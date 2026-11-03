תקנת מיסוי חדשה שהציגה ממשלת איטליה כחלק מהתקציב לשנה הבאה, מראה כי ייתכן שהצעות המיסוי המפתות שהציעה בעבר הממשלה למיליונרים - היו מלכודת דבש.

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איטליה הפכה בשנים האחרונות לאחד מיעדי ההגירה המובילים לעשירי אירופה. מי שחששו ממס עושר צרפתי שיוטל בין לילה, או ספגו את ביטול מעמד המס המיוחד שבריטניה הציעה במשך מאות שנים, בין היתר, נהרו למילאנו ולרומא.

הממשלה הפרו-עסקית בראשות ג'ורג'ה מלוני הציעה להם הצעה מפתה: שלמו רק 100 אלף אירו על כל ההכנסות שלכם מחוץ למדינה למשך 15 שנה. הסכום אמנם עלה בהדרגה עד ל-300 אלף אירו, אבל המולטי-מיליונרים באו, ותוך כדי כך החיו את שוק דירות היוקרה בערים איטלקיות, כמו גם בעיירות לחופי הים התיכון. 3,600 מיליונרים היגרו לאיטליה בשנה שעברה בלבד, לפי נתוני חברת הייעוץ "הנלי".

לפי התקנה, שנשמרה בסוד עד הימים האחרונים, איטליה תאמץ גם היא את העיקרון של "מס יציאה" - מס מיוחד המוטל על מי שמעוניינים להגר ממנה. חוקים דומים קיימים בגרמניה ובצרפת ולמעשה בחלק גדול ממדינות אירופה, אך עד כה איטליה לא נדרשה להם. לפי הצעת החוק, שצפויה לעבור במסגרת הדיונים, כל מי שירצה לעזוב את איטליה יצטרך לשלם מס של 26% על הרווחים הלא-ממומשים של עסקיו, אם יש לו נכסים בשווי של יותר מ-800 אלף אירו.

לאן ילכו המיליונרים?

הממשלה האיטלקית מנסה "ללכת לקראת" מיליונרים שהיגרו בשנים האחרונות. החוק ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 2027, ויהיה תקף רק למיליונרים שהיו תושבים מבחינת מס באיטליה בשש מתוך ה-10 שנים האחרונות, מה שאמור לפסול מהגרים טריים.

עדיין, מולטי מיליונרים שעברו לאיטליה וחשבו כי ישלמו רק 100 אלף אירו לשנה במסים חוו בשנתיים האחרונות את הגדלת הסכום ל-300 אלף אירו, וכעת את האיום במס משמעותי אם יעזבו בעתיד.

בנוסף, החוק האיטלקי החדש מבוסס ברובו על החוק הצרפתי הדומה, כולל התנאים שהוא מציב, ו"מיישר את מגרש המשחקים" בעבור מולטי מיליונרים המנסים לצמצם את תשלומי המס שלהם על ידי הגירה. בעבר האשימה ממשלת צרפת את האיטלקים ב"מרוץ לתחתית" במסגרתו היא מושכת מיליונרים צרפתים על ידי הטבות מס.

דיוני התקציב הנוכחיים מחייבים את איטליה לנסות ולגבש מקורות חדשים, בשל תחזיות לצמיחה נמוכה. לפי התחזיות הנכללות בתקציב, המס החדש צפוי להכניס כ-3.4 מיליארד אירו בשנת 2027 ו-6.7 מיליארד אירו בכל אחת מהשנים 2028-2031. מומחה מס אירופי אמר לאתר IMI המתמחה בתכנוני מס כי מדובר ב"צעד בכיוון הלא-נכון" וכי עצם העובדה שתקנה כזו מוצגת "יש מאין" מפחיתה את האמון של מולטי-מיליונרים לגבי יעד ההגירה שלהם ואם יישארו בו.

ברחבי העולם ישנה תחרות גלובלית על אילו מדינות ייהנו מהמסים של המולטי-עשירים, הכוללת גם את ארה"ב, שוויץ ואיחוד האמירויות, לפחות עד המלחמה הנוכחית במפרץ הפרסי. לפי הנתונים הנוכחיים, פורטוגל היא כעת אחת המדינות היחידות באירופה שנחשבת ליעד הגירה למיליונרים ושאינה מטילה מס יציאה על עשירים, נכון לעכשיו.