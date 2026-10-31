ג'ו דאגלס ידע למה לצפות כשנסע השבוע שעה וחצי כדי לראות את הנשיא טראמפ בוויצ'יטה שבקנזס. "כבר שמעתי כל מה שהוא עומד להגיד", אמר דאגלס בן ה־70, עובד צנרת בגמלאות, שחבש את כובע ה־MAGA האדום שרכש ב-2016.

אז למה בכל זאת נסע? "כי הפעם זה בשידור חי", אמר דאגלס. הוא הוסיף כי מעולם לא ראה את הנשיא פנים אל פנים, אף שהצביע עבורו בשלוש מערכות הבחירות האחרונות.

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טראמפ חזר לקיים עצרות במרץ, בתקווה להלהיב את תומכיו ולהפריך את התחזיות להפסד כבד לרפובליקאים. הקהל שם קטן מזה שהופיע כשטראמפ עצמו התמודד, אך הנשיא נהנה מתשומת הלב, מעורר מחלוקות וסוטה מהנאומים המתוכננים.

חלק מהרפובליקאים חוששים שהמופע דווקא יעודד את הדמוקרטים לצאת ולהצביע, ויספק ליריבי טראמפ שפע של חומר להצגתו כמנותק מהמציאות. אבל המופע של טראמפ חזר במלוא הדרו. ייתכן שזו הופעתו האחרונה במתכונת הזאת, לאחר עשור שבו שלט בפוליטיקה האמריקאית.

כתבי וול סטריט ג'ורנל נכחו בכל העצרות של טראמפ בשבוע החולף. שבעה אירועים בשבע מדינות, שהחלו בקנזס והסתיימו במישיגן, עם עצירות בדרך בקרוליינה הצפונית, קרוליינה הדרומית, איווה, פלורידה וג'ורג'יה. בסך הכול טראמפ נאם במשך יותר מ־11 שעות. עד יום שבת קולו כבר היה צרוד באופן ניכר. הנה מה שלמדנו.

הכול סובב סביב טראמפ

לדברי יועציו, העצרות מעניקות לטראמפ תחושת ביטחון ומפלט מלחצי התפקיד ומהביקורות. הן גם מאפשרות לו לשכוח משיעור התמיכה שלו, שהינו הנמוך ביותר שנרשם לנשיא אמריקאי לקראת בחירות אמצע הקדנציה בסקרי וול סטריט ג'ורנל מאז שנות ה־90. רוב האנליסטים מעריכים כי הרפובליקאים יאבדו את השליטה בבית הנבחרים, ואולי גם בסנאט.

אבל על הבמה המונים מריעים לטראמפ, וכמעט שאין סימני התנגדות. בסו סיטי שבאיווה, ג'ו מיטשל, מועמד לקונגרס, הביע צער על כך שטראמפ לא זכה בפרס נובל לשלום והעניק לו תעודת "איש המאה". טראמפ עוצר את נאומיו בעצרות כדי להקרין סרטון שבו מסביר פרשן CNN כי טראמפ פופולרי בקרב רפובליקאים הרבה יותר מרונלד רייגן או מלינקולן.

טראמפ התייחס לטענות שיכולותיו נחלשות, וחזר לנושא אהוב עליו: מבחן לבדיקת חדות מחשבתית, שלדבריו עבר בהצלחה יתרה. "אני יודע בדיוק מה אני עושה", אמר בקרוליינה. בוויצ'יטה חזר לפחות 10 פעמים על הטענה ש"אף אחד לא מעריך אותי", חרף הישגיו הרבים בעיניו. הוא סיפר על שיחה עם אנשי עסקים בבית הלבן, שבה הביע את התחושה הזו. "אני מרים את המבט ואומר, 'רגע, זה החדר הסגלגל שאנחנו נמצאים בו? זה אומר שאני הנשיא'".

אין כמעט דבר שמרגיז את טראמפ יותר מקהל קטן. בפורט מאיירס שבפלורידה הוא התפעל מאולם מלא עד אפס מקום וטען כי התור בחוץ נמשך "עשרה מיילים". רבים אכן המתינו בחוץ, אך התור לא נמשך עשרה מיילים. טראמפ מצביע על מספר המצלמות הרב בירכתי האולם בכל עצרת. "וואו, זה המון פייק ניוז", אמר, לקול צחוק וקריאות בוז.

אסטרטגיה בדרך לקלפי

המבקרים רואים בעצרות של טראמפ מפגן האדרה עצמית, שטף של טענות כוזבות ומתקפות מחריפות על יריביו, תוך הפרת כללי השיח המכבד. אבל מאחורי ההחלטה להציב את טראמפ במרכז מערכת הבחירות עומדת אסטרטגיה. יועציו סבורים כי הוא הגורם היעיל ביותר לעידוד מצביעים להגיע לקלפיות.

זה חלק ניכר מהאסטרטגיה שהחזירה אותו לבית הלבן ב-2024: התמקדות בבסיס תומכי MAGA במדינות המזוהות עם הרפובליקאים, ובייחוד באלה שאינם נוהגים להצביע באופן קבוע. בכיר בבית הלבן אמר כי למרות אופיו מעורר המחלוקת של טראמפ, הגישה מניבה תוצאות. כדוגמה הוא הצביע על קנזס, שם נרשמה עלייה בהתלהבות כלפי הסנאטור הרפובליקאי רוג'ר מרשל.

ובכל זאת, מדובר בגישה מסוכנת. הפסדים נרחבים של הרפובליקאים בבחירות האמצע עלולים להעיד על היחלשות כוחו של טראמפ. בנוסף, הנשיא השמיע בעצרותיו אמירות שעלולות להקשות על רפובליקאים המתמודדים במרוצים צמודים.

בג'ורג'יה טראמפ התפאר שההכנסות מנפט בארה"ב מזנקות בעקבות העימות במזה"ת. לדבריו, יועציו ביקשו שלא יאמר זאת משום שהציבור משלם יותר על בנזין. "אבל אמרתי, 'לא אכפת לי, אני אגיד את זה: אנחנו עושים הון תועפות. המדינה שלנו מתחזקת כל הזמן, והמחירים בתחנות הדלק עוד ירדו'", אמר.

כמה מבעלי בריתו הפוליטיים הוותיקים תוהים אם הקצב המתיש מתחיל לתת את אותותיו בנשיא בן ה־80. מייק לינדל, חבר ותיק, אמר לאחרונה כי הנשיא "נראה עייף מאי פעם". והוסיף: "העצרות האלה מתקיימות בזו אחר זו, בלי הפסקה".

גורם בבית הלבן אמר כי הנסיעות הבלתי פוסקות מותחות את יכולות הממשל עד לקצה, אך התעקש שטראמפ מלא מרץ. לדברי משתתפים בשיחות, לאחר העצרות הנשיא שאל את עוזריו מה מדבריו הם אהבו במיוחד.

הסנאטור טים סקוט, שמרבה להתלוות לטראמפ בנסיעותיו, דחה את הטענה שהנשיא מאט את הקצב. "אולי הוא קצת סייבורג", אמר בריאיון.

טראמפ משלב בנאומיו זרם בלתי פוסק של הערות, חלקן מוזרות, אחרות גלויות לב במפתיע, ורבות מהן משעשעות. בקרוליינה הצפונית טראמפ דיבר בהתפעלות על שרירי הישבן של הסנאטור הרפובליקאי ג'ון האסטד מאוהיו, ותיאר את מבנה גופו כ"ערימת שרירים". "יש לו גוף של בן 30", אמר טראמפ בפלורידה על שר הבריאות רוברט פ' קנדי ג'וניור. זמן קצר לאחר מכן פנה לחבר בית הנבחרים גרג סטיובי ואמר: "קום. תראו איך הבחור הזה בנוי". ביום ראשון במישיגן טראמפ התפעל מישבנה של הראפרית ניקי מינאז', שנכחה בעצרת.

ברקסטון בסט, שהגיע לעצרת של טראמפ בסו סיטי לראשונה, אמר שהרגעים המאולתרים האלה היו סיבה עבורו לבוא. "הוא חסר פחד. לא אכפת לו מה חושבים עליו", אמר על הנשיא. בסט, בן 17 מסרג'נט בלאף שבאיווה, וחברו חבשו מצחיות עם הכיתוב "טראמפ", שמהן הזדקר שיער כתום.

בעשור האחרון התפתחה תת תרבות שלמה סביב העצרות של הנשיא. טראמפ נוהג להתבדח עם קבוצת נשים מקרוליינה הצפונית שמגיעות לעצרות כבר שנים. "הן עוקבות אחריי באובססיביות", אמר לקול צחוק הקהל.

"מר חומה" זכה לכינוי בזכות החליפה שהוא לובש, המעוצבת בדוגמת לבנים כדי להביע תמיכה בחומת הגבול. בלייק מרנל, גמלאי מסן דייגו, סיפר כי הוא מחפש בד שממנו יתפור לטראמפ חליפה דומה, לבקשתו. בעצרת בקרוליינה מרנל העריך כי נסע ברכבו יותר מ־8,000 מייל כדי לתמוך בטראמפ לקראת בחירות האמצע, וכי הוא צפוי לנסוע עוד 6,000 מייל לפניהן.

מושך מתנגדים

עצרות MAGA משכו מאז ומתמיד מתנגדים, אך לאחרונה יותר ויותר מפגינים נכנסים לאירועים, שומרים על פרופיל נמוך וממתינים לרגע מכריע כדי להפריע לנשיא. בכיר בבית הלבן אמר כי טראמפ שואב אנרגיה מתגובות הקהל, שלעתים קרובות מטביע את קולות המפגינים בקריאות "ארה"ב! ארה"ב!".

בעצרת בסו סיטי מפגינה שסירבה למסור את שמה סיפרה כי נסעה במשך שעות כדי להגיע למקום. כדי להשתלב בקהל, היא וחברתה לבשו בגדים עם סמלים פטריוטיים, בהם מכנסיים בדוגמת דגל ארה"ב, אף שהודתה כי שיערה הסגול עלול היה להסגיר אותה. חמש דקות לאחר תחילת העצרת החלה לצעוק לעבר הנשיא: "שקט, חזירון!". היא הוצאה מהמקום במהירות.

סוחרים מוכרים מגוון מוצרים מחוץ לעצרות, מכובעי MAGA אדומים ועד נעלי ספורט מוזהבות של טראמפ. ג'ונאס ויליאמס, בן 53 ואסיר לשעבר, סיפר כי העסק שלו למכירת מרצ'נדייז מניב הכנסה שנתית בת שש ספרות, וכי בזכותו הצליח לשקם את חייו.

ויליאמס מגיע לעצרות בשעות הבוקר המוקדמות כדי לתפוס את המקום הטוב ביותר. בעבר מכר מזכרות של ברק אובמה, אך לדבריו, שום דבר אינו משתווה למכירות שמייצרים מעריציו הנלהבים ביותר של טראמפ. "טראמפ ימשיך לדחוף קדימה ולעורר עניין עד יום מותו, וביום שבו הוא ימות, המכירות של המוצרים האלה יגדלו פי ארבעה", אמר ויליאמס. "הוא מה שנקרא אגדה".

כתבה זו תורגמה על ידי גלובס באופן בלעדי מתוך The Wall Street Journal. לינק לכתבה המקורית באנגלית.