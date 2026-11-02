לא רק פוליטיקה: הסיפורים יוצאי הדופן של הבחירות בארה"ב

בחירות האמצע בארה"ב מספקות גם כמה סיפורים ומועמדים יוצאי דופן. בחלק מהמדינות מתמודדים מועמדים עם סיפורי חיים ייחודיים, ובאחרות קיבלה מערכת הבחירות תפניות שקשה היה לדמיין בתחילת הדרך. לצד המאבקים הפוליטיים, גם הסיפורים האישיים תופסים מקום במרוץ.

הסיפור החריג ביותר מגיע מאלסקה, שם מתמודדים לסנאט שני אנשים בשם דן סאליבן. האחד הוא הסנאטור הרפובליקאי המכהן, שמבקש להיבחר לכהונה נוספת מול המועמדת הדמוקרטית מרי פלטולה. השני הוא דניאל ג'יי סאליבן, מורה לשעבר מעיירת דיג קטנה, שהחליט גם הוא להיכנס למרוץ.

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אלא שבשבוע שעבר פרסם הניו יורק טיימס תחקיר שלפיו הקמפיין של פלטולה וגורמים במפלגה הדמוקרטית פעלו לגייס מועמדים ששמם זהה לשמו של הסנאטור הרפובליקאי. המטרה, לפי התחקיר, הייתה לבלבל בוחרים רפובליקאים ולגרום להם להצביע למועמד הלא נכון. באחת ההנחיות שיוחסו לאנשי הקמפיין הם התבקשו לאתר כמה שיותר תושבי אלסקה בשם דן סאליבן.

הפרשה הגיעה במהירות גם לרשויות האכיפה. מושל אלסקה הורה לפתוח בחקירה, וסוכני FBI כבר תשאלו תורמים למועמד השני. משרד המשפטים פנה לבית המשפט בניסיון לעכב את אישור תוצאות הבחירות אם הסנאטור המכהן יפסיד בהפרש קטן, אך התביעה נדחתה. המשרד הודיע שיערער על ההחלטה. פלטולה עצמה מכחישה כל מעורבות בגיוס המועמד, וגם סאליבן השני טוען כי החליט להתמודד מיוזמתו.

בדרום קרוליינה הסיפור הוא משפחתי. ביולי הלך לעולמו במפתיע הסנאטור הרפובליקאי לינדזי גרהאם, ואחותו הצעירה דרלין מונתה למלא את מקומו. מאחורי המינוי עומד סיפור שמלווה את המשפחה כבר עשרות שנים: כשהיה בן 22 איבד גרהאם את שני הוריו והפך לאפוטרופוס החוקי של אחותו, שהייתה אז בת 13. לאורך השנים שמרו השניים על קשר קרוב, וכעת דרלין מבקשת להמשיך את דרכו הפוליטית של אחיה.

אף שלא כיהנה קודם לכן בתפקיד נבחר, דרלין גרהאם זכתה לתמיכתו של הנשיא דונלד טראמפ, ניצחה בפריימריז הרפובליקאים וכעת מתמודדת על כהונה מלאה בסנאט. במהלך הקמפיין נאלצה להשיב גם לשאלות על ניסיונה המוגבל בנושאי חוץ וביטחון ועל נטייתו המינית של אחיה המנוח.

מהמגרש למרוץ לסנאט

באיווה מנסה הדמוקרט ג'וש טורק להגיע לסנאט. טורק, שנולד עם מום בעמוד השדרה (ספינה ביפידה) ומתנייד בכיסא גלגלים, ייצג את ארה"ב בארבעה משחקים פאראלימפיים וזכה במדליית זהב בכדורסל בכיסאות גלגלים. באחד הסרטונים שפרסם במהלך הקמפיין שיחק כדורסל מול הנשיא לשעבר ברק אובמה, שנאלץ להודות בהפסד. כעת מתמודד טורק מול חברת הקונגרס הרפובליקאית אשלי הינסון, בניסיון להיבחר לסנאט במדינה שהפכה בשנים האחרונות לרפובליקאית מובהקת.

גם במינסוטה המועמדת הרפובליקאית מוכרת לציבור האמריקאי מעולם הספורט. מישל טאפוייה הייתה במשך שנים כתבת הקווים של NBC במשחקי הפוטבול המרכזיים של ליגת ה־NFL. אחרי קריירה ארוכה, שבמהלכה ראיינה את הכוכבים הגדולים של הליגה, עזבה את השידורים ופנתה לפעילות פוליטית. כעת היא מתמודדת לסנאט מול סגנית המושל הדמוקרטית פגי פלנגן, וזוכה לתמיכתו של טראמפ.

ביום שלישי יגלו המועמדים האלה ואחרים אם סיפוריהם האישיים הצליחו לשכנע את הבוחרים. באלסקה, ייתכן שגם אחרי סגירת הקלפיות יידרש עוד זמן לא מועט כדי לברר אם שני המועמדים בעלי אותו שם השפיעו על התוצאה.