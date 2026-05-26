זה העורך החדש שיחליף את גלית חמי בכלכליסט

בקבוצת ידיעות אחרונות הודיעו כי אריאל שמידברג הוא עורך כלכליסט החדש. ההודעה על שמידברג מגיעה לאחר שגלית חמי, מי שערכה את העיתון מתחילת דרכו, הודיעה השבוע כי היא מסיימת את תפקידה.

על-פי הודעת הקבוצה, שמידברג ייכנס לתפקידו במהלך חודש יוני. לפי הודעת מנכ"לית ידיעות אחרונות ענבל סימנטוב-חביב, "אנו סומכים על שמידברג ועל מערכת כלכליסט שביחד ימשיכו להצעיד את כלכליסט קדימה, ועל המנכ"לית נועה תמיר שתמשיך להוביל את החברה להישגים עסקיים חדשים".

שמידברג (44) כיהן בעבר בתפקידי עריכה וניהול בכירים, כמו סגן העורך הראשי וראש מערכת החדשות של "ישראל היום", המשנה לעורך הראשי וראש מערכת החדשות של אתר וואלה וכן ראש מערכת החדשות של הערוצים הבינלאומיים ברשת הטלוויזיה i24NEWS. לשמידברג יש תואר ראשון בתקשורת ומינהל ומדיניות החינוך מאוניברסיטת תל אביב, וכיום הוא מכהן כסמנכ"ל בקבוצת דבי תקשורת.

באחרונה, עורכת כלכליסט מבית קבוצת ידיעות אחרונות, גלית חמי, הודיעה כי היא פורשת מתפקידה. במייל שנשלח לעובדים כתבה חמי: "לא האמנתי שאגיע למעמד הזה בטרם עת, אבל הנסיבות המשתנות ומחוייבותי לדרכי המקצועית אילצו אותי להגיע להחלטה המצערת". נזכיר כי באחרונה נודע כי יואל אסתרון, מו"ל כלכליסט, יפרוש בסוף חודש יוני.

כדי להבין את המתרחש בכלכליסט, ניתן לראות את הודעתה של המנכ"לית ענבל סימנטוב-חביב. היא כתבה השבוע כי "רובכם כבר מכירים את הכיוון האסטרטגי שאנחנו מובילים בקבוצה: יצירת מערכות שפועלות בשיתוף פעולה אמיתי, תחת ניהול אחד, תוך שמירה מלאה על העצמאות המערכתית, הזהות, החוזקות והייחוד של כל יחידה בקבוצה. כלכליסט הוא הנדבך הבא בתהליך הזה", כך כתבה בהודעתה.

במובן הזה - בשנים האחרונות ביקשו מוזס והמנכ"לית ענבל סימנטוב-חביב לבצע שלל מיזוגים תפעוליים וארגוניים בין היחידות השונות של הקבוצה. במסגרת הזו התבצע למשל מיזוג תפעולי משמעותי מאוד, איחוד המערכות בין מערכות ynet וידיעות אחרונות, וכך הצליחו לצמצם מערכות ועובדים. משמעות המהלך כעת היא שאת כל הנושאים המסחריים ושיתופי-הפעולה יובילו אנשי ידיעות אחרונות, בדגש על המנכ"לית סימנטוב-חביב ומנכ"ל ynet שי מגל. מכאן ההחלטה של אסתרון לפרוש, שהייתה מהירה והוכרזה לפני מספר שבועות, תיכנס לתוקף בסוף חודש יוני.