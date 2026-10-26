פי 2 לעומת ימי שגרה: מה צפוי בקניונים ביום הבחירות?

יום הבחירות לכנסת נחשב לאחד מימי הקניות העמוסים בשנה, ובקניונים ברחבי הארץ צופים עלייה משמעותית בתנועת הלקוחות ביום זה - שיבואו לאחר יומיים שחונים יחסית בתחילת השבוע.

על-פי הערכות בענף, לקניונים הגדולים צפויים להגיע כ-35 אלף מבקרים ביום הבחירות, ולקניונים הקטנים יותר - כ-15 אלף מבקרים. מדובר בתנועה גדולה פי שניים ואף יותר מימי שגרה.

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החנויות בקניונים יציעו מבצעים והטבות לרגל יום הבחירות, ובמערכי התפעול כבר מתכוננים לעומסים. המרוויחות הגדולות מיום המכירות האינטנסיבי יהיו ככל הנראה רשתות האופנה הגדולות, דוגמת זארה, קבוצת פוקס על מותגיה וקבוצת אירני.

ומה מתכננים הקניונים? ב-18 קניוני עופר יתקיימו פעילויות ואירועים ללא תשלום למשפחות, כמו קרנבל עם אמני בלונים והולכי קביים בגרנד קניון חיפה. בבילו סנטר יתקיימו מופעי רחוב והפנינג משפחתי. בקניוני עזריאלי יציעו פעילויות (כמו פסטיל פוקימון או יריד מעצבים באאוטלט הרצליה) ומופעים ללא תשלום למשפחות, כאשר בקבוצה מציינים כי הקניונים בירושלים ותל אביב הם העמוסים ביותר בימי בחירות.

"אם בערב חג אנשים מגיעים עם רשימת קניות ברורה ורוצים להספיק כמה שיותר בזמן קצר, ביום הבחירות ההיערכות שונה לחלוטין", מסביר יניב פיינשניידר, מנכ"ל קניוני שבעת הכוכבים. לדבריו, "המשפחות מחפשות איך להעביר שעות משפחתיות, והקניון מתחרה למעשה מול כל אפשרות בילוי אחרת. האתגר הוא לא רק להביא אנשים, אלא לייצר חוויה ולתת להם סיבה להישאר".

לפי נתוני האשראי משנים קודמות, בין הבחירות ב-2019 לאלה שנערכו ב-2022 נרשם זינוק של 101% בהוצאות בשעות הבוקר. גם נתוני ריס מראים נתונים דומים, ובבחירות 2022 הפדיונות בקניונים האזוריים היו גבוהים ביותר מפי שלושה מיום ממוצע.

ההוצאה הכוללת בכרטיסי אשראי באותו יום חצתה את רף ה-1.3 מיליארד שקל. שעות העומס המרכזיות צפויות להיות בין 12:00 ל-15:00, עם שיא בסביבות השעה 13:00 וגל נוסף בשעות הערב.

ומה יקרה ברשתות השיווק ביום הבחירות? על-פי גורמים בכירים בענף, הן בדרך-כלל נהנות מהכנסות של כמעט פי 2.5 מההכנסות ביום רגיל, אולם בגלל התנועה המעטה בימים הסמוכים לבחירות עצמן, ההכנסות החריגות מתקזזות.