעורבים עם רוכשים פוטנציאליים. הניסיונות הללו לא צלחו, ובידיעות נפל לראשונה הפור - 18 שנה לאחר הקמתו ימוזג כלכליסט מסחרית אל קבוצת ידיעות.

מונה עורך ראשי חדש במקום חמי

עורכת כלכליסט גלית חמי הודיעה השבוע כי היא פורשת מתפקידה אחרי 18 שנה. בסוף אפריל פורסם כי יואל אסתרון, מו"ל כלכליסט, יפרוש בסוף חודש יוני.

במייל שנשלח לעובדים כתבה חמי: "לא האמנתי שאגיע למעמד הזה בטרם עת, אבל הנסיבות המשתנות ומחוייבותי לדרכי המקצועית אילצו אותי להגיע להחלטה המצערת".

"רובכם כבר מכירים את הכיוון האסטרטגי שאנחנו מובילים בקבוצה: יצירת מערכות שפועלות בשיתוף-פעולה אמיתי, תחת ניהול אחד, תוך שמירה מלאה על העצמאות המערכתית, הזהות, החוזקות והייחוד של כל יחידה בקבוצה. כלכליסט הוא הנדבך הבא בתהליך הזה", כתבה השבוע סימנטוב-חביב בהודעתה.

היום (ג') הודיעו בקבוצת ידיעות על עורך ראשי חדש לעיתון, אריאל שמידברג. בתפקידו האחרון שימש כסמנכ"ל במשרד יחסי הציבור דבי תקשורת, ולפני כן כיהן בתפקידי עריכה בכירים בישראל היום ובאתר וואלה.

***גילוי מלא: כלכליסט מבית ידיעות אחרונות וגלובס הם עיתונים מתחרים.