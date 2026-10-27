יום הבחירות לכנסת ה-26 מסתמן כיום קניות עמוס במיוחד, עם זינוק של 37.5% בהוצאות הישראלים בכרטיסי אשראי לעומת הבחירות הקודמות. לפי נתוני חברת שבא, בין השעות 8:00 ל-14:00 הוציאו הישראלים יותר מ-731 מיליון שקל, ובחלק מהקניונים מדווחים על תנועת מבקרים גבוהה במיוחד.

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זינוק בהוצאות האשראי

על-פי נתוני חברת שבא, מנהלת מערכת התשלומים הלאומית, בין השעות 8:00 ל-14:00 היום (ג') נרשמו הוצאות בכרטיסי חיוב בהיקף של 731.33 מיליון שקל. מדובר בעלייה של 37.5% לעומת השעות המקבילות ביום הבחירות הקודם, שנערך ב-1 בנובמבר 2022, אז הסתכמו ההוצאות ב-531.81 מיליון שקל.

לשם השוואה, ביום הבחירות לרשויות המקומיות, שנערך ב-30 בינואר 2024, עמד היקף ההוצאות בשעות אלה על 696.11 מיליון שקל. כלומר, ההוצאות היום גבוהות ב-5.1% גם בהשוואה למועד זה.

דקת השיא שנרשמה עד כה הייתה 12:40, אז בוצעו יותר מ-15,500 עסקאות בהיקף כולל של 3.61 מיליון שקל.

נכון לשעה 17:00 ביקרו בביג פאשן גלילות למעלה מ33,000 מבקרים, המהווים גידול של למעלה מ-170% לעומת יום רגיל. בחנויות נרשמו פדיונות גבוהים ובמסעדות תפוסה מלאה. על פי ההערכות בכל מרכזי ביג ברחבי הארץ ביקרו היום למעלה מ500,000 מבקרים וניתן להעריך שמדובר ביום חזק משמעותית מהבחירות הקודמות.

מקבוצת קניוני עופר המונה 18 קניונים ברחבי הארץ נמסר כי יש עליה של כ-30% המבקרים בקניונים לעומת הבחירות הקודמות. עיקר הרכישות מתבצעות בחנויות אופנה, הנעלה ובית יחד עם בילויים בבתי קפה, מסעדות ומשחקיות. נכון לעכשיו מדובר בקצב פדיונות של פי 3 מיום רגיל.

גם בקניוני עזריאלי מדווחים על תנועת מבקרים ערה במיוחד. מבדיקה שערכה הקבוצה בכמה מהקניונים המרכזיים שלה עולה כי בשעות השיא נרשמה תנועה הגבוהה פי שלושה מזו שנרשמת בימים רגילים.

בקבוצה נערכו ליום הבחירות במתכונת הדומה להיערכות לערב חג. ההכנות החלו כבר בשבוע שעבר וכללו הרחבה של חלונות הפריקה והאספקה, פתיחת כלל מפלסי החניה והכפלת צוותי הניקיון, האבטחה, המודיעין והפעילויות לילדים.

גם בקניון ביג גלילות נרשמה תנועת מבקרים גבוהה. לפי הנתונים שנמסרו מהקניון, מתחילת היום נרשמו 17,390 כניסות, ובנקודת המדידה שהוצגה שהו בו במקביל 6,969 מבקרים.

"הזדמנות מסחרית"

לצד הזינוק בהוצאות והדיווחים על עומסים בקניונים, נתוני חברת קאונטרייט, המתמחה במדידה ובניתוח של תנועת קהל בקניונים ובמרכזי מסחר, מציגים תמונה שונה בהשוואה ליום הבחירות הקודם.

לפי נתוני החברה, שעם לקוחותיה נמנים קניוני עופר של מליסרון, קבוצת ביג וקניוני עזריאלי, עד השעה 12:00 נרשמה ירידה של כ-20% במספר הכניסות לקניונים שנכללו במדגם, בהשוואה לשעות המקבילות ביום הבחירות בנובמבר 2022. ההשוואה נערכה באותם קניונים ובאותן שעות מדידה.

עם זאת, בהשוואה ליום שלישי שעבר, יום חול רגיל, נרשמה עלייה של כ-38% בתנועת המבקרים. בקניוני המרכז שנכללו במדגם נרשמה ירידה דומה של כ-20% לעומת הבחירות הקודמות, לצד עלייה של כ-40% ביחס ליום שלישי שעבר.

אייל גלזר, מנכ"ל קאונטרייט, אמר כי עבור הקניונים והרשתות "יום הבחירות הוא הזדמנות מסחרית", וכי הפעילויות וההצעות המיוחדות נועדו למשוך קהל ולשלב בין בילוי לקניות.