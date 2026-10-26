האם מבצעי יום הבחירות יזניקו את מחזור המכירות של אוקטובר?

בשבוע החולף נרשמו ברוב ענפי הצריכה הבולטים ירידות קלות, בעוד שבענף התיירות כבר מדובר בירידה דו־ספרתית - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי והתנהגות הצרכנים בענפי הקמעונאות בישראל. לפי הנתונים, שני היה יום המכירות החזק ביותר.

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הירידה הגדולה של ענף התיירות מגיעה על רקע אי־ודאות ביטחונית וחשש למערכה נוספת מול איראן, שמרתיעים את הישראלים מרכישת חופשות עתידיות. הנתונים מתייחסים כאמור לשבוע שחלף, וייתכן כי הגעתם של ישראלים רבים לארץ לרגל יום הבחירות תשנה את המגמה ותתרום לביצועים של חברות התעופה וענף האירוח.

השבוע ירד ענף מוצרי החשמל ב־9% במחזור הקניות, אחרי שבועיים רצופים של עלייה. מספר העסקאות ירד ב־13%, אולם גובה העסקה הממוצעת בענף דווקא עלה ב־6%, והסתכם ב-1,611 שקל.

במבט כללי, אוקטובר נחשב לחודש מתון יחסית בקמעונאות, בשל העובדה שהוא מהווה מעין "חודש מעבר" בין חגי תשרי למבצעי נובמבר. בפניקס גמא סבורים כי ייתכן שיום השבתון של הבחירות ישנה את פני הדברים, הודות למבצעים שעליהם הכריזו חלק מהרשתות והמותגים.

הדבר עשוי להיות רלוונטי במיוחד לענף האופנה וההנעלה, שרשם עלייה קלה של 1% במחזור הקניות לעומת השבוע הקודם. בעוד בחנויות הפיזיות נרשמה מגמה מעורבת, באונליין (שעדיין הנתח שלו בעוגה קטן יותר) נרשמה עלייה של 9% במחזור הקניות, ושל 6% במספר העסקאות. גובה העסקה הממוצעת בענף עמד על כ־222 שקל.

ביום הבחירות יופעלו מבצעים כמו 50% הנחה על הפריט השני באדידס בנמל תל אביב; כל החנות והאתר של קסטרו ללא מע"מ, כולל כפל הנחות; ו־30% הנחה על כל קולקציית חורף של לי קופר.

לדברי נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא, "אחרי העליות של השבוע הקודם, אנחנו רואים השבוע ירידות המהוות תיקון. השאלה המעניינת היא האם נראה התעוררות של הציבור ברכישות ביום שלישי, כמו שקורה בדרך־כלל בימי בחירות. האתגר שיעמוד הפעם בפני הרשתות הוא להצליח לשכנע את הציבור לקנות במבצעיים הייעודיים, ולא להמתין למבצעים העמוקים של נובמבר".